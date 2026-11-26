El 39% de los trabajadores encuestados por Bumeran en Perú tiene una fuente de ingreso adicional a su empleo principal, aunque la mayoría no mantendría esa dinámica por elección: el 74% de quienes combinan actividades laborales optaría por concentrarse en un solo trabajo si pudiera conservar sus ingresos actuales.
El estudio Trabajo Fragmentado, elaborado por Bumeran con la participación de 3.314 trabajadores y especialistas en Recursos Humanos de Perú, Argentina, Chile, Ecuador y Panamá, plantea un escenario en el que el pluriempleo combina razones económicas, búsqueda de desarrollo profesional y falta de oportunidades en el mercado laboral.
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Entre quienes tienen más de una fuente de ingreso, el 85% sostiene dos trabajos en simultáneo y el 15% llega a tres. Ninguno de los encuestados afirmó tener más de tres ocupaciones.
El trabajo freelance constituye la alternativa más frecuente, con el 41%, seguido por los emprendimientos, con el 15%; otros ingresos, con el 14%; y las clases particulares, consultorías o capacitaciones, con el 12%.
El nivel educativo marca una brecha en el pluriempleo
La incidencia de las múltiples ocupaciones varía según la formación académica. El 71% de las personas con posgrado completo tiene más de una fuente de ingreso, una proporción que cae al 39% entre quienes terminaron la universidad y al 29% entre quienes completaron el secundario.
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La principal motivación para sostener varias actividades es el aumento de los ingresos, citado por el 41% de los consultados. El 23% busca una mayor estabilidad económica, el 12% pretende crecer en más de un rubro profesional y el 9% quiere aprender o desarrollarse en su carrera.
Al responder sobre sus razones personales para mantener más de un empleo, el 26% señaló el ahorro, el 18% mencionó el desarrollo de nuevas habilidades y el 17% la intención de construir una carrera más diversa. El 12% afirmó que no llega a fin de mes y otro 12% busca levantar un emprendimiento propio.
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Aunque el 32% de quienes tienen más de un trabajo se siente entusiasmado y el 29% se declara feliz con su situación laboral, el 24% dijo sentirse cansado y el 6%, desmotivado. La preferencia por una sola ocupación, expresada por casi tres de cada cuatro personas con pluriempleo, expone la tensión entre los ingresos que aportan las actividades adicionales y el costo de sostenerlas.
Ocho de cada diez trabajadores con un empleo quieren sumar otro
El fenómeno también alcanza a quienes hoy dependen de una única actividad. El 88% afirmó que le gustaría tener otra fuente laboral, sobre todo para desarrollar habilidades, ahorrar o llegar mejor a fin de mes.
La falta de oportunidades aparece como el principal obstáculo: el 77% de quienes quieren sumar un empleo aseguró que todavía no pudo hacerlo por ese motivo. El 11% indicó que no consiguió una alternativa laboral, el 9% dijo no tener tiempo y el 3% señaló que aún no se siente preparado.
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Además, el 87% cree que tener más de un trabajo será una práctica cada vez más común. Al pensar en los próximos cinco años, el 45% imagina una carrera que combine empleo y proyectos paralelos, mientras que el 19% se ve con múltiples fuentes de ingreso.
Las empresas ven riesgos para la productividad
La expansión del pluriempleo también plantea interrogantes dentro de las organizaciones. El 63% de los especialistas en Recursos Humanos afirmó que en su empresa hay trabajadores con más de un empleo. El 60% indicó que la práctica está permitida, aunque el 33% dijo desconocer la política interna y el 7% señaló que no está autorizada.
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El 55% de esos referentes considera que tener más de un trabajo impacta de forma positiva en la productividad, pero casi un tercio, el 32%, cree que el efecto es negativo. A su vez, el 86% sostiene que el crecimiento de esta modalidad representa un desafío para la gestión de personas, por sus efectos sobre la retención de talento, los planes de carrera, el compromiso y el riesgo de agotamiento.
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