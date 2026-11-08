Perú

Un viejo conocido reaparece en el mar peruano en plena alerta por El Niño: el Gobierno busca conocer su estado

El Ministerio de la Producción autorizó una pesca exploratoria de sardina para evaluar su relación con El Niño. Las capturas pasaron de 3,5 millones de toneladas en los años 80 y 90 a apenas 2,6 toneladas en 2024

sardina
La actividad científica se desarrollará entre las 0,5 y las cinco millas náuticas para registrar las tallas y la condición reproductiva del recurso.
Guardar

El Ministerio de la Producción (Produce) autorizó una pesca exploratoria de sardina en el litoral peruano para establecer si la presencia reciente de esta especie responde a las condiciones oceanográficas vinculadas con El Niño 2026-2027 o a una variación más amplia en su distribución. La actividad estará a cargo del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) y podrá extenderse por un máximo de 15 días.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 00399-2026-PRODUCE, publicada el 7 de noviembre. Las faenas se desarrollarán desde las 0,5 hasta las cinco millas náuticas de la costa y buscarán determinar la distribución espacial, la estructura de tallas y el estado reproductivo de la sardina (Sardinops sagax).

PUBLICIDAD

La autorización no abre una temporada comercial ni establece una cuota de captura. Tampoco concede derechos de acceso a una pesquería de sardina. Produce plantea la extracción como un mecanismo de muestreo científico para que Imarpe evalúe la condición biológica de la especie y recomiende medidas de manejo, de conservación o mayor monitoreo.

Solo participarán embarcaciones artesanales inscritas por Produce

La actividad contará con embarcaciones de hasta 10 metros cúbicos de capacidad de bodega. Los armadores deberán tener permiso de pesca y habilitación sanitaria vigentes, además de figurar en una lista que publicará la Dirección General de Pesca Artesanal.

Las organizaciones de pescadores artesanales y los titulares de permisos dispondrán de 72 horas para solicitar la inscripción de sus embarcaciones. La pesca comenzará a las 00:00 horas del día siguiente a la publicación de esa relación.

PUBLICIDAD

sardina
La disposición oficial descarta una cuota comercial y limita la extracción a tareas de muestreo para el Instituto del Mar del Perú.

Las naves deberán descargar únicamente en puntos autorizados y completar una bitácora con información sobre sus faenas. Quienes no tengan activo el Sistema de Seguimiento Satelital para Embarcaciones Pesqueras (Sisesat) deberán usar un precinto instalado por los fiscalizadores para acreditar la trazabilidad de lo extraído.

La resolución también obliga a las embarcaciones a facilitar el embarque de observadores científicos cuando Imarpe lo requiera. Cada nave tendrá que entregar al menos 30 ejemplares enteros y sin eviscerar para los análisis técnicos.

Imarpe podrá pedir cierres si detecta juveniles o riesgos para el recurso

Los ejemplares permitirán evaluar la talla de los peces y conocer si la sardina detectada incluye adultos en etapa reproductiva o juveniles. Esa información será relevante para determinar si se trata de una presencia puntual asociada a las actuales condiciones ambientales o de una señal que requiera una investigación más amplia.

Imarpe podrá recomendar la suspensión parcial o total de las faenas si identifica una alta incidencia de juveniles, capturas incidentales de otras especies o circunstancias ambientales que afecten la conservación. En ese caso, Produce podrá cerrar zonas de pesca o concluir la actividad antes de que finalice el plazo de 15 días.

El instituto deberá entregar un informe final dentro de los siete días posteriores al cierre de la exploración. Con esos resultados, el ministerio definirá los siguientes pasos para el manejo del recurso.

sardina
Las embarcaciones artesanales participantes deben contar con habilitación sanitaria y una bodega de hasta 10 metros cúbicos de capacidad.

La sardina pasó de millones de toneladas a capturas reducidas

La sardina fue uno de los recursos pelágicos más relevantes del Perú durante las décadas de 1980 y 1990. Las capturas anuales llegaron a ubicarse entre 2,5 millones y 3,5 millones de toneladas, con operaciones concentradas en puertos como Chimbote y Paita.

La especie no desapareció del mar peruano, pero perdió la abundancia que sostuvo aquellas capturas. Los registros disponibles muestran una reducción sostenida en las últimas décadas, en un proceso asociado a la presión pesquera de su etapa de auge y a cambios en las condiciones oceanográficas que favorecieron nuevamente a la anchoveta.

El fenómeno de El Niño de 1997-1998 coincidió con una fuerte reducción de la sardina en el litoral. Desde entonces, su presencia se mantuvo en niveles reducidos y sin una pesquería comercial regular.

