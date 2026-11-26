Karla Tarazona sustituye a Kurt Villavicencio en la conducción televisiva tras anunciarse cambios en la programación de Panamericana Televisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La televisión peruana vuelve a registrar un inesperado movimiento en sus filas. Kurt Villavicencio, conocido popularmente como ‘Metiche’, dejó de formar parte de Panamericana Televisión, donde conducía el programa de espectáculos ‘Detrás de Cámaras’. La noticia fue revelada por el periodista Jhon Cano, quien aseguró que el comunicador fue retirado de la casa televisora y que su salida se produjo de manera repentina, sin que hasta el momento se hayan hecho públicos los motivos que desencadenaron esta decisión.

El anuncio generó sorpresa entre quienes seguían al conductor en esta nueva etapa profesional, especialmente porque el espacio había sido parte de los cambios que Panamericana TV implementó en su programación durante el 2026, luego del cierre de ‘Préndete’, programa en el que Villavicencio compartía la conducción con Katty Villalobos. Sin embargo, su permanencia en ‘Detrás de Cámaras’ terminó antes de lo esperado y el canal ya reorganizó su equipo para continuar con el formato.

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La persona que habría asumido el lugar del popular ‘Metiche’ fue Karla Tarazona, quien inicialmente llegó para cubrirlo de emergencia y posteriormente se incorporó de manera oficial a la conducción. La presentadora regresó así a la pantalla de Panamericana TV, en una movida que llamó la atención por la rapidez con la que se concretó y por la cercanía que mantiene con Villavicencio.

El periodista Jhon Cano confirmó la repentina salida del popular ‘Metiche’ y aseguró que conoce las razones, pero prefirió no revelarlas por respeto al comunicador. Su espacio ya tiene nueva conductora. Podcast Showpe/ Eso hablalo.

Kurt Villavicencio quedó fuera de ‘Detrás de Cámaras’ y Jhon Cano confirmó su salida

La noticia fue difundida en el programa de streaming ‘Show Pe’, donde el comunicador Jhon Cano reveló que Kurt Villavicencio ya no continuaría en Panamericana Televisión. El periodista aseguró que conocía las razones detrás de la decisión, pero dejó claro que no tenía intención de exponerlas públicamente, pues consideraba que correspondía al propio conductor explicar lo sucedido si así lo decidía.

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La revelación tomó por sorpresa a los seguidores del presentador, quien había comenzado el año formando parte de una nueva etapa televisiva tras la desaparición de ‘Préndete’ de la programación. Su llegada a ‘Detrás de Cámaras’ representó una nueva oportunidad para mantenerse en el espacio de entretenimiento, donde la información sobre personajes de la farándula, los comentarios y las noticias del espectáculo forman parte de la propuesta.

Sin embargo, según lo contado por Cano, el vínculo laboral entre Villavicencio y la televisora terminó de manera inesperada. El periodista no quiso entrar en detalles sobre lo ocurrido, aunque dejó entrever que existía una situación que había generado su salida.

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“Ayer le dijeron chau en Panamericana, los detalles no los voy a decir por respeto al personaje. Kurt Villavicencio ya no está más en Panamericana Televisión… Yo sé los motivos, yo creo que a él le corresponde decirlo”, expresó Jhon Cano, al comunicar la noticia.

Kurt Villavicencio le pidió disculpas a Samantha Batallanos. (Foto: Captura de Panamericana)

Jhon Cano se pronuncia sobre la salida de ‘Metiche’ y evita revelar los motivos

Durante su intervención, Jhon Cano también se refirió a la relación que mantiene con Kurt Villavicencio y recordó que tuvo la oportunidad de trabajar con él cuando fue su jefe durante aproximadamente un año en ATV. Por ese motivo, aseguró que sentía aprecio por el conductor y que prefería manejar la información con prudencia, sin adelantar detalles que pudieran perjudicarlo o exponer asuntos que todavía no habían sido explicados por el protagonista.

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El periodista resaltó las cualidades personales y profesionales del popular ‘Metiche’, a quien describió como una persona talentosa y respetuosa. No obstante, también dejó entrever que la salida de Panamericana TV estaría relacionada con circunstancias que no podía abordar públicamente y que, en su opinión, debían ser aclaradas por el propio Villavicencio.

Kurt Villavicencio pone en aprietos a Karla Tarazona en vivo. (Captura: Préndete)

“Ha tenido un temita, por el respeto que le tengo a Kurt, el cariño, yo he sido su jefe un año en ATV y es un personaje talentoso, es un caballero, pero hay situaciones que solamente él tiene que responder”, manifestó.

La declaración fue uno de los puntos que más llamó la atención de su revelación, pues Cano confirmó que conocía los motivos de la desvinculación, aunque no quiso precisar si se trataba de una diferencia interna, una decisión administrativa, un problema laboral o alguna otra circunstancia. Por ahora, ninguna de esas posibilidades ha sido confirmada públicamente, por lo que las razones de la salida del conductor permanecen sin esclarecerse.

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La reserva del periodista también dejó abierta la posibilidad de que Kurt Villavicencio se pronuncie en los próximos días y explique cómo se produjo su salida del canal. Hasta el momento, la información difundida se centra en la confirmación de su retiro de ‘Detrás de Cámaras’ y en el cambio de conducción que ya se concretó.

¿Karla Tarazona rechazó evento en Huamachuco para evitar a Pamela Franco?, Metiche enciende la polémica. (Captura: Todo se filtra)

Karla Tarazona reemplazó a Kurt Villavicencio y se integró oficialmente al programa

Mientras la salida de Kurt Villavicencio comenzaba a generar comentarios, Panamericana TV ya tenía a una nueva figura al frente de ‘Detrás de Cámaras’. Karla Tarazona fue convocada inicialmente para cubrir la conducción de emergencia y, tras esa participación, se quedó oficialmente con el puesto, según reveló Jhon Cano.

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La presentadora, quien ya cuenta con experiencia en programas de entretenimiento y espacios de espectáculos, asumió el reto de incorporarse a la producción y continuar con el formato. Su llegada se concretó en cuestión de días, lo que evidenció la rapidez con la que el canal resolvió la ausencia del anterior conductor.

Kurt Villavicencio lloró frente a las cámaras de 'Magaly TV, La Firme'.

Cano explicó que Tarazona había reemplazado a Villavicencio durante su última jornada de manera circunstancial, pero posteriormente se confirmó que su participación sería permanente. De esta manera, la comunicadora volvió a ocupar un espacio en la pantalla chica y se convirtió en la nueva figura de ‘Detrás de Cámaras’.

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“Ella es la nueva figura de Panamericana Televisión… Karla Tarazona acaba de ocupar desde el día de ayer. Ella fue a reemplazarlo el último día de emergencia. Karla Tarazona a partir del día de hoy se integra oficialmente a ‘Detrás de Cámaras’ de Panamericana Televisión… Ella está aprovechando la oportunidad siendo amiga de él”, señaló el periodista.

La presentadora estará junto a Adriana Quevedo y Kurt Villavicencio 'Metiche' en la conducción. (Foto: Panamericana TV)