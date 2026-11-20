El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, aborda en una entrevista radial para Exitosa Perú la declaratoria de emergencia en actividades vinculadas al abastecimiento de combustibles. Durante la transmisión, se exponen las facultades otorgadas a Osinergmin para modificar normativas técnicas ante posibles contingencias climáticas e interrupciones en el suministro nacional, acompañadas de tomas de zonas afectadas por inundaciones fluviales.

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La declaratoria de emergencia ante los efectos de El Niño busca evitar interrupciones en el abastecimiento de diésel, gasolinas y gas licuado de petróleo en las zonas que puedan quedar aisladas por lluvias, deslizamientos, oleajes anómalos o cortes de carreteras. La medida contempla excepciones logísticas para sostener la distribución y reducir el riesgo de alzas de precios vinculadas a una menor oferta.

El exdirector de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, Eric García, sostuvo que la respuesta debe activarse antes de que una emergencia afecte el transporte. La cadena de suministro depende de rutas terrestres, marítimas y fluviales, por lo que el cierre de una vía, la demora de un buque o el desborde de un río puede frenar el traslado de productos hacia plantas de almacenamiento, grifos y consumidores finales.

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El principal desafío consiste en definir mecanismos que permitan actuar con rapidez. La normativa exige a los mayoristas conservar existencias equivalentes a 15 días de ventas para atender contingencias, aunque no establece con precisión en qué circunstancias debe autorizarse el uso de esas reservas. García planteó que se fijen condiciones automáticas para liberar los volúmenes cuando haya una interrupción comprobada de carreteras, puertos o rutas fluviales.

FOTO DE ARCHIVO. La sede de Petróleos del Perú (Petroperú), empresa estatal dedicada a la refinación, distribución y comercialización de combustibles, es vista en el distrito de San Isidro en Lima, Perú, 4 de mayo de 2017. REUTERS/Mariana Bazo

Las reservas podrían liberarse sin esperar trámites adicionales

Una regla automática permitiría que las empresas empleen sus existencias de emergencia sin aguardar un proceso de evaluación administrativa cuando el bloqueo de una ruta ya haya reducido la llegada de combustible. El objetivo sería impedir que una demora logística se transforme en un problema de abastecimiento para las ciudades o localidades afectadas.

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La falta de definiciones puede alimentar la percepción de escasez. Si una planta comunica que cuenta con menos producto, parte de su clientela puede trasladarse a otros establecimientos. Esa demanda adicional concentra las compras en menos puntos de venta y puede empujar los precios al alza, incluso cuando el problema inicial tenga una duración limitada.

Las disposiciones de emergencia también podrían facilitar el traslado de cisternas mediante otros vehículos de arrastre. En la actualidad, las autorizaciones incluyen la placa del tanque y la del tracto que lo moviliza. Si una unidad motorizada queda varada, sufre una avería o no puede circular por una ruta determinada, el cambio de tracto requiere un permiso. La flexibilización permitiría reorganizar el transporte de combustible sin modificar la autorización del tanque, que debe mantenerse habilitado.

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Varios taxis y mototaxis forman una fila en una estación de Petroperú en Perú para cargar GLP frente a las tarifas más elevadas de la gasolina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Osinergmin tendría un rol preventivo ante los cortes de suministro

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) podría intervenir antes de que las compañías soliciten formalmente la liberación de reservas. Su tarea incluiría el seguimiento de los inventarios en plantas, los retrasos de embarcaciones y las interrupciones en las vías de transporte que conectan los puntos de distribución.

García indicó que el regulador dispone de 24 oficinas en el país, una red que podría complementarse con un centro de monitoreo permanente. El mercado de hidrocarburos funciona durante las 24 horas, por lo que la supervisión de una emergencia requeriría información actualizada sobre el nivel de existencias, la disponibilidad de unidades de transporte y el estado de carreteras, puertos y ríos.

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También podrían habilitarse cambios temporales en la comercialización de productos. Si un cierre de carretera impide el traslado de alcohol carburante hasta una planta de mezcla, una empresa podría requerir autorización para vender gasolina sin ese componente. La medida tendría carácter excepcional y buscaría asegurar la continuidad de la oferta para vehículos que dependen de ese combustible.

Un camión cisterna avanza por una vía dañada entre montañas junto a billetes peruanos, en alusión a las dificultades del transporte de hidrocarburos en el país. (Infobae Perú)

El almacenamiento fuera de Lima ampliaría la capacidad de respuesta

El precio final de los combustibles depende de las cotizaciones internacionales, los costos de transporte y las condiciones de oferta en cada zona. Según García, una demora en los suministros puede generar incrementos asociados a la expectativa de escasez. Por ese motivo, propuso evaluar precios de referencia o sugeridos durante una emergencia, de acuerdo con las condiciones logísticas de cada región.

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La medida buscaría reducir el margen para aumentos injustificados cuando una localidad enfrente dificultades de acceso. García sostuvo que una mayor competencia y una difusión más amplia de los precios contribuirían a moderar las tarifas. “La única forma de bajar el precio es generando más competencia de la que hay”, afirmó al referirse a la necesidad de ampliar el número de operadores.

Otra alternativa pasa por descentralizar las reservas. Las plantas vinculadas a Petroperú cuentan con infraestructura de almacenamiento, aunque los tanques no se encuentran ocupados por completo. La obligación de mantener las existencias de emergencia dentro de una misma instalación concentra buena parte de los volúmenes en zonas de mayor demanda, como Lima, y limita el uso de capacidad disponible en otros puntos del país.

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Una estación de servicio de Petroperú opera en Lima durante la declaratoria de emergencia en el abastecimiento de combustibles en el país.

El gas natural puede reducir la dependencia de combustibles líquidos

García propuso que las existencias puedan mantenerse en otros establecimientos autorizados, como los ubicados en Supe, Huacho y Pisco. Esta redistribución permitiría liberar espacio en Lima, abrir opciones para nuevos proveedores y acercar reservas a regiones que podrían quedar aisladas durante una emergencia climática.

El exfuncionario también consideró necesario fortalecer a Petroperú durante su proceso de reestructuración y mientras la refinería de Talara no alcanza su operación total. La empresa mantiene activos de almacenamiento, distribución y venta que forman parte de la cadena nacional de suministro. Un eventual reemplazo por otro operador no tendría efectos inmediatos sobre esa red.

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Conductores forman filas en un grifo de Lima para abastecerse de GNV, impactados por el desabastecimiento generado por una fuga de gas en el ducto de Camisea en Cusco. (Paula Elizalde / Infobae Perú)

La declaratoria prioriza los combustibles líquidos y el gas licuado de petróleo, pero el gas natural también debería incorporarse a la planificación, según García. Su distribución depende de camiones y carreteras, por lo que puede enfrentar restricciones similares ante lluvias, huaicos o interrupciones viales. Para hogares y transportistas, ese recurso puede funcionar como una alternativa de menor costo frente al diésel y al gas licuado de petróleo.

Una ilustración muestra la aplicación Facilito en un teléfono móvil y pines de ubicación con precios de combustibles (gasolina, diésel, GLP, GNV) sobre un mapa simplificado de Lima