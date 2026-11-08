Un viejo conocido reaparece en el mar peruano en plena alerta por El Niño: el Gobierno busca conocer su estado

La actividad científica se desarrollará entre las 0,5 y las cinco millas náuticas para registrar las tallas y la condición reproductiva del recurso.

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El Ministerio de la Producción (Produce) autorizó una pesca exploratoria de sardina en el litoral peruano para establecer si la presencia reciente de esta especie responde a las condiciones oceanográficas vinculadas con El Niño 2026-2027 o a una variación más amplia en su distribución. La actividad estará a cargo del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) y podrá extenderse por un máximo de 15 días.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 00399-2026-PRODUCE, publicada el 7 de noviembre. Las faenas se desarrollarán desde las 0,5 hasta las cinco millas náuticas de la costa y buscarán determinar la distribución espacial, la estructura de tallas y el estado reproductivo de la sardina (Sardinops sagax).

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La autorización no abre una temporada comercial ni establece una cuota de captura. Tampoco concede derechos de acceso a una pesquería de sardina. Produce plantea la extracción como un mecanismo de muestreo científico para que Imarpe evalúe la condición biológica de la especie y recomiende medidas de manejo, de conservación o mayor monitoreo.

Solo participarán embarcaciones artesanales inscritas por Produce

La actividad contará con embarcaciones de hasta 10 metros cúbicos de capacidad de bodega. Los armadores deberán tener permiso de pesca y habilitación sanitaria vigentes, además de figurar en una lista que publicará la Dirección General de Pesca Artesanal.

Las organizaciones de pescadores artesanales y los titulares de permisos dispondrán de 72 horas para solicitar la inscripción de sus embarcaciones. La pesca comenzará a las 00:00 horas del día siguiente a la publicación de esa relación.

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La disposición oficial descarta una cuota comercial y limita la extracción a tareas de muestreo para el Instituto del Mar del Perú.

Las naves deberán descargar únicamente en puntos autorizados y completar una bitácora con información sobre sus faenas. Quienes no tengan activo el Sistema de Seguimiento Satelital para Embarcaciones Pesqueras (Sisesat) deberán usar un precinto instalado por los fiscalizadores para acreditar la trazabilidad de lo extraído.

La resolución también obliga a las embarcaciones a facilitar el embarque de observadores científicos cuando Imarpe lo requiera. Cada nave tendrá que entregar al menos 30 ejemplares enteros y sin eviscerar para los análisis técnicos.

Imarpe podrá pedir cierres si detecta juveniles o riesgos para el recurso

Los ejemplares permitirán evaluar la talla de los peces y conocer si la sardina detectada incluye adultos en etapa reproductiva o juveniles. Esa información será relevante para determinar si se trata de una presencia puntual asociada a las actuales condiciones ambientales o de una señal que requiera una investigación más amplia.

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Imarpe podrá recomendar la suspensión parcial o total de las faenas si identifica una alta incidencia de juveniles, capturas incidentales de otras especies o circunstancias ambientales que afecten la conservación. En ese caso, Produce podrá cerrar zonas de pesca o concluir la actividad antes de que finalice el plazo de 15 días.

El instituto deberá entregar un informe final dentro de los siete días posteriores al cierre de la exploración. Con esos resultados, el ministerio definirá los siguientes pasos para el manejo del recurso.

Las embarcaciones artesanales participantes deben contar con habilitación sanitaria y una bodega de hasta 10 metros cúbicos de capacidad.

La sardina pasó de millones de toneladas a capturas reducidas

La sardina fue uno de los recursos pelágicos más relevantes del Perú durante las décadas de 1980 y 1990. Las capturas anuales llegaron a ubicarse entre 2,5 millones y 3,5 millones de toneladas, con operaciones concentradas en puertos como Chimbote y Paita.

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La especie no desapareció del mar peruano, pero perdió la abundancia que sostuvo aquellas capturas. Los registros disponibles muestran una reducción sostenida en las últimas décadas, en un proceso asociado a la presión pesquera de su etapa de auge y a cambios en las condiciones oceanográficas que favorecieron nuevamente a la anchoveta.

El fenómeno de El Niño de 1997-1998 coincidió con una fuerte reducción de la sardina en el litoral. Desde entonces, su presencia se mantuvo en niveles reducidos y sin una pesquería comercial regular.

Los desembarques recientes reflejan esa situación. Se registraron 65 toneladas en 2021, 16 toneladas en 2022, cero toneladas en 2023 y 2,6 toneladas en 2024. Entre enero y septiembre de 2025, apenas se reportaron 418 kilogramos en Áncash.

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La exploración autorizada por Produce busca determinar si el actual escenario de El Niño 2026-2027 favoreció una mayor presencia de sardina cerca de la costa o si los hallazgos corresponden a eventos aislados, sin capacidad para sostener una pesquería.