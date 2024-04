Cómo acceder a una prueba de descarte de VIH gratis cerca a tu casa

El Ministerio de Salud da acceso a los ciudadanos a pruebas gratuitas de descarte de VIH además de tratamientos antirretrovirales para evitar los casos más graves de la enfermedad. (Foto: Minsa)

Mantener relaciones sexuales de forma segura no solo implica el uso de un preservativo o un método anticonceptivo que prevenga a la pareja de embarazos no deseados, sino que además es necesaria la realización periódica, al menos una vez al año, de pruebas de descarte de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

En el caso del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), que ataca directamente el sistema inmune de las personas y es una de las más comunes no solo a nivel nacional, sino en el mundo, con más de 39 millones de personas en todo el planeta, el Ministerio de Salud (Minsa) ofrece la posibilidad de realizar estas pruebas de descarte de forma preventiva y gratuita en los establecimientos de salud en todo el país.

¿Dónde me puedo hacer el examen de VIH gratis?

Según el Minsa, todas las personas que lo deseen pueden realizarse una prueba rápida gratuita en los establecimientos autorizados para ello. Esto solo requiere de dos pasos sencillos:

Acudir a un centro de salud cercano a la ubicación: Este no necesariamente debe corresponder al establecimiento de EsSalud asignado. Aquí el paciente deberá solicitar la prueba rápida de detección presentando su DNI.

Esperar el resultado: Luego de que se haya realizado la prueba rápida, esta debería estar lista en un tiempo máximo de 20 minutos y es totalmente confidencial. En caso de ser positiva, el personal de salud realizará una segunda prueba rápida para confirmar el diagnóstico.

La prueba rápida de descarte de VIH ofrece resultados en 20 minutos. (Foto: Agencia Andina)

Si se confirma el positivo con una segunda prueba, los médicos disponibles en el establecimiento deberán informar al paciente cómo es el tratamiento que debe seguir y qué medicamentos se tienen que tomar para que los pacientes puedan convivir con la enfermedad, pues este diagnóstico no es un sinónimo de muerte. Este tratamiento también es de acceso gratuito en las redes de EsSalud.

En caso de que las personas estén interesadas en ubicar los establecimientos de salud que brindan Tratamiento Antirretroviral (TAR), Centros de Referencia de Infecciones de Transmisión Sexual (Cerits), Unidades de Atención Médica Periódica (UAMP) y servicios diferenciados para adolescentes, esto se puede hacer por medio de la plataforma ‘GeoVIH’, que ofrece un mapa especial en el que se encuentran las ubicaciones y la dirección de todos los centros de salud a nivel nacional que brindan estos servicios.

Para acceder a la plataforma grautita solo se debe hacer clic sobre este link y determinar el tipo de servicio que se desea obtener. Una vez seleccionado, se tendrá que determinar la región, provincia y distrito donde se encuentra el paciente y seleccionar alguno de los puntos señalados en el mapa.

El Ministerio de Salud ofrece la herramienta GeoVIH para identificar los establecimientos en los que se puede obtener pruebas rápidas de descarte ITS, tratamientos antirretrovirales y otros servicios de salud relacionados. (Foto: Captura/Minsa)

¿Cuándo es el Día Internacional del Condón?

Como una forma de advertir sobre los riesgos que supone la práctica de las relaciones sexuales sin preservativos, el 13 de febrero, antes del Día de San Valentín, se conmemora el Día Internacional del Condón. En el caso peruano se sabe que la principal vía de transmisión de esta enfermedad es la sexual, pues el 97% de los casos se deben a ello.

Según datos del Centro de Epidemiología y Control de Enfermedades del Perú (CDC), solo en el año 2023 se registraron 8.495 casos de VIH, de los cuales 1.229 llegaron al estado sida. Sin embargo, esto no quiere decir que sean los únicos existentes, pues solo se toman en cuenta aquellos que fueron diagnosticados.

Además, se indicó que los hombres presentan la mayoría de estos casos con 6.656 diagnósticos notificados, de los cuales 959 se reportaron como Sida.

En particular, solo los varones entre 15 y 29 sumaron 3.135 casos de VIH registrados, lo que representa casi el 50% de los pacientes detectados a nivel nacional solo durante el año 2023.