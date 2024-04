Sporting Cristal vs César Vallejo EN VIVO HOY: con Paolo Guerrero, minuto a minuto del partidazo por la Liga 1 2024

La actualidad de Paolo Guerrero

Paolo Guerrero no estuvo presenta en la última derrota de César Vallejo ante Always Ready en El Alto. El ‘Depredador’ no viajó a Bolivia debido a una sobrecarga muscular, hecho que generó suspicacias y críticas de periodistas como Talía Azcárate y Eddie Fleischman. Desde su llegada al conjunto de la libertad, el atacante nacional suma 3 goles y 1 asistencia en 8 partidos.