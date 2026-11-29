El intercambio comercial actual integra derivados de soya boliviana en la industria de Perú y manufacturas peruanas de acero y plástico en el mercado de Bolivia.

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La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Cámara Nacional de Industrias de Bolivia (CNI) suscribieron un convenio de dos años para promover la integración industrial, atraer inversiones y ampliar los vínculos empresariales entre Perú y Bolivia. El acuerdo incluye la creación de un Consejo Empresarial Perú-Bolivia y una agenda conjunta de cooperación tecnológica, capacitación e intercambio de información.

La firma se realizó el 27 de noviembre en Lima, durante el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional. El documento fue suscrito por el presidente de la SNI, Felipe James Callao, y Gonzalo Morales, representante de la CNI.

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Según informó el gremio peruano, el acuerdo busca generar mecanismos de coordinación entre empresas de ambos países. Las instituciones prevén organizar ferias, ruedas de negocios, seminarios y misiones empresariales para conectar proveedores, identificar proyectos de inversión y facilitar nuevos vínculos comerciales.

El convenio prioriza agroindustria, alimentos y manufactura

La agenda de trabajo plantea concentrar los primeros esfuerzos en agroindustria, alimentos y manufactura. La SNI propuso identificar empresas con posibilidades de desarrollar proyectos conjuntos, además de los obstáculos logísticos, aduaneros y regulatorios que afectan el intercambio bilateral.

James señaló que existen complementariedades entre ambas economías. Como ejemplo, mencionó que derivados de la soya boliviana abastecen a la industria alimentaria peruana, mientras las manufacturas peruanas de acero y plástico atienden requerimientos de compañías de Bolivia.

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El titular de la SNI planteó articular proveedores de ambos países para elaborar bienes con mayor valor agregado destinados a terceros mercados.

El dirigente sostuvo que la siguiente etapa debe orientarse a conectar proveedores y capacidades industriales para desarrollar bienes con mayor valor agregado. El convenio contempla promover proyectos de inversión, cooperación tecnológica y el intercambio de estudios, estadísticas y buenas prácticas industriales.

También incluye acciones de fortalecimiento de capacidades y formación técnica para las empresas asociadas a los dos gremios. El objetivo es que las compañías accedan a información y contactos que les permitan evaluar oportunidades en ambos mercados.

La red portuaria peruana fue presentada como una alternativa para exportaciones bolivianas

Uno de los ejes expuestos durante el encuentro fue el uso de la infraestructura logística peruana para las exportaciones bolivianas. James planteó que los puertos de Ilo, Matarani, Callao y Chancay podrían ofrecer rutas hacia Asia y otros destinos del Pacífico.

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El presidente de la SNI resaltó en particular la ubicación de Ilo y los acuerdos bilaterales que contemplan facilidades para Bolivia. La propuesta apunta a mejorar las conexiones terrestres y aduaneras para que el país vecino utilice los terminales peruanos como salida a mercados internacionales.

Los puertos peruanos de Chancay, Callao, Matarani e Ilo ofrecerán vías de salida para las exportaciones de Bolivia hacia el mercado de Asia.

La entidad señaló que las zonas económicas especiales del sur peruano también podrían apoyar proyectos de procesamiento de insumos, elaboración de productos y exportación a terceros países. La infraestructura portuaria se sumaría a la modernización del puerto del Callao, la operación del puerto de Chancay y el nuevo aeropuerto Jorge Chávez.

El Consejo Empresarial Perú-Bolivia buscará articular a los sectores privados

La conformación del Consejo Empresarial Perú-Bolivia figura entre los compromisos centrales del acuerdo. El mecanismo buscará reunir a representantes del sector privado para coordinar iniciativas que aprovechen las capacidades productivas y las ventajas competitivas de ambos países.

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James también planteó la necesidad de contar con reglas previsibles, seguridad jurídica y procedimientos claros para estimular inversiones peruanas en Bolivia y capital boliviano en Perú. El dirigente añadió que las autoridades deben reforzar la cooperación contra el contrabando y a favor del comercio formal.

La SNI y la CNI ya comparten esa agenda dentro del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito. Durante los próximos dos años, ambas organizaciones deberán definir las actividades y proyectos que ejecutarán bajo el convenio suscrito en Lima.