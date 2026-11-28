La ministra Maritza Canales señaló que el apoyo llegará a todos los beneficiarios de Pensión 65 como medida preventiva frente a los posibles efectos de El Niño. Foto: Andina

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Desde este lunes 30 de noviembre, 824.351 adultos mayores afiliados al programa Pensión 65 podrán acceder a un pago extraordinario de S/ 350. Con este monto adicional, recibirán S/700 durante el actual periodo de cobro, al sumarse el beneficio a la subvención bimestral que les corresponde.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales Martínez, informó que la medida alcanzará a los usuarios incluidos en el padrón del programa en todo el territorio nacional. El desembolso responde a una disposición del Gobierno para brindar apoyo a esta población ante los efectos que podría generar el fenómeno El Niño.

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¿Cómo se realizará el cobro del bono de Pensión 65?

La entrega del dinero se efectuará junto con la subvención correspondiente al padrón VI, que comprende los meses de noviembre y diciembre. El beneficio extraordinario está contemplado en la Ley N.° 32744, norma que autoriza créditos suplementarios para financiar acciones frente al fenómeno climático.

Durante una entrevista con Radio Nacional, la titular del Midis explicó que el apoyo busca reconocer el esfuerzo realizado por los adultos mayores a lo largo de sus vidas y contribuir a que enfrenten las consecuencias de las condiciones climáticas. “Esta medida de apoyo a los adultos mayores es en respeto y reconocimiento a todo su esfuerzo durante su vida laboral (…) para poder enfrentar también este impacto del fenómeno El Niño”, señaló.

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Keiko Fujimori respondiò algunas preguntas de la gente en una transmisiòn en vivo

Más de 760.000 usuarios cuentan con una tarjeta de débito del Banco de la Nación. Por ello, podrán disponer del dinero en cualquiera de las agencias de la entidad, así como en sus agentes corresponsales y cajeros automáticos Multired.

¿Qué pasará con los beneficiarios de zonas alejadas?

Los adultos mayores que viven en localidades de difícil acceso no recibirán el dinero en la misma fecha que quienes cobran mediante los canales habituales. El Midis precisó que estos usuarios serán atendidos posteriormente, a través de las modalidades especiales que utiliza el programa para llegar a comunidades alejadas.

La ministra mencionó que el desembolso también se realizará mediante los carritos pagadores, las unidades aéreas conocidas como avioncitos pagadores y las campañas efectuadas con las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS). En estas jornadas participan, además, unidades móviles del Banco de la Nación para facilitar la entrega de los recursos.

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“Aquellas comunidades que se encuentran un poco más alejadas y a donde llegamos con otras modalidades de pago como los carritos pagadores, los avioncitos pagadores o incluso aquellas campañas que realizamos con las PIAS, donde también nos acompañan las unidades móviles del Banco de la Nación, irán también percibiendo este beneficio”, explicó Canales.

Los beneficiarios de zonas alejadas cobrarán posteriormente mediante las modalidades especiales de Pensión 65. Foto: Andina

Midis prepara otros bonos para poblaciones vulnerables

La titular del sector también adelantó que el Gobierno trabaja en nuevas medidas de apoyo económico dirigidas a habitantes de determinados territorios. Para ello, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social coordina con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la preparación de otros bonos.

La iniciativa busca atender a comunidades que podrían resultar especialmente afectadas por las emergencias climáticas. “Sabemos que hay muchas poblaciones que se encuentran en alta vulnerabilidad y que van a ser muy afectadas por los fenómenos climáticos”, indicó la ministra. Los montos todavía se encuentran en evaluación y los pagos se otorgarían de forma complementaria durante los próximos meses.

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Midis reconoce a líderes de programas sociales

El anuncio se realizó durante la ceremonia “Reconocimiento y Fortalecimiento de Capacidades de los Líderes del Desarrollo Social”, en la que se destacó el trabajo de representantes comunitarios vinculados a distintos programas del sector. La actividad reconoció su participación en la continuidad de los servicios de Cuna Más, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes).

En Cuna Más fueron distinguidos 132 integrantes de las juntas directivas y consejos de vigilancia de 66 comités de gestión, además de 66 madres cuidadoras, madres guía y facilitadoras. Por su parte, el PAE reconoció a 79 integrantes de 17 comités de alimentación escolar, mientras que en Foncodes se distinguió a 19 miembros de los órganos de representación de los núcleos ejecutores centrales y a 17 yachachiq.

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