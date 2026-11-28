La prórroga mantiene exonerados del impuesto a los intereses de los depósitos de ahorro, que de no aprobarse habrían tributado una tasa de 5% desde 2027 por ser rentas de segunda categoría. Foto: difusión

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Los intereses que generan los ahorros depositados en el sistema financiero peruano continuarán libres del Impuesto a la Renta (IR) hasta el 2029. El Pleno del Senado aprobó el dictamen que modifica la Ley del Impuesto a la Renta y amplía el periodo de vigencia de este beneficio tributario, cuya fecha de vencimiento estaba prevista para el próximo 31 de diciembre.

La propuesta recibió 38 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones. Con esta decisión, la cámara alta dio luz verde al documento que había sido remitido desde Diputados. La medida busca mantener las condiciones tributarias que favorecen el ahorro formal y el uso de los servicios ofrecidos por bancos y otras entidades financieras.

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¿Por qué se mantiene la exoneración de impuestos?

La disposición permite que las personas naturales no paguen el impuesto correspondiente a los intereses que obtienen por sus depósitos de ahorro. Sin la prórroga, esos rendimientos habrían quedado sujetos a una tasa de 5%, debido a que son considerados rentas de segunda categoría. La extensión aprobada evita que ese gravamen comience a aplicarse desde el 2027.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha advertido sobre los posibles efectos de eliminar este beneficio. Según la entidad, cobrar el impuesto a los intereses de los depósitos podría reducir el atractivo de los productos financieros y desincentivar que más personas utilicen el sistema formal. También existe el riesgo de que algunos ahorristas opten por guardar o trasladar su dinero en efectivo, lo que incrementaría los problemas de seguridad asociados con esas operaciones.

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El Congreso de la República del Perú anuncia el ahorro de más de 300 millones de soles de su presupuesto, fondos que serán transferidos al Poder Ejecutivo para atender urgencias como la seguridad, el fenómeno El Niño y la prevención de incendios. Se destaca el trabajo conjunto y la priorización del bienestar ciudadano.

La exoneración no alcanza únicamente a los ahorristas individuales. Entre los beneficiarios también figuran fundaciones y asociaciones sin fines de lucro, sociedades e instituciones religiosas, además de cooperativas de ahorro y crédito y sus respectivos socios. Asimismo, comprende a determinadas entidades de fomento.

¿Cuánto pagan las entidades financieras por los ahorros?

La continuidad del beneficio tributario coincide con un mercado en el que existen diferencias importantes entre las tasas ofrecidas por las entidades financieras. Al cierre de noviembre de 2026, los bancos tradicionales de mayor tamaño registraban rendimientos de entre 0,01% y 0,50% en sus cuentas de ahorro convencionales. En cambio, las entidades especializadas, financieras y cajas municipales presentaban alternativas con tasas de entre 4,50% y 6,23%, según el producto y el plazo.

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Dentro de las cuentas de ahorro en soles con disponibilidad inmediata, Financiera Surgir ofrecía una TREA de entre 5,25% y 5,60% para su Cuenta Gold Select, aunque requería un depósito inicial de S/ 20.000 y condiciones específicas para evitar cargos de mantenimiento. Santander Consumer registraba una tasa de 5,10% en su Cuenta Imparable, mientras que Pibank ofrecía 5% sin exigir un monto mínimo de apertura.

También figuraban alternativas como Financiera Confianza, con una rentabilidad de hasta 5%, y Banco Falabella, que ofrecía ese mismo rendimiento para quienes trasladaran su cuenta sueldo. En el caso de las cuentas regulares de esta última entidad, la tasa era de 3,75%. Estas diferencias muestran que el rendimiento depende tanto de la institución como de los requisitos establecidos para acceder a cada producto.

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A noviembre de 2026, las tasas de ahorro variaban entre 0,01% y 6,23%, según la entidad financiera y el producto. Foto: Quartzs

Depósitos a plazo fijo y opciones en dólares

Para quienes no necesitan disponer de su dinero de inmediato, los depósitos a plazo fijo constituyen otra alternativa. A diferencia de las cuentas de libre disponibilidad, estos productos establecen un periodo durante el cual el capital permanece depositado. A cambio, ofrecen tasas que pueden ser más elevadas, aunque retirar el dinero antes del vencimiento puede ocasionar una reducción de los intereses recibidos.

En plazos de 360 días o superiores, las cajas municipales registraban tasas de entre 5,37% y 6,23%, mientras que InFinance XP ofrecía alrededor de 5,50%. Entre los bancos, Compartamos alcanzaba aproximadamente 5,19% y Banco Efectiva ofrecía 5%. En contraste, las entidades bancarias tradicionales presentaban rendimientos de entre 0,25% y 3,76% para estos depósitos.

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Quienes mantienen sus ahorros en dólares también encuentran diferencias entre las ofertas disponibles. Las cuentas de ahorro en esa moneda de Banco Pichincha y Banco Falabella registraban campañas con tasas aproximadas de entre 2% y 3%. Para depósitos a plazo fijo a 360 días, Financiera Qapaq ofrecía hasta 5% para montos desde USD 10.000, mientras que Alfin Banco registraba una TREA de 3,65% desde USD 500, en una campaña vigente hasta el 30 de noviembre de 2026.

¿Qué debe considerar el ahorrista antes de depositar?

Además de comparar las tasas, es importante revisar las condiciones de cada producto y la protección del dinero. Para el periodo comprendido entre septiembre y noviembre de 2026, el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) cubría hasta S/ 123.000 por persona y por entidad financiera. Esta protección comprende tanto el capital depositado como los intereses acumulados.

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Reportaje periodístico de Latina Noticias aborda la falta de ahorros para emergencias en la población peruana frente al costo de vida y los posibles efectos del fenómeno El Niño. El informe incluye testimonios de transeúntes sobre el presupuesto familiar y referencias a reportes estadísticos vinculados a la situación financiera en el país.

Si el ahorro supera ese límite, una alternativa es distribuirlo entre distintas entidades supervisadas por la SBS, de modo que los depósitos se mantengan dentro del monto cubierto en cada institución. También conviene revisar las penalidades por cancelación anticipada de los depósitos a plazo fijo, pues retirar el dinero antes de la fecha pactada puede reducir considerablemente la rentabilidad obtenida.