Los desembarques recientes reflejan esa situación. Se registraron 65 toneladas en 2021, 16 toneladas en 2022, cero toneladas en 2023 y 2,6 toneladas en 2024. Entre enero y septiembre de 2025, apenas se reportaron 418 kilogramos en Áncash.

La exploración autorizada por Produce busca determinar si el actual escenario de El Niño 2026-2027 favoreció una mayor presencia de sardina cerca de la costa o si los hallazgos corresponden a eventos aislados, sin capacidad para sostener una pesquería.

Temas Relacionados

pescasardinaMinisterio de la Producciónperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid HOY en Perú: partido en el Metropolitano por LaLiga 2026-27

El conjunto ‘azulgrana’ recibirá al elenco ‘colchonero’ con la misión de sostener el liderato del campeonato español. Entérate de todos los detalles de este compromiso

A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid HOY en Perú: partido en el Metropolitano por LaLiga 2026-27

A qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas HOY: partido en Andahuaylas por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El técnico Pablo Guede no renuncia y buscará que el cuadro ‘blanquiazul’ se mantenga en la pelea por el campeonato cuando enfrente al conjunto ‘guerrero’. Conoce los detalles de la contienda

A qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas HOY: partido en Andahuaylas por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Rodrigo González se quiebra al recordar la muerte de su abuelo tomado de la mano: “Respiraba, miraba, lo veía cómo se iba yendo”

El conductor de ‘Amor y Fuego’ rompió en llanto al hablar por primera vez de sus vivencias familiares y cómo al partida de su abuelo le cambió la vida

Rodrigo González se quiebra al recordar la muerte de su abuelo tomado de la mano: “Respiraba, miraba, lo veía cómo se iba yendo”

ATU alista 1.000 buses y rutas especiales para transportar a peruanos durante la visita del papa León XIV en Lima

La ATU anunció que la Línea 1 del Metro de Lima operará sin costo durante el día de la misa del sumo pontífice. Oferta de buses y rutas está planeada para movilizar a 1.5 millones de personas en tres horas luego de la ceremonia

ATU alista 1.000 buses y rutas especiales para transportar a peruanos durante la visita del papa León XIV en Lima

“Muchos hablan de que ayudamos a la ‘U’ o Alianza”: el mensaje de Horacio Benincasa tras agónico empate de ADT ante Sporting Cristal

El defensa peruano se refirió a la anotación que hizo en los minutos finales para el ‘vendaval celeste’, y que movilizó la parte alta del Torneo Clausura

“Muchos hablan de que ayudamos a la ‘U’ o Alianza”: el mensaje de Horacio Benincasa tras agónico empate de ADT ante Sporting Cristal
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Qué pasará con los exalcaldes reelectos que postularon como primeros regidores?

¿Qué pasará con los exalcaldes reelectos que postularon como primeros regidores?

Margiori Mejia Alva, de tan solo 28 años, se convertiría en la primera alcaldesa de San Juan de Lurigancho tras exclusión de Jesús Maldonado

López Aliaga anuncia que “saldrá a las calles” tras decisión del JNE de no proclamarlo alcalde de Lima, pero primero optará por la vía penal

Francis Allison celebra fallo del JNE que deja sin alcaldía a Rafael López Aliaga y felicita a Jeanette Alonzo

¿Cuándo se sabrá quién es el alcalde de Lima 2027-2030? JNE ya tiene fecha para definir al ganador de las Elecciones Municipales 2026

ENTRETENIMIENTO

Rodrigo González se quiebra al recordar la muerte de su abuelo tomado de la mano: “Respiraba, miraba, lo veía cómo se iba yendo”

Rodrigo González se quiebra al recordar la muerte de su abuelo tomado de la mano: “Respiraba, miraba, lo veía cómo se iba yendo”

‘Lemon Pay’ reaparece luego de que Milena Warthon expusiera su identidad y anuncia que dejará las redes: “Me despido de todo contenido”

Techo de la casa de Monique Pardo se desploma en Lince y ella es llevada al hospital por la impresión: “No sé cómo estoy viva”

Lucas Mamani, el niño arequipeño que encarna a Coquito en una película sobre el legado de Everardo Zapata

Alcalde de Comas interrumpió concierto de La Bella Luz para entregar flores a Mackeily Luján y generó críticas en redes

DEPORTES

A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid HOY en Perú: partido en el Metropolitano por LaLiga 2026-27

A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid HOY en Perú: partido en el Metropolitano por LaLiga 2026-27

A qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas HOY: partido en Andahuaylas por Torneo Clausura de Liga 1 2026

“Muchos hablan de que ayudamos a la ‘U’ o Alianza”: el mensaje de Horacio Benincasa tras agónico empate de ADT ante Sporting Cristal

Partidos de hoy, domingo 8 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Universitario vs CD Moquegua HOY: partido en el Monumental por Torneo Clausura de Liga 1 2026