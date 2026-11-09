Perú

Cerca del 80% de trabajadores peruanos piensa cambiar de empleo rumbo a 2027: cinco consejos para no saltar al vacío

La búsqueda de mejores salarios, crecimiento profesional y flexibilidad impulsa a miles de trabajadores, aunque el temor a perder estabilidad frena a muchos postulantes

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El sector privado formal proyectó 425.625 nuevas contrataciones durante 2026, según la Encuesta de Demanda Ocupacional.
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El deseo de buscar un nuevo empleo crece entre los trabajadores peruanos, aunque convive con el temor a perder la estabilidad de un puesto conocido. Un estudio de Bumeran Perú indica que el 79% de los encuestados considera cambiar de trabajo, pero el 60% revisa ofertas sin llegar a postular.

La tendencia se vincula con el llamado job hugging, término que describe a quienes prefieren mantenerse en su empleo por cautela frente a la incertidumbre del mercado. El mismo sondeo revela que el 78% teme quedarse sin trabajo y que el 43% valora la estabilidad como principal atributo de su puesto actual.

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En ese escenario, la movilidad laboral hacia 2027 dependerá de factores como la remuneración, las posibilidades de crecimiento, el clima laboral, la flexibilidad y la proyección dentro de las organizaciones.

Para muchos trabajadores, el desafío será evaluar si conviene permanecer en una posición estable o iniciar una búsqueda que permita mejorar sus condiciones y desarrollar nuevas competencias.

La demanda laboral exige habilidades técnicas y capacidad de adaptación

Los cambios en el mercado también influyen en esa decisión. En mayo de 2026, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) señaló que la inteligencia artificial, la digitalización y el pensamiento analítico ganan espacio entre las competencias que requieren las empresas.

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La demanda no se limita a conocimientos técnicos. Las organizaciones también buscan capacidades vinculadas con la comunicación, la adaptación a los cambios, la resiliencia y el trabajo en equipo. Este escenario exige que quienes planean una transición laboral actualicen sus perfiles y revisen qué habilidades necesitan para competir por nuevas vacantes.

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La especialista Melissa Celis recomendó planificar la renuncia con metas profesionales claras y un currículum adaptado con logros medibles.

Melissa Celis, experta en empleabilidad, sostiene que una búsqueda laboral requiere planificación. Antes de renunciar, recomienda “identificar los motivos del cambio, revisar las condiciones del sector y establecer objetivos profesionales concretos”. La especialista plantea que la decisión debe responder a una evaluación de carrera y no solo a una situación puntual de insatisfacción o agotamiento.

Analizar las oportunidades disponibles permite conocer qué puestos se ajustan al perfil profesional y cuáles son las condiciones salariales que ofrece el mercado, explica. Por ello, brinda también cinco recomendaciones:

  • Revisar el mercado laboral: analizar las ofertas, los perfiles solicitados y las condiciones del sector para identificar oportunidades y competencias requeridas.
  • Actualizar el currículum: adaptar la hoja de vida a los puestos de interés, incluir logros medibles y mantener al día LinkedIn y otras plataformas profesionales.
  • Fortalecer habilidades clave: desarrollar competencias digitales, pensamiento analítico, comunicación y capacidad de adaptación.
  • Ampliar la red de contactos: sostener vínculos profesionales para acceder a referencias e información sobre vacantes que no siempre se publican.
  • Planificar las finanzas personales: calcular los gastos mensuales y contar con un fondo de respaldo antes de dejar un empleo o iniciar una búsqueda prolongada.
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La planificación previa a una salida laboral exige calcular los gastos mensuales y contar con un fondo de respaldo económico.

El sector privado proyectó más de 425 mil contrataciones para 2026

Las perspectivas de contratación muestran un mercado con demanda, aunque no garantizan vacantes para todos los perfiles. La Encuesta de Demanda Ocupacional del MTPE proyectó 425.625 nuevas contrataciones en el sector privado formal durante 2026, a partir de información de empresas consultadas por la entidad.

La cifra permite dimensionar la importancia de conocer los requerimientos de las organizaciones y prepararse para los puestos que concentrarán la demanda. La decisión de cambiar de empleo, en ese contexto, dependerá de la capacidad de cada profesional para anticipar los cambios del mercado, fortalecer sus competencias y evaluar alternativas antes de aceptar una oferta.

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