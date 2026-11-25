Cobertura periodística en vivo del traslado de alias "Jolín" desde la sede policial en el Cercado de Lima hacia la Base Naval del Callao. Agentes tácticos de la unidad SWAT custodian al detenido, vestido con un overol rojo, mientras avanza entre medios de comunicación para abordar un vehículo blindado de la Policía Nacional del Perú.

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El Poder Judicial ordenó el traslado de Jolín Bazán Valderrama, alias ‘Jolín’, al Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Cerec) de la Base Naval del Callao, donde deberá cumplir la condena de cadena perpetua impuesta por el secuestro agravado y asesinato del empresario Manuel Rodríguez Cruzado, ocurrido en Trujillo en junio de 2022. La pena comenzó a regir formalmente el 19 de noviembre de 2026.

La disposición fue emitida por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de La Libertad mediante un oficio dirigido al establecimiento penitenciario, según confirmó el Poder Judicial. El traslado se ejecutó con un amplio operativo de seguridad: agentes del SUAT completamente armados custodiaron el vehículo blindado que condujo al condenado desde las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) hasta el Callao, en medio de una nube de periodistas que intentaron obtener declaraciones del reo.

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Agentes de la policía custodian al detenido alias Jolín durante su traslado hacia la Base Naval del Callao desde el Cercado de Lima. (Captura)

Bazán Valderrama se mostró sereno durante el traslado, con la cabeza en alto y sin responder a las preguntas de la prensa. Al ser consultado sobre su vínculo con la organización criminal Los Pulpos, simplemente avanzó sin dirigir la vista hacia los reporteros.

En el Cerec ya se encuentra recluido Johnson Cruz, conocido como ‘Johnson Pulpo’, exaliado y actual rival de Bazán Valderrama en la disputa por el control criminal en la región La Libertad.

Las autoridades detallaron el operativo de traslado

Una conferencia de prensa encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Fernando Galarreta, reunió este miércoles a los principales funcionarios del Estado para dar cuenta de los detalles del internamiento. Participaron el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa; el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo; el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Freddy López Mendoza; y el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Abraham Alejandro Lezcano Salazar.

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Agentes policiales custodian a un detenido identificado como Jolín durante su traslado a la Base Naval del Callao frente a los medios de comunicación en Lima. (Captura)

El jefe del INPE explicó que la Junta de Clasificación del organismo determinó que Bazán Valderrama debía cumplir su condena en un establecimiento de máxima seguridad. “Se ha hecho el planeamiento de seguridad para todo el despliegue hasta la Base Naval, donde la Junta de Clasificación ha determinado que tiene que estar el interno en un establecimiento de máxima seguridad”, señaló Lezcano Salazar, quien destacó la coordinación entre el INPE y la PNP para garantizar el traslado.

El general López Mendoza precisó que la resolución judicial fue emitida el martes por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria del Distrito Judicial de La Libertad. “Este detenido se encuentra en las instalaciones de la Dirincri desde el día viernes por la noche, luego de haberse realizado los exámenes de ley y la audiencia de identificación”, indicó el comandante general. Agregó que el condenado sería conducido en una “cápsula de seguridad compuesta por vehículos del SUAT, del GOES, del INPE, motocicletas y otros vehículos de soporte”.

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Por su parte, el ministro Astudillo subrayó que el operativo internacional de captura en Ecuador contó con el apoyo de la Policía Nacional ecuatoriana y de “una agencia norteamericana”. “Aquí se le han tomado los exámenes correspondientes, ha recibido la visita de su abogado y, con la resolución que ha expedido el juez en La Libertad, será trasladado a la Base Naval, donde está la cárcel más segura del Perú para este tipo de criminales”, afirmó el ministro del Interior. Astudillo también adelantó que a partir de ese momento Bazán Valderrama ingresaría a “la etapa de aislamiento total” y al proceso judicial correspondiente.

Efectivos policiales custodian al detenido conocido como Jolín durante su traslado a la Base Naval del Callao en Lima. (Captura)

El crimen por el que fue condenado a cadena perpetua

Rodríguez Cruzado fue secuestrado el 24 de junio de 2022 en su negocio, un lavadero de autos, por un grupo de delincuentes que se hicieron pasar por efectivos policiales. La víctima permaneció en cautiverio durante más de dos meses, mientras los secuestradores exigían a su familia un rescate de 1.800 soles.

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Pese a las negociaciones, el empresario fue asesinado. Su cuerpo fue hallado enterrado en un descampado de la playa Las Delicias, en el distrito de Moche. La sentencia contra Bazán Valderrama fue dictada en febrero de 2025 y ratificada en segunda instancia en enero de 2026.

Su captura en Ecuador y la extradición a Perú

Bazán Valderrama fue capturado el 19 de noviembre de 2026 en un operativo internacional desarrollado en el complejo Resort Playa Azul, ubicado en Tonsupa, Ecuador. Posteriormente fue entregado a las autoridades peruanas y trasladado a Lima para hacer efectivo el cumplimiento de la condena.

La captura puso fin a un período en el que, según las investigaciones, el condenado dirigía las operaciones de ‘La Nueva Jauría’ desde el exterior, enviando instrucciones a sus subordinados en territorio peruano.

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De lugarteniente a cabecilla de su propia banda

Alias ‘Jolín’ fue en sus inicios lugarteniente de Los Pulpos, la organización criminal que por años sometió a Trujillo a través de extorsiones y cobros de cupos. Tras una disputa interna con la cúpula de esa banda en 2022, Bazán Valderrama tomó el control de ‘La Nueva Jauría’, agrupación que emergía y disputaba territorio a Los Pulpos en la región.

Desde ese momento, la organización expandió su actividad delictiva a distintas zonas de Trujillo, llegando incluso a tomar el control de socavones mineros ilegales, además de ejecutar otros delitos que permanecen bajo investigación judicial.