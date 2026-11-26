Nahuel Luján y su advertencia a los delanteros principales de Universitario. Crédito: Difusión.

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Universitario podría presentar a Gianluca Lapadula y Álex Valera desde el inicio en la primera semifinal ante Sport Huancayo, una dupla que le dio alternativas ofensivas al equipo de Fabián Bustos durante el Torneo Clausura. En la previa, Nahuel Luján lanzó advertencia a los delanteros ’cremas’: reconoció su jerarquía, aunque avisó que la defensa del cuadro huancaíno afrontará el cruce con intensidad.

El volante argentino destacó el recorrido de ambos atacantes, habituales integrantes de la selección peruana, y anticipó un duelo de exigencia en el estadio IPD de Huancayo. El ‘rojo matador’ llega a la serie como ganador del Torneo Clausura, después de imponerse 4-1 a Universitario en la última jornada de esa competencia.

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“Lapadula y Valera son dos animales, son jugadores de selección y uno disfruta enfrentarse a ese tipo de jugadores. Creo que todos lo vamos a disfrutar y se tendrán que aguantar las patadas de mi equipo, mi defensa tiene un nivel muy alto”, sostuvo Luján en diálogo con el programa ’Fútbol Como Cancha‘.

La declaración se produce mientras el comando técnico de Universitario evalúa la presencia de Lapadula, quien recibió el alta médica tras una lesión muscular que lo marginó del último encuentro del Clausura. Su eventual retorno ampliaría las opciones de Bustos para formar una ofensiva junto a Valera, uno de los principales anotadores del plantel ’merengue’.

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Nahuel Luján ha defendido la camiseta de Sport Huancayo en el 2025 y 2026. Crédito: Difusión.

Luján, de 31 años, es una de las piezas que sostuvo el funcionamiento del elenco dirigido por Richard Pellejero. El mediocampista cordobés continúa en Sport Huancayo desde 2025 y en esta temporada acumuló siete goles y cuatro asistencias entre la Liga 1 y la Copa de la Liga.

El argentino también se refirió al significado personal que tendrá la disputa de los ’play-offs’. “Nunca había sido campeón en primera división y ahora me toca serlo en Sport Huancayo junto a mis compañeros. Voy a disfrutar con mucha responsabilidad esta semifinal, va a ser algo lindo”, afirmó sobre una serie que definirá al rival de Alianza Lima en la final nacional.

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El primer choque tendrá un componente adicional para el equipo local: el estadio IPD de Huancayo solo contará con la tribuna occidente habilitada y acceso exclusivo para hinchas del ‘rojo matador’. La Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos calificó el compromiso como de alto riesgo y estableció restricciones para la presencia de seguidores visitantes.

”Bajamos un poco la intensidad”

Luján también analizó la goleada por 4-1 sobre Universitario en la última fecha del Torneo Clausura, resultado que le dio a Sport Huancayo el primer título de ese certamen en su historia. El mediocampista consideró que el partido tuvo un desarrollo extenso y que su equipo redujo la intensidad cuando ya tenía una ventaja amplia.

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Goles y resumen del triunfazo del 'rojo matador' ante la 'U' y su consagración en la última fecha del Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

“Se nos hizo muy largo el partido, nosotros bajamos un poco la intensidad. No sé si ellos bajaron la marcha, nosotros estábamos muy contentos dentro del campo”, declaró el argentino al recordar el encuentro disputado el 22 de noviembre.

En aquella jornada, Javier Sanguinetti y Daniel Porozo anotaron dos goles cada uno para el conjunto huancaíno. Bryan Reyna descontó para Universitario en la segunda parte, cuando el cuadro local ya había construido una diferencia de cuatro tantos. El 4-1 reciente modificó el escenario previo a las semifinales, aunque no tendrá incidencia en el marcador global de la nueva llave.

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Universitario vs Sporting Huancayo: programación

La semifinal de ida entre Sport Huancayo y Universitario se disputará el domingo 29 de noviembre desde las 15:00 horas en el estadio IPD de Huancayo. El encuentro será transmitido por L1MAX y también podrá seguirse a través de la plataforma Liga 1 Play.

La revancha quedó programada para el viernes 4 de diciembre, a las 20:30 horas, en el estadio Monumental de Ate. Universitario tendrá la condición de local en el segundo partido por haber finalizado por encima de Sport Huancayo en la tabla acumulada de la Liga 1 2026.

El ganador de la eliminatoria accederá a la final para enfrentar a Alianza Lima, que espera tras ganar el Torneo Apertura y terminar en el primer lugar del acumulado.

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Universitario visitará a Sport Huancayo por la semifinal ida de la Liga 1 2026. Crédito: RRSS Universitario/Liga 1.