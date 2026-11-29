Casi la mitad de los empleados en Perú cumple jornadas semanales de entre 45 y 50 horas de trabajo.

Guardar

El 65% de los talentos peruanos afirma experimentar agotamiento laboral o burnout, según un estudio de Bumeran realizado en noviembre de 2026. Aunque el indicador cayó 13 puntos porcentuales frente a 2025, cuando alcanzaba al 78% de los consultados, el fenómeno mantiene impacto en la percepción de los trabajadores y en las decisiones sobre su continuidad laboral.

La investigación reunió respuestas de 4.863 trabajadores y especialistas en Recursos Humanos de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú. En la comparación regional, Perú ocupa el tercer lugar entre los países con mayor proporción de personas afectadas por burnout, detrás de Chile, con el 71%, y Argentina, con el 67%. Panamá registró 63% y Ecuador, 61%.

PUBLICIDAD

El descenso en Perú coincide con una mayor reacción de las organizaciones frente a los casos detectados. El 70% de los especialistas en Recursos Humanos indicó que su empresa toma alguna medida cuando identifica a una persona con señales de agotamiento, frente al 34% que lo hacía en 2025.

El apoyo emocional es la respuesta más frecuente de las empresas

Entre las compañías que intervienen ante un caso de burnout, el 48% ofrece apoyo emocional y el 28% aplica programas de bienestar laboral. Otras acciones mencionadas fueron la flexibilización de las condiciones de trabajo, con el 20%; la promoción de días de descanso pagos, con el 13%; y la reducción de la carga laboral, el acceso a servicios de salud mental y el tiempo libre adicional, con porcentajes menores.

PUBLICIDAD

despidos - recursos humanos - crisis - rrhh - desempleo

Pese a estas medidas, la prevención todavía tiene un alcance limitado. El 80% de los profesionales de Recursos Humanos señaló que su organización no cuenta con estrategias específicas para evitar el burnout. Solo dos de cada 10 dijeron disponer de políticas preventivas.

“El descenso es una buena noticia, pero no implica que el problema esté resuelto”, sostuvo Diego Tala Tala, director de Bumeran.com.pe en Jobint. El ejecutivo señaló que las empresas ampliaron su capacidad de respuesta, aunque todavía enfrentan el desafío de anticiparse a los casos.

Ocho de cada 10 trabajadores se sienten más agotados que hace un año

La percepción de cansancio se mantiene extendida entre los trabajadores. El 80% de los encuestados afirmó sentirse más agotado que el año anterior, incluso entre quienes no se reconocen dentro de un cuadro de burnout.

PUBLICIDAD

El síntoma más mencionado fue la falta de energía o el cansancio extremo, con el 49%. Le siguieron el negativismo o cinismo hacia el trabajo, con el 29%, y la sensación de menor eficacia laboral, con el 18%. Además, el 24% indicó que experimenta todas esas señales, mientras que el 23% sostuvo que no presenta ninguna.

La sobrecarga de tareas y la falta de claridad en las funciones constituyen las causas más frecuentes de estrés.

La sobrecarga de tareas aparece como la principal causa para los talentos, con el 22%. También se mencionaron la falta de claridad sobre las responsabilidades del puesto, con el 21%; el trato de los superiores, con el 19%; y la presión laboral, con el 14%.

PUBLICIDAD

Las jornadas extensas y la sobrecarga inciden en el desgaste

El 59% de los trabajadores peruanos aseguró que trabaja más horas de las previstas en su jornada. A la vez, el 43% dijo que no logra organizar de forma adecuada las obligaciones laborales y la vida personal.

El 47% trabaja entre 45 y 50 horas semanales, mientras que el 26% supera las 50 horas. Solo el 20% informó jornadas de entre 35 y 45 horas por semana.

Desde la perspectiva de Recursos Humanos, el 60% identificó la carga excesiva como el principal origen del burnout. La falta de reconocimiento, el ambiente laboral tóxico, la inestabilidad y el desequilibrio entre empleo y vida personal también figuran entre los factores señalados.

PUBLICIDAD

El 62% de los trabajadores que atraviesan esta situación considera cambiar de empleo. Esa proporción subió 11 puntos porcentuales en comparación con 2025 y refleja el impacto del agotamiento en la permanencia del talento dentro de las organizaciones.