Cobertura del acto oficial realizado en Urubamba, Cusco, correspondiente a la firma de la adenda al contrato BOOT de concesión de distribución de gas natural. En la ceremonia participaron autoridades del Ministerio de Energía y Minas junto a representantes de Cálidda, formalizando el acuerdo para el desarrollo de infraestructura de distribución energética dirigida a diversas regiones del país.

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El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori suscribió la Novena Adenda al contrato de concesión de Cálidda, que permitirá ampliar la distribución de gas natural hacia siete regiones del centro y sur del país.

El proyecto prevé una inversión de USD 590 millones, la construcción de 3.738,9 kilómetros de redes y una meta inicial de 201.411 conexiones residenciales en un plazo máximo de 114 meses.

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La adenda amplía la concesión de Cálidda a siete regiones

La medida incorpora a Ucayali, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno al ámbito de la concesión que la empresa opera desde 2002 en Lima y Callao. La ampliación alcanzará a 15 ciudades y tendrá capacidad para atender a 300.613 consumidores potenciales.

La aprobación fue presentada en un acto realizado en Cusco -en el marco de CADE 2026-, con la presencia de la presidenta Keiko Fujimori; el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní; la viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas Pino; gobernadores regionales y representantes de Cálidda.

Durante la ceremonia, el director general de Hidrocarburos del MINEM, Ricardo Villavicencio Ferro, y el director de Cálidda, Martín Mejía del Carpio, realizaron una firma de la adenda.

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El Gobierno de Perú y Cálidda firmaron la Novena Adenda para extender el gas natural al centro y sur con USD 590 millones.

La ampliación incluye redes de ductos y transporte virtual de gas

La modificación contractual contempla un modelo de abastecimiento mixto. El gas natural llegará a las nuevas zonas a través de ductos de transporte y mediante transporte virtual con Gas Natural Licuefactado (GNL), una alternativa destinada a ciudades que no cuenten con conexión directa a la red principal.

El compromiso inicial de Cálidda es conectar a 201.411 hogares en las siete regiones incorporadas. Las redes previstas permitirán ampliar de forma progresiva la cobertura del servicio, que hasta ahora se concentraba en Lima y Callao.

La empresa había solicitado la modificación de su contrato en noviembre de 2023. Durante la evaluación, la propuesta fue actualizada en varias oportunidades. La inversión comprometida subió desde cerca de USD 300 millones hasta USD 590 millones y el plazo de ejecución se redujo de 11 a 10 años.

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La Novena Adenda también extiende la vigencia de la concesión por una década. El contrato, cuyo vencimiento estaba previsto para 2033, permanecerá vigente hasta 2043.

El sistema de distribución combinará ductos con transporte virtual de Gas Natural Licuefactado hacia ciudades alejadas.

Shinno afirmó que la adenda no reemplaza al Sitgas

Durante su intervención, el ministro Guillermo Shinno sostuvo que la expansión de las redes de distribución en las siete regiones no dejará de lado el Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur del Perú (Sitgas), iniciativa que busca transportar el recurso desde Camisea hacia Cusco y Puno mediante un gasoducto.

“Son obras y proyectos complementarios, no son excluyentes”, afirmó el titular del MINEM. Según explicó, la adenda permitirá llevar gas natural a viviendas, actividades productivas y transporte, mientras que el Sitgas corresponde a un proyecto de infraestructura para transportar el recurso desde los yacimientos.

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Shinno señaló que el MINEM impulsará ambos proyectos. Además, destacó el respaldo de los gobernadores regionales para avanzar con la masificación del gas en el centro y sur del país.

El ministro también mencionó la participación del programa BonoGas, que financia las instalaciones necesarias para conectar los hogares a las redes de distribución. El mecanismo permite que las familias paguen la conexión en cuotas y contempla subsidios para hogares de menores ingresos.

Cálidda. El contrato suscrito fija penalidades económicas y la rescisión de la concesión ante eventuales incumplimientos de metas.

El contrato contempla sanciones ante incumplimientos

La aprobación de la adenda contó con informes favorables del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

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El MINEM indicó que el contrato incluirá penalidades económicas si la empresa incumple sus metas de cobertura. También contempla la posibilidad de resolver la concesión en caso de faltas graves.

La iniciativa busca reactivar la expansión del gas natural en regiones que formaban parte del proyecto Siete Regiones, una licitación estatal que no llegó a concretarse. Las obras podrían comenzar en 2027, una vez concluidos los actos necesarios para formalizar la modificación contractual.