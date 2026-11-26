El estigma y la desinformación todavía dificultan el diagnóstico y la atención de quienes viven con VIH. El virus no se transmite mediante abrazos, besos ni al compartir utensilios, baños u objetos cotidianos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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“Las personas que vivimos con VIH somos como cualquier otra: tenemos un virus en la sangre que puede mantenerse controlado con medicamentos”. Para Julio César Cruz, director ejecutivo de la asociación PROSA (Programa de Soporte a la Autoayuda de Personas que Viven con el VIH), esa idea resume una experiencia todavía marcada por el temor, la desinformación y el estigma. Un resultado positivo puede sacudir la vida de quien lo recibe, pero no cancela sus planes, sus vínculos ni su futuro.

VIH y sida hacen referencia a realidades diferentes. El primero es el virus de la inmunodeficiencia humana; el segundo corresponde a una etapa que puede presentarse cuando la infección no es detectada ni tratada oportunamente y el sistema inmunológico se deteriora.

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La diferencia es importante porque una persona puede convivir con el virus durante años sin presentar síntomas y mantener una vida plena mediante medicación, seguimiento médico y apoyo. Estudiar, trabajar, tener pareja, formar una familia o proyectarse a largo plazo sigue siendo posible. El reto, además de sanitario, es humano: que nadie deje de buscar ayuda por miedo a ser juzgado.

El virus puede avanzar en silencio durante años

El VIH afecta sobre todo a los linfocitos CD4, células que cumplen un papel esencial en las defensas del organismo. Alberto Florez Granda, médico infectólogo de EsSalud, los compara con “el general de todo el ejército”, ya que coordinan la respuesta frente a infecciones y otros agentes que pueden afectar la salud.

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Los medicamentos antirretrovirales permiten controlar la infección y alcanzar una carga viral indetectable, condición que hace insignificante el riesgo de transmisión sexual cuando se mantiene correctamente el tratamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez que ingresa al cuerpo, el virus se reproduce y ataca progresivamente esas células. Sin tratamiento, la cantidad de CD4 disminuye y el sistema inmunológico pierde capacidad para proteger a la persona. Sin embargo, este proceso no siempre da señales inmediatas: alguien puede tener la infección durante un tiempo prolongado sin notar cambios.

El infectólogo Alberto Laguna Torres, de Clínica Internacional, explicó que algunas personas pueden presentar fiebre aguda e inflamación de ganglios en la etapa inicial. Después, puede transcurrir un período largo sin manifestaciones evidentes. Por eso, sentirse bien no descarta el diagnóstico ni reemplaza la necesidad de realizarse una prueba.

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Cuando la infección avanza sin control, pueden aparecer diarrea crónica, hongos en la boca o en el aparato digestivo, neumonías ocasionadas por gérmenes inusuales y complicaciones neurológicas, como meningitis. La detección temprana permite iniciar la atención antes de que estas afecciones comprometan la calidad de vida.

En Perú, alrededor de 140 mil personas viven con VIH, según estimaciones del Ministerio de Salud, que busca ampliar el acceso a pruebas, tratamientos y medidas preventivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La enfermedad avanzada por VIH puede evitarse con tratamiento

Durante décadas, la palabra sida se utilizó para describir la fase más grave de la infección. El Ministerio de Salud (Minsa) emplea ahora el término enfermedad avanzada por VIH, que se refiere a la etapa en la que ya aparecen síntomas y enfermedades oportunistas relacionadas con el debilitamiento de las defensas.

Tener VIH no implica necesariamente llegar a esa condición. Carlos Manuel Benites Villafane, director ejecutivo de Prevención y Control de VIH-Sida, Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis del Minsa, sostuvo que el acceso a los antirretrovirales cambió la historia de una infección que antes se asociaba casi exclusivamente con la muerte. “Una persona que recibe tratamiento tiene una sobrevida similar a la de alguien que no tiene VIH y puede desarrollar su vida con bastante normalidad”, afirmó.

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Según Benites, en Perú se estima que 140 mil personas viven con VIH. Para el sector salud, ampliar el acceso al diagnóstico, a los medicamentos y a las medidas preventivas es indispensable para reducir nuevas infecciones, complicaciones y muertes evitables.

Cruz señaló que los casos de enfermedad avanzada se han reducido, aunque todavía hay personas que no empiezan la medicación o la abandonan. Entre los motivos mencionó problemas de abastecimiento, efectos adversos, falta de información, dificultades de acceso en zonas alejadas y el temor que todavía puede producir un resultado positivo.

Los medicamentos antirretrovirales permiten controlar la infección y alcanzar una carga viral indetectable, condición que hace insignificante el riesgo de transmisión sexual cuando se mantiene correctamente el tratamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pruebas gratuitas en Minsa y EsSalud

Las pruebas de descarte son gratuitas tanto en los establecimientos del Minsa como en Essalud. Florez Granda explicó que un asegurado puede acudir directamente al programa de VIH de un hospital o centro de salud, solicitar consejería y pedir el examen sin necesidad de contar con una cita médica previa. Antes de realizarse la prueba, la persona recibe orientación y debe dar su consentimiento.

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Benites, por su parte, precisó que estas evaluaciones pueden demorar alrededor de 20 minutos, según el procedimiento y el establecimiento. Si el resultado es reactivo, se requieren evaluaciones complementarias para confirmar el diagnóstico y orientar el inicio de la atención. La prueba no debe vivirse como un castigo ni como una marca: conocer el estado serológico permite tomar decisiones a tiempo y empezar el tratamiento si es necesario.

El Minsa cuenta con el aplicativo GEO VIH, una herramienta gratuita para ubicar establecimientos donde se realizan pruebas, se entregan preservativos, se ofrece profilaxis preexposición —PrEP— y se brinda tratamiento antirretroviral. También está disponible la Línea 113, opción 3, para recibir orientación sobre los servicios más cercanos.

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Medicamentos gratuitos y carga viral indetectable

El tratamiento antirretroviral y los medicamentos son gratuitos en los servicios del Minsa. Benites señaló que el programa está dirigido a todas las personas que viven en el territorio nacional, incluso si cuentan con EsSalud u otro tipo de cobertura. Florez Granda añadió que la continuidad en la toma de los fármacos es decisiva para mantener el virus bajo control.

Los medicamentos actuales permiten frenar la multiplicación viral y recuperar las defensas. Laguna Torres advirtió que interrumpirlos durante semanas o meses puede hacer que el virus vuelva a aumentar y favorecer la aparición de infecciones o complicaciones en distintos órganos. Por esa razón, cualquier reinicio debe estar acompañado por un médico infectólogo.

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El estigma y la desinformación todavía dificultan el diagnóstico y la atención de quienes viven con VIH. El virus no se transmite mediante abrazos, besos ni al compartir utensilios, baños u objetos cotidianos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los avances más importantes es alcanzar una carga viral indetectable. Esto significa que la cantidad de virus en la sangre es tan baja que los equipos de laboratorio no logran detectarla. En esa condición, el riesgo de transmisión sexual es insignificante, siempre que la persona mantenga correctamente su esquema terapéutico.

Llegar a ese resultado no significa suspender los controles. Laguna Torres recomendó revisar de manera periódica el hemograma, la función renal y el perfil hepático, generalmente cada seis meses, salvo que aparezca alguna contingencia o el especialista indique una evaluación más cercana.

Prevención: preservativo, PrEP y atención después de una exposición

La prevención no depende de una sola herramienta. El preservativo sigue siendo una medida importante porque reduce el riesgo de adquirir VIH y, además, ayuda a prevenir otras infecciones de transmisión sexual, como sífilis, gonorrea y clamidia.

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Otra alternativa es la PrEP, una estrategia que consiste en el uso de medicamentos antirretrovirales por parte de personas que no tienen VIH, pero enfrentan un mayor riesgo de adquirirlo. Benites indicó que es gratuita y forma parte de la prevención combinada que impulsa el Minsa. Durante este año, más de 15 mil personas recibieron esta terapia preventiva y la expectativa es acercarse a 17 mil.

La PrEP no reemplaza al preservativo; ambas opciones pueden complementarse. Cruz consideró que todavía hace falta mayor difusión para que quienes podrían beneficiarse conozcan esta alternativa y accedan a ella de manera informada.

Si una persona cree haber tenido una exposición reciente al virus, existe la profilaxis posexposición. Laguna Torres explicó que debe iniciarse de preferencia en las primeras horas y hasta 72 horas después del contacto de riesgo, siempre bajo supervisión de personal de salud.

Romper el estigma también protege la salud

El miedo no siempre está relacionado con el virus, sino con la reacción de los demás. Hay quienes postergan una prueba porque temen ser reconocidos en un establecimiento, perder el empleo o sufrir rechazo de una pareja, amistades o familiares.

Desde Prosa, Cruz ha conocido situaciones de malos tratos en servicios de salud, exclusión en espacios laborales y discriminación en ámbitos educativos. También advirtió que algunas mujeres trans enfrentan barreras en la atención, incluso al buscar servicios básicos de prevención y seguimiento.

Persisten creencias falsas que alimentan ese rechazo. El VIH no se transmite por abrazar, besar, compartir vasos, cubiertos, baños ni objetos de uso cotidiano. Las principales vías de transmisión son la sexual, la sanguínea y la transmisión de madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia.

En el caso de las gestantes, Benites indicó que el riesgo de transmisión al bebé puede reducirse a menos del 1 % con diagnóstico temprano, tratamiento efectivo y seguimiento adecuado. Informarse, hacerse una prueba y acompañar sin prejuicios puede cambiar una historia.