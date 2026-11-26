El nivel educativo incide en el pluriempleo: el 71% de los profesionales con posgrado completo mantiene más de una ocupación.

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El 39% de los trabajadores encuestados por Bumeran en Perú tiene una fuente de ingreso adicional a su empleo principal, aunque la mayoría no mantendría esa dinámica por elección: el 74% de quienes combinan actividades laborales optaría por concentrarse en un solo trabajo si pudiera conservar sus ingresos actuales.

El estudio Trabajo Fragmentado, elaborado por Bumeran con la participación de 3.314 trabajadores y especialistas en Recursos Humanos de Perú, Argentina, Chile, Ecuador y Panamá, plantea un escenario en el que el pluriempleo combina razones económicas, búsqueda de desarrollo profesional y falta de oportunidades en el mercado laboral.

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Entre quienes tienen más de una fuente de ingreso, el 85% sostiene dos trabajos en simultáneo y el 15% llega a tres. Ninguno de los encuestados afirmó tener más de tres ocupaciones.

El trabajo freelance constituye la alternativa más frecuente, con el 41%, seguido por los emprendimientos, con el 15%; otros ingresos, con el 14%; y las clases particulares, consultorías o capacitaciones, con el 12%.

El aumento de los ingresos monetarios constituye la principal motivación laboral para el 41% de los trabajadores con empleos simultáneos.

El nivel educativo marca una brecha en el pluriempleo

La incidencia de las múltiples ocupaciones varía según la formación académica. El 71% de las personas con posgrado completo tiene más de una fuente de ingreso, una proporción que cae al 39% entre quienes terminaron la universidad y al 29% entre quienes completaron el secundario.

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La principal motivación para sostener varias actividades es el aumento de los ingresos, citado por el 41% de los consultados. El 23% busca una mayor estabilidad económica, el 12% pretende crecer en más de un rubro profesional y el 9% quiere aprender o desarrollarse en su carrera.

Al responder sobre sus razones personales para mantener más de un empleo, el 26% señaló el ahorro, el 18% mencionó el desarrollo de nuevas habilidades y el 17% la intención de construir una carrera más diversa. El 12% afirmó que no llega a fin de mes y otro 12% busca levantar un emprendimiento propio.

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Aunque el 32% de quienes tienen más de un trabajo se siente entusiasmado y el 29% se declara feliz con su situación laboral, el 24% dijo sentirse cansado y el 6%, desmotivado. La preferencia por una sola ocupación, expresada por casi tres de cada cuatro personas con pluriempleo, expone la tensión entre los ingresos que aportan las actividades adicionales y el costo de sostenerlas.

El impacto emocional divide a los pluriempleados: el 32% manifiesta entusiasmo frente a un 24% que experimenta cansancio.

Ocho de cada diez trabajadores con un empleo quieren sumar otro

El fenómeno también alcanza a quienes hoy dependen de una única actividad. El 88% afirmó que le gustaría tener otra fuente laboral, sobre todo para desarrollar habilidades, ahorrar o llegar mejor a fin de mes.

La falta de oportunidades aparece como el principal obstáculo: el 77% de quienes quieren sumar un empleo aseguró que todavía no pudo hacerlo por ese motivo. El 11% indicó que no consiguió una alternativa laboral, el 9% dijo no tener tiempo y el 3% señaló que aún no se siente preparado.

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Además, el 87% cree que tener más de un trabajo será una práctica cada vez más común. Al pensar en los próximos cinco años, el 45% imagina una carrera que combine empleo y proyectos paralelos, mientras que el 19% se ve con múltiples fuentes de ingreso.

El trabajo freelance representa el 41% de las alternativas laborales elegidas por las personas que diversifican sus ingresos.

Las empresas ven riesgos para la productividad

La expansión del pluriempleo también plantea interrogantes dentro de las organizaciones. El 63% de los especialistas en Recursos Humanos afirmó que en su empresa hay trabajadores con más de un empleo. El 60% indicó que la práctica está permitida, aunque el 33% dijo desconocer la política interna y el 7% señaló que no está autorizada.

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El 55% de esos referentes considera que tener más de un trabajo impacta de forma positiva en la productividad, pero casi un tercio, el 32%, cree que el efecto es negativo. A su vez, el 86% sostiene que el crecimiento de esta modalidad representa un desafío para la gestión de personas, por sus efectos sobre la retención de talento, los planes de carrera, el compromiso y el riesgo de agotamiento.