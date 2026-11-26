La SBS autorizó el proyecto normativo sobre las cuentas de aportes por consumo cuyos primeros depósitos se efectuarán en 2028. IMAGEN GENERADA CON IA

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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó la difusión del proyecto normativo que establecerá el procedimiento operativo para la apertura y administración de las cuentas especiales de aportes por consumo, creadas por la Ley N° 32123 de modernización del sistema previsional peruano.

La consulta pública tendrá un plazo de siete días calendario. La resolución SBS N° 02823-2026 permite que ciudadanos, empresas y demás interesados puedan enviar comentarios y observaciones al proyecto.

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Los aportes se calcularán en 2027 y se transferirían en 2028

La SBS busca establecer las reglas para que las entidades administradoras de fondos (EAF) -nueva denominación creada durante la reforma, y que incluye a las AFP- abran y administren las cuentas especiales destinadas a los aportes por consumo.

También definirá los mecanismos de intercambio de información entre esas entidades y la propua Superintendencia, necesarios para identificar y validar los gastos que podrán generar un aporte previsional.

El aporte previsional por consumo equivaldrá al 1% de las compras con un tope anual referencial de S/ 440.

La Ley N° 32123 creó este mecanismo como un aporte complementario para la jubilación. El dinero se financiará con recursos del Tesoro Público y se calculará a partir de determinados gastos realizados por los afiliados al sistema previsional, siempre que cuenten con boletas de venta electrónicas que cumplan los requisitos legales.

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Según el reglamento de la ley, las cuentas especiales deberán abrirse desde diciembre de 2026. El registro de las boletas electrónicas que podrán generar el aporte comenzará el 1 de enero de 2027.

Las AFP crearán cuentas especiales para 15 millones de afiliados

En una entrevista previa con Infobae Perú, la intendenta de Supervisión de Instituciones Previsionales de la SBS, Milagros Rivadeneyra Baca, señaló que cerca de 15 millones de afiliados de los sistemas público y privado de pensiones tendrían una cuenta especial de aporte por consumo abierta antes del 31 de diciembre de 2026.

La funcionaria explicó que será una cuenta independiente de los demás productos previsionales del afiliado. Allí se registrarán los consumos que cumplan las condiciones para acceder al beneficio, cuyo propósito es sumar recursos a la pensión futura.

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Según SBS, las entidades administradoras de fondos abrirán cuentas especiales para cerca de quince millones de afiliados antes del cierre de 2026.

Para que una compra sea considerada, el usuario deberá solicitar una boleta de venta electrónica con sus nombres y apellidos, además de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

El comprobante tendrá que figurar en los registros de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y pasar las validaciones previstas en la regulación.

Rivadeneyra indicó que los usuarios no tendrán que entregar las boletas a una AFP, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) o la SBS. La verificación de los comprobantes y el intercambio de datos se realizará entre las entidades involucradas.

SBS aún no estima costo fiscal ni número de beneficiarios efectivos

El aporte equivaldrá al 1% de los consumos válidos y tendrá un límite anual de ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Con el valor de la UIT de 2026, el monto máximo referencial sería de S/440 anuales, aunque el resultado dependerá de la UIT vigente y de las compras aceptadas.

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Los depósitos no serán inmediatos. Durante 2027 se registrarán y validarán las operaciones sustentadas con boletas electrónicas. Las primeras transferencias de recursos se efectuarían en 2028, cuando el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destine los fondos correspondientes a los consumos computados el año anterior.

La SBS aún no tiene una proyección oficial sobre el costo fiscal del mecanismo ni sobre el número de personas que recibirá el aporte. Esas cifras dependerán de la cantidad de afiliados que pidan comprobantes electrónicos con DNI y de los consumos que superen el proceso de validación.