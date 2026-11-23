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Lima, 23 nov (EFE).- Un total de 12.474.107 votantes en 15 regiones de los 25 gobernadores regionales que tiene Perú están convocados a la segunda vuelta de las elecciones regionales, fijada para el domingo 6 de diciembre, informó este lunes el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en un comunicado.

La jornada únicamente elegirá a gobernadores y vicegobernadores en aquellas regiones donde ninguna candidatura alcanzó el 30 % de los votos válidos en la primera ronda, celebrada el pasado 4 de octubre junto a las elecciones municipales.

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Esta nueva vuelta fue inicialmente establecida para el 29 de noviembre, pero la fecha fue modificada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máximo ente electoral del país, a petición de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que solicitó aplazar la votación para facilitar la logística y garantizar a tiempo la organización y distribución del material electoral.

La votación se desarrollará entre las 7:00 (12:00 GMT) y hasta las 17:00 (22:00 GMT) horas en las regiones de Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna, Tumbes y la jurisdicción de Lima Provincias (donde no está considerada el área metropolitana de la capital peruana).

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El proceso se realizará con el padrón aprobado para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, cuyo cierre se efectuó el pasado 7 de abril.

En Perú el voto es obligatorio entre los 18 y 64 años, bajo multas que oscilan entre los 27,50 soles (8 dólares) y los 110 soles (32 dólares). EFE