Receta de Ceviche

Un plato de ceviche peruano servido con camote y choclo se acompaña de limones y un cartel de precios que simboliza la suba de insumos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El ceviche peruano es uno de los platos más representativos de la gastronomía del Perú. Se prepara con pescado fresco cortado en cubos, jugo de limón, cebolla roja, ají limo y culantro. Su combinación de sabores cítricos, picantes y frescos lo convierte en una excelente opción para disfrutar durante el almuerzo, especialmente en los días calurosos.

Aprende cómo preparar un ceviche peruano tradicional paso a paso, con ingredientes fáciles de conseguir y consejos para conseguir un sabor equilibrado, un pescado firme y una leche de tigre llena de sabor.

PUBLICIDAD

Información de la receta

Tiempo de preparación: 20 minutos

Tiempo de cocción: No requiere cocción por calor

Tiempo total: 20 minutos

Porciones: 4 personas

Dificultad: Fácil

Categoría: Plato principal

Cocina: Peruana

Ingredientes para preparar ceviche peruano

Para el ceviche

800 g de pescado fresco de calidad apta para consumo crudo, como lenguado, corvina o mero

12 a 15 limones peruanos, aproximadamente, según su jugo

1 cebolla roja grande

1 o 2 ajíes limo, al gusto

2 cucharadas de culantro fresco picado

Sal al gusto

Pimienta al gusto, opcional

2 o 3 cubos de hielo, opcionales para mantener la preparación fría

Para acompañar

2 camotes medianos, cocidos

2 choclos cocidos

4 hojas de lechuga, opcionales

Cancha serrana tostada, al gusto

Chifles o yuca cocida, opcionales

Cómo hacer ceviche peruano paso a paso

1. Prepara los ingredientes

Lava cuidadosamente los vegetales y el culantro. Pela la cebolla roja, córtala en pluma fina y, si deseas reducir su intensidad, enjuágala brevemente con agua fría. Escurre bien.

Corta el ají limo en rodajas pequeñas y retira las venas y semillas si prefieres un ceviche menos picante.

2. Corta el pescado

Corta el pescado en cubos de aproximadamente 2 centímetros, procurando que tengan un tamaño uniforme. Colócalos en un recipiente limpio y frío.

Mantén el pescado refrigerado hasta el momento de prepararlo. Para consumirlo crudo, utiliza pescado de un proveedor confiable y específicamente apto para ese uso.

3. Sazona el pescado

Añade sal al pescado y mezcla suavemente para distribuirla. Incorpora el ají limo picado y una parte del culantro.

La sal ayuda a realzar el sabor natural del pescado y a equilibrar la acidez del limón.

4. Agrega el jugo de limón

Exprime los limones y vierte el jugo sobre el pescado justo antes de servir. Mezcla suavemente para que los cubos queden en contacto con el líquido.

PUBLICIDAD

Evita exprimir los limones con demasiada fuerza hasta triturar la cáscara, porque puede aportar sabores amargos. No es necesario dejar el pescado marinando durante mucho tiempo: el ácido modifica su textura, pero no garantiza la eliminación de microorganismos ni parásitos.

5. Incorpora la cebolla y el culantro

Agrega la cebolla roja escurrida y el resto del culantro picado. Mezcla con cuidado para no deshacer los cubos de pescado.

Prueba el líquido y ajusta la sal, el limón y el ají según tu preferencia. Si deseas una preparación bien fría, puedes añadir unos cubos de hielo y retirarlos antes de servir.

6. Sirve el ceviche

Coloca una hoja de lechuga en cada plato y sirve una porción de ceviche. Acompaña con rodajas de camote, choclo cocido y cancha serrana tostada.

PUBLICIDAD

Sirve inmediatamente para disfrutar la frescura del pescado, la acidez del limón y el aroma del ají limo.

Consejos para preparar un buen ceviche peruano

Elige bien el pescado: debe ser fresco, de procedencia confiable y apto para consumo crudo. El olor desagradable, la textura viscosa o una conservación dudosa son motivos para descartarlo.

Mantén la cadena de frío: conserva el pescado refrigerado y prepara el ceviche poco antes de comerlo.

Exprime los limones suavemente: así reduces la posibilidad de obtener un sabor amargo.

Controla el picante: empieza con poco ají limo y aumenta la cantidad según tu gusto.

Corta la cebolla en pluma fina: aporta textura crujiente sin dominar el plato.

No lo prepares con demasiada anticipación: el limón cambia la textura del pescado y el plato pierde calidad si permanece demasiado tiempo preparado.

Importante sobre la seguridad alimentaria: el limón no cocina el pescado de forma equivalente al calor ni lo vuelve automáticamente seguro. El pescado crudo puede contener microorganismos o parásitos. La opción más segura es cocinarlo completamente; las personas embarazadas, los niños pequeños, los adultos mayores y quienes tienen las defensas debilitadas deben evitar el pescado crudo.

¿Con qué se acompaña el ceviche peruano?

El ceviche tradicional suele servirse con camote cocido, choclo y cancha serrana. También puedes acompañarlo con yuca cocida, chifles o una porción de arroz blanco, según la costumbre familiar.

PUBLICIDAD

Para una presentación más completa, coloca primero la lechuga, sirve el pescado en el centro y distribuye el camote y el choclo alrededor. Termina con un poco de culantro fresco.

Variaciones del ceviche

Ceviche mixto: combina pescado con mariscos cocidos y enfriados adecuadamente.

Ceviche de pescado con leche de tigre: incorpora una preparación cítrica sazonada, elaborada con ingredientes como pescado, limón, cebolla, ají y culantro.

Ceviche de conchas negras: utiliza conchas negras y condimentos tradicionales; requiere especial cuidado con la procedencia y la seguridad del producto.

Ceviche de pota: una alternativa económica que debe prepararse con la pota completamente cocida antes de mezclarla con los demás ingredientes.

Preguntas frecuentes sobre el ceviche peruano

¿Qué pescado es mejor para preparar ceviche?

Puedes utilizar lenguado, corvina o mero, siempre que procedan de una fuente confiable y sean aptos para consumo crudo. La firmeza de la carne ayuda a mantener los cubos enteros.

¿Cuánto tiempo debe reposar el ceviche en limón?

Puedes mezclarlo y servirlo inmediatamente o dejarlo reposar brevemente, según la textura que prefieras. Un reposo más prolongado modifica la consistencia del pescado, pero no garantiza su seguridad.

¿Por qué el ceviche peruano lleva camote y choclo?

El camote aporta dulzor y el choclo una textura suave que contrasta con la acidez del limón, el picante del ají y la frescura del pescado.

PUBLICIDAD

¿Se puede guardar el ceviche para el día siguiente?

Lo recomendable es prepararlo y consumirlo inmediatamente. No conviene guardar sobras de pescado crudo marinado para el día siguiente, ya que la refrigeración y el limón no eliminan todos los riesgos microbiológicos.

¿Qué es la leche de tigre?

Es el líquido sazonado y cítrico asociado al ceviche, elaborado con ingredientes como limón, pescado, ají, cebolla y culantro. Se caracteriza por su sabor intenso y se puede servir como acompañamiento o utilizar en otras preparaciones.

Conclusión

El ceviche peruano es una receta que destaca por su sencillez, frescura y equilibrio de sabores. Con pescado adecuado, limón, cebolla roja, ají limo y culantro puedes preparar una versión tradicional para compartir en familia. Acompáñalo con camote, choclo y cancha serrana para disfrutar una experiencia gastronómica típicamente peruana.

PUBLICIDAD