Ben Brereton reveló cómo reaccionó al pedido de Ricardo Gareca de aprender español para ser convocado a Chile

Ben Brereton reveló cómo se tomó que Ricardo Gareca le haya pedido aprender español para integrar la selección de Chile (ESPN).

Una de las primeras polémicas de Ricardo Gareca cuando asumió como técnico de la selección de Chile, fue la no convocatoria de Ben Brereton para sus dos primeros amistosos frente Albania y Francia. El motivo que brindó el ‘Tigre’ para justificar su no inclusión, fue que el delantero nacido en Inglaterra no había mostrado el compromiso de aprender español, en los casi dos años que llevaba defendiendo a ‘la roja’.

Esta controversia no duró mucho, ya que, a los pocos días, el estratega argentino citó al atacante del Sheffield United ante un problema de salud sufrido por Javier Altamirano. No obstante, el hecho de dejar fuera a un futbolista tan importante por un tema extrafutbolístico como el idioma, siguió generando controversia en el país sureño.

En este contexto, Brereton Díaz fue consultado sobre como tomó este pedido del ‘Flaco’, si tomó en cuenta el consejo de aprender el español y como lograron comunicarse durante la fecha FIFA de marzo.

“Nos llevamos bien, nos entendimos, él me hizo saber lo que quería. Así que sí, sigo en clases y aprendiendo español. Cuando estuve en Italia y Francia en los últimos amistosos estuvo todo bien, nos la llevamos bien. Tuvimos un par de conversaciones con él y con todo el cuerpo técnico”, declaró a ESPN.

Ricardo Gareca dirige desde enero de 2024 a la selección de Chile - Crédito: Getty

Asimismo, elogió el trabajo realizado por Gareca y su comando técnico (conformado por Néstor Bonillo y Sergio Santín), en estos primeros cotejos, así como el ambiente que han traído al combinado ‘mapuche’.

“Creo que él y su cuerpo técnico estuvieron genial. Se vio en los dos primeros partidos y nos fue bien en esos amistosos, así que fue grandioso todo con todo el cuerpo técnico, sentimos las buenas vibras”, añadió.

Ben Brereton juega en el Sheffield United de la Premier League (Reuters/Lee Smith)

Ricardo Gareca habló de Ben Brereton

Quien también se pronunció respecto a dicha situación fue Ricardo Gareca, quien dejó en claro que sus palabras no fueron bien interpretadas y que el hecho de que Brereton domine el castellano no era preponderante para su convocatoria:

“No es preponderante o algo determinante. Ahora, para la convocatoria, quiero aclararlo por este medio porque me hacen muchas veces la pregunta y yo fui lo suficientemente claro, pero siempre es bueno aclararlo. No es determinante que él no hable español para ser convocado. Lo puedo convocar sin ningún tipo de problemas por más que no hable español. Él va entendiendo cada vez más”, señaló a TNT Sports.

El exDT de Perú dejó en claro que su intención era que el anglo-chileno maneje el español, como muestra de compromiso, ya que se trata del idioma que se habla tanto en el equipo como en el país que representa. Asimismo, manifestó su satisfacción con que se haya matriculado a clases para iniciar su aprendizaje:

“Yo lo veo como un gesto muy importante de él, hablar español, porque está en una selección con estas características, para comunicarse dentro y fuera del campo de juego, lo veo como algo muy bueno. Es un poco lo que hablé con él, me gustaría que aprenda a hablar español, y me parece que está en la edad, cuanto más joven aprenda un idioma es mucho mejor, se le va a facilitar todo”, añadió.

Ricardo Gareca reveló que no es determinante que Ben Brereton aprenda español para ser convocado a Chile (TNT Sports).

La actualidad de Ben Brereton

Ben Brereton llegó a Sheffield United a inicios del 2024, en calidad de préstamo desde el Villarreal, donde no tuvo un buen rendimiento, ya que disputó 20 partidos y no marcó ningún gol. En el cuadro inglés mostró mejoría, ya que, lleva convertidos 5 tantos en 11 encuentros de Premier League.

No obstante, ello no fue suficiente para evitar el descenso de su equipo, el cual se encuentra último del campeonato con 16 unidades, a 10 de la zona de salvación y a falta de 9 puntos por jugarse.