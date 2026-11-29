El mercado de vehículos livianos seminuevos comercializó 314.296 unidades durante el primer semestre de 2026.

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El mercado de autos seminuevos mantiene una presencia creciente en Perú. Durante el primer semestre de 2026 se comercializaron 314.296 vehículos livianos seminuevos, una cifra 14% superior a la registrada en el mismo período de 2025, según datos de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

La compra de una unidad usada puede ser una alternativa para quienes buscan adquirir su primer vehículo o renovar el actual sin asumir el costo de un auto nuevo. Antes de concretar la operación, conviene revisar el estado mecánico, la documentación, el historial de mantenimiento y todos los gastos asociados.

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Antony Villa, gerente de Seminuevos de Mitsui Automotriz, indicó que la decisión requiere comparar las opciones disponibles y considerar el costo total de la adquisición, que incluye trámites, seguros y mantenimiento preventivo.

1. Un seminuevo puede costar menos que un vehículo nuevo de características similares

El precio suele ser el primer aspecto que revisan los compradores. Un auto seminuevo puede tener un valor inferior al de una unidad nueva de la misma categoría, lo que permite ajustar la compra al presupuesto disponible.

Esa diferencia también puede abrir la posibilidad de elegir un modelo con mayor equipamiento o de una gama distinta. El precio de venta no debe ser el único dato en la evaluación: la transferencia de propiedad, el seguro obligatorio, la póliza vehicular, las revisiones y las reparaciones necesarias forman parte del desembolso final.

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Antes de firmar un contrato, el comprador debe pedir una relación clara de los pagos que asumirá desde el momento de la adquisición.

La venta de seminuevos aumentó más de un 14% frente al primer semestre de 2025, según la Asociación Automotriz del Perú.

2. El mercado ofrece modelos, marcas y años de fabricación distintos

La variedad es otro factor a considerar. El mercado de vehículos seminuevos reúne autos compactos, sedanes, SUV, camionetas y otras categorías, con diferencias en antigüedad, kilometraje, equipamiento y condiciones de uso.

Esta oferta permite que cada conductor compare alternativas según sus necesidades. Para recorridos urbanos, puede resultar funcional un auto de menor tamaño y consumo. Las familias pueden requerir mayor espacio, mientras que ciertas actividades laborales demandan capacidad de carga.

La recomendación es definir previamente el uso que tendrá el vehículo. Esa decisión ayuda a descartar opciones que, aunque estén dentro del presupuesto, no respondan a las exigencias de movilidad, seguridad o espacio.

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3. La revisión del estado y los documentos reduce riesgos en la compra

Revisar el vehículo y su situación documental es una etapa necesaria antes de adquirir un seminuevo. La inspección debe incluir el estado del motor, los frenos, los neumáticos, la suspensión, la carrocería y los sistemas eléctricos.

También es necesario verificar que la placa, el número de serie y los documentos de propiedad coincidan con la unidad ofrecida. El comprador debe confirmar si existen multas, deudas, gravámenes o limitaciones que puedan impedir la transferencia.

La compra en establecimientos formales puede ofrecer procedimientos definidos y documentación sobre la operación. Aun así, la recomendación es leer las condiciones del contrato, consultar por las garantías disponibles y solicitar información sobre el historial de mantenimiento del auto.

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La adquisición de un auto seminuevo permite renovar la unidad y ajustar el presupuesto familiar antes de fin de año.

4. El vehículo actual puede utilizarse como parte de pago

Quienes ya poseen un auto pueden evaluar la entrega de esa unidad como parte de pago para reducir el monto de la siguiente compra. Esta modalidad requiere una tasación previa, que determina el valor que el vendedor reconocerá por el vehículo usado.

El precio final dependerá de factores como el año de fabricación, kilometraje, estado mecánico, historial de accidentes, demanda del modelo y condiciones del mercado. Por ello, resulta útil comparar la tasación ofrecida con otras referencias antes de aceptar la operación.

La entrega de un auto como parte de pago puede simplificar el proceso de renovación, aunque el comprador debe revisar cómo se calcula el valor de su vehículo y qué importe deberá financiar o pagar de forma adicional.

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La decisión final exige contrastar precios, revisar la unidad con un especialista de confianza y calcular los gastos posteriores a la compra. Estos elementos permiten determinar si el vehículo elegido se ajusta al presupuesto y a las necesidades de quien lo conducirá.