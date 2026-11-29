Colombia se consolidó como la cuarta economía extranjera con mayores inversiones acumuladas en territorio peruano al sumar cerca de 25.000 millones de dólares hasta 2025.

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La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) convocó a empresas colombianas a participar en una cartera de 87 proyectos y nueve adendas valorizada en US$ 42.000 millones, prevista para ejecutarse en Perú hasta 2030. La presentación tuvo lugar durante el XXIII Congreso Nacional de Infraestructura, realizado en Cartagena de Indias el 28 de noviembre.

La entidad, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, expuso oportunidades bajo las modalidades de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos. La agenda busca atraer capital privado para obras vinculadas a transporte, energía, servicios públicos y otros sectores de infraestructura.

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El presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, sostuvo que Colombia mantiene un papel relevante en el mercado peruano. Según la agencia, 16 compañías de ese país participan actualmente en 28 proyectos concesionados, con inversiones estimadas en US$ 2.634 millones.

Empresas colombianas participan en carreteras, electricidad y gas natural

Las inversiones colombianas se concentran en infraestructura vial, electricidad y gas natural. Entre los grupos con presencia en el país figuran ISA, Grupo Energía Bogotá y Promigas.

De acuerdo con los datos presentados por ProInversión, Colombia es la cuarta economía extranjera con mayores inversiones acumuladas en Perú. El stock de capital colombiano alcanzó aproximadamente US$ 25.000 millones en 2025.

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Ese mismo año, el intercambio comercial de bienes entre ambos países ascendió a US$ 3.177 millones. Durante el encuentro en Cartagena de Indias, la agencia planteó que la integración económica puede ampliarse mediante corredores logísticos y proyectos de infraestructura estratégica.

Dieciséis compañías colombianas operan 28 proyectos de Asociaciones Público-Privadas en los sectores de infraestructura vial, electricidad y gas natural en Perú.

ProInversión expuso mecanismos para facilitar nuevas inversiones

La entidad presentó una ruta para los potenciales inversionistas que contempla cuatro etapas. El proceso incluye la identificación de oportunidades, la elección de la modalidad de inversión, el establecimiento de la empresa con orientación técnica y el acompañamiento posterior para las etapas de operación, expansión o reinversión.

Entre los mecanismos expuestos se encuentran los concursos públicos, las iniciativas privadas y la inversión directa. ProInversión también destacó el marco que reconoce igualdad de trato a inversionistas nacionales y extranjeros, libre remesa de capitales y utilidades, acceso al arbitraje internacional y convenios de estabilidad jurídica.

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Del Carpio afirmó que Perú cuenta con condiciones que buscan respaldar la llegada de empresas extranjeras, entre ellas estabilidad macroeconómica, grado de inversión y acceso preferencial a 58 mercados internacionales.

Perú ocupa el cuarto lugar regional en condiciones para APP

La agencia citó el informe Infrascopio 2025/2026, elaborado por Economist Impact por encargo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según el cual Perú ocupa el cuarto puesto entre 26 países de América Latina y el Caribe en condiciones para desarrollar APP.

El marco legal peruano otorga a los inversionistas extranjeros igualdad de trato, libre remesa de capitales y acceso a arbitraje internacional.

El estudio ubicó al país en el primer lugar regional en preparación y sostenibilidad de proyectos, y en el segundo puesto en gestión de riesgos y monitoreo de contratos.

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ProInversión indicó que la nueva Ley de APP amplía su participación durante las distintas fases de los proyectos. La entidad interviene en procesos relacionados con adquisición y expropiación de predios, liberación de interferencias y prevención de controversias.

Obras por Impuestos suma S/ 28.268 millones adjudicados

La agencia también promovió el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) ante empresas colombianas de ingeniería y construcción. Al 18 de noviembre de 2026, esta modalidad acumulaba S/ 28.268 millones adjudicados desde su creación.

Además, ProInversión informó que la cartera en promoción mediante OxI asciende a S/ 15.946 millones. La entidad señaló que operadores internacionales como Fraport, APM Terminals, DP World y COSCO Shipping ya mantienen inversiones en infraestructura peruana.

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