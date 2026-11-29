El pensamiento crítico permitirá a los trabajadores detectar errores y evaluar los resultados generados por herramientas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La adopción de inteligencia artificial y otras tecnologías está modificando los perfiles que buscan las empresas en Perú. Para 2027, los conocimientos técnicos seguirán siendo relevantes, pero las organizaciones también priorizarán capacidades vinculadas con la adaptación al cambio, la toma de decisiones y el trabajo con otras personas.

El estudio Soft Skills in the Age of AI, publicado en noviembre de 2026 por la Fundación EDUCA EDTECH, recogió opiniones de 1.490 participantes de Perú, España, México, Colombia, Argentina, Chile y Ecuador. El informe identificó al liderazgo y la adaptabilidad entre las competencias más demandadas por los empleadores. A la vez, señaló que solo una de cada seis empresas ofrece capacitación continua y estructurada en estas habilidades.

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Para Melissa Celis, experta en empleabilidad, las competencias humanas adquieren mayor peso a medida que la inteligencia artificial automatiza tareas repetitivas. La capacidad de analizar resultados, comunicar decisiones y resolver problemas será un factor de diferenciación para los trabajadores.

1. Adaptabilidad y flexibilidad ante los cambios tecnológicos

La incorporación de nuevas herramientas obliga a los trabajadores a actualizar conocimientos y modificar rutinas. La adaptabilidad implica aprender a utilizar sistemas nuevos, asumir funciones distintas y responder a cambios en los procesos de trabajo.

Esta competencia puede marcar una diferencia en sectores donde las empresas incorporan automatización, análisis de datos o plataformas de inteligencia artificial. Los profesionales que demuestren disposición para aprender y ajustar sus métodos de trabajo tendrán mayores posibilidades de responder a las nuevas exigencias.

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El estudio de la Fundación EDUCA EDTECH recopiló las opiniones de 1.490 participantes en siete países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Liderazgo e iniciativa más allá de los cargos gerenciales

El liderazgo no se limita a quienes dirigen equipos. Las empresas valoran a los colaboradores que identifican problemas, proponen alternativas y asumen responsabilidad sobre proyectos o tareas.

La iniciativa puede reflejarse en acciones concretas: plantear mejoras en un proceso, coordinar con otras áreas o impulsar una solución ante una dificultad operativa. Para los procesos de selección, resulta útil respaldar esta habilidad con experiencias verificables y resultados específicos.

3. Pensamiento crítico para evaluar respuestas de la inteligencia artificial

Las herramientas de inteligencia artificial pueden procesar información y generar respuestas en pocos segundos, pero requieren supervisión humana. El pensamiento crítico permite revisar datos, detectar errores, contrastar fuentes y evaluar si una recomendación se ajusta al problema que se busca resolver.

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Las empresas necesitarán trabajadores capaces de cuestionar los resultados de sistemas automatizados antes de tomar decisiones. Esta capacidad será relevante en áreas como finanzas, recursos humanos, ventas, comunicaciones, derecho, salud y gestión de operaciones.

Las empresas peruanas demandarán profesionales con habilidades blandas para responder al avance de la inteligencia artificial en 2027.

4. Comunicación asertiva para coordinar equipos y resolver conflictos

Explicar una idea con claridad, escuchar posiciones distintas y negociar acuerdos son habilidades que influyen en la productividad. La comunicación asertiva ayuda a reducir errores, ordenar responsabilidades y resolver desacuerdos dentro de los equipos.

En un entorno donde parte de la interacción laboral se traslada a canales digitales, esta competencia incluye la redacción de mensajes precisos, la presentación de propuestas y la capacidad de dar y recibir retroalimentación.

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5. Inteligencia emocional y colaboración en entornos de presión

La inteligencia emocional permite reconocer y manejar las propias emociones, además de comprender las reacciones de otras personas. Esta habilidad cobra importancia en equipos multidisciplinarios, procesos de cambio y escenarios de alta exigencia.

La colaboración requiere apertura para trabajar con perfiles distintos, compartir información y construir soluciones conjuntas. Las empresas buscarán personas capaces de aportar en equipos donde conviven especialistas técnicos, áreas operativas y herramientas de inteligencia artificial.

De cara a 2027, los profesionales pueden fortalecer estas capacidades al asumir nuevos proyectos, pedir retroalimentación y documentar experiencias que demuestren cómo resolvieron problemas, enfrentaron cambios o lideraron iniciativas. El desafío también alcanza a las empresas, que deberán ampliar la capacitación de sus equipos para responder a las transformaciones del mercado laboral.

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