AdP convoca Licitación Pública Internacional para la Inversión de Rehabilitación del Lado Aire e Inversión de Optimización del Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Iquitos

Aeropuerto de Iquitos. Foto: Aeropuertos del Perú

Aeropuertos del Perú S.A. (AdP) anunció la Licitación Pública Internacional LPI N° 002-2026-AdP. Se busca seleccionar al postor que presente la mejor oferta técnico-económica para la Inversión de Rehabilitación del Lado Aire e Inversión de Optimización del Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Iquitos.

El valor referencial máximo para esta convocatoria es de US$ 127,516,824.24 (Ciento Veintisiete Millones Quinientos Dieciséis Mil Ochocientos Veinte y Cuatro con 24/100 Dólares de los Estados Unidos de América), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el total del servicio.

Las empresas interesadas deberán presentar sus propuestas el martes 30 de junio de 2026 hasta las 15:00 horas, siguiendo el procedimiento indicado en las bases, indica AdP.

La información sobre esta convocatoria y el cronograma del proceso están disponibles en: adp.com.pe, en la ruta: “Haz negocios con AdP > Participa en nuestros concursos > IQUITOS > Obras > LPI N° 002-2026-AdP”.

Además, para solicitar información se ha habilitado el siguiente correo electrónico: Concursos.ProyectosInv3@adp.com.pe.

El aviso oficial fue publicado el 25 de marzo de 2026 por el comité encargado del concurso público.