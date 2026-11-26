La Montaña de Siete Colores registró alrededor de 110.000 visitantes durante 2025 en la cordillera del Vilcanota.

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El Gobierno dispuso la suspensión sin plazo definido de la admisión de nuevos petitorios mineros en el área de la Montaña de Siete Colores o Vinicunca, ubicada entre los distritos de Cusipata, en la provincia de Quispicanchi, y Pitumarca, en Canchis, departamento de Cusco.

La medida reemplaza las prórrogas temporales que se aplicaban desde 2018 para impedir nuevas solicitudes de concesión sobre el entorno del atractivo turístico.

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Veto a nuevos petitorios mineros busca proteger Montaña de Siete Colores

El nuevo Decreto Supremo N° 029-2026-EM establece que la restricción regirá cuando concluya la extensión dispuesta por el Decreto Supremo N° 021-2024-EM. La norma delimita un polígono de cuatro vértices bajo coordenadas UTM-WGS 84, dentro del cual no podrán admitirse nuevos pedidos mineros.

La decisión no supone la creación de un área natural protegida ni una declaratoria patrimonial definitiva. El Ministerio de Cultura informó que aún elabora el expediente técnico para evaluar una eventual declaración como patrimonio cultural de la Nación.

El turismo en Vinicunca produce cerca de S/25.000 diarios y mantiene disputas entre comunidades por la administración de los accesos.

El proceso del denominado “Paisaje Cultural de la Ruta del Collasuyo en las Montañas de Colores” podría incluir una consulta previa, si corresponde, según la información difundida.

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El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) señaló que la nueva medida busca dar continuidad a la protección del área y evitar que esta dependa de ampliaciones periódicas. Hasta ahora, la suspensión fue renovada en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.

Vinicunca: la restricción nació tras una concesión minera otorgada en 2018

La protección especial sobre Vinicunca se adoptó tras la controversia por la concesión minera Red Beds 2, que comprendía el área de la Montaña de Siete Colores. El derecho había sido otorgado a Minquest Perú S.A.C., filial de la empresa canadiense Camino Minerals.

Luego de las críticas por el impacto que una actividad extractiva podía tener sobre el paisaje y el turismo local, la compañía renunció a la concesión. En noviembre de 2018, el Ejecutivo aprobó la primera suspensión de petitorios mineros por 12 meses, mientras el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) avanzaba con acciones para una eventual protección regional.

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Desde entonces, la prohibición para admitir nuevas solicitudes mineras no dejó de estar vigente. La diferencia es que las normas anteriores fijaban plazos de uno o dos años, mientras que el decreto publicado esta semana elimina la fecha de vencimiento.

La composición de capas sedimentarias define los colores de Vinicunca, con condiciones de visibilidad entre mayo y octubre.

La montaña también enfrenta conflictos ajenos al sector minero. Comunidades ubicadas en los accesos a Vinicunca mantienen desde hace más de una década disputas por la administración del destino y el cobro de entradas a visitantes.

El episodio más grave ocurrió el 10 de agosto de 2024, cuando un enfrentamiento entre comuneros por el control de los ingresos turísticos dejó un dirigente fallecido y cuatro heridos. En noviembre de 2026, la Subprefectura de Cusipata volvió a advertir sobre el riesgo de nuevos choques, después de que grupos locales anunciaran por separado el cobro de tarifas de acceso.

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Las autoridades regionales y la PCM impulsaron mesas de diálogo y propusieron una administración transitoria para ordenar la recaudación. Sin embargo, el conflicto persiste entre las comunidades de Chillihuani y el sector de Llaqto, principalmente en la ruta de Cusipata.

Amenazas y disputa por ingresos mantienen en alerta la ruta de Cusipata

La Montaña de Siete Colores enfrenta además un conflicto entre comunidades por el control de los accesos y la recaudación de las entradas, actividad que, según la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía de Cusco (Gercetur), genera cerca de S/25.000 al día.

Recientemente, fiscalizadores de turismo denunciaron amenazas telefónicas anónimas tras realizar operativos en la zona. Gercetur mantuvo su recomendación de reprogramar las visitas por la ruta de Cusipata ante la falta de garantías de seguridad.

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La Municipalidad Distrital de Cusipata rechazó la alerta y aseguró que el acceso y el tránsito permanecían habilitados. La disputa ya dejó un fallecido en 2024 y continúa bajo seguimiento de las autoridades.

El Ministerio de Cultura prepara un expediente técnico para evaluar la declaratoria de la ruta del Collasuyo como patrimonio cultural de la Nación.

La Montaña de Siete Colores recibe cerca de 110.000 visitantes al año

La Montaña de Siete Colores se consolidó como uno de los principales destinos de turismo de naturaleza de Cusco. Forma parte de los circuitos de excursión de un día desde la ciudad cusqueña y también se integra a rutas de mayor duración en torno al nevado Ausangate.

El atractivo está ubicado en la cordillera del Vilcanota, a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Sus franjas rojizas, amarillas, verdes y ocres responden a la composición mineral de las capas sedimentarias expuestas en la montaña.

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El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) registró alrededor de 110.000 visitantes durante 2025, mientras que estimaciones difundidas este año sitúan la afluencia en unos 600 turistas diarios durante la temporada baja y cerca de 1.000 en la alta. En fechas de mayor demanda, la cifra puede superar las 1.500 personas por día.

La época con mejores condiciones de visibilidad se extiende entre mayo y octubre, durante la temporada seca. Entre junio y agosto, los cielos despejados permiten apreciar con mayor nitidez los colores de la montaña, aunque también es el periodo con más visitantes. Entre noviembre y abril, las lluvias, la neblina y las nevadas pueden cubrir las tonalidades del paisaje y complicar el acceso.

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Vinicunca no cuenta con la declaratoria de Patrimonio Mundial de la Unesco que sí tiene el Santuario Histórico de Machu Picchu. El proceso que impulsa el Ministerio de Cultura apunta, por ahora, a una posible declaración nacional para el paisaje cultural que abarca la ruta del Collasuyo y las montañas de colores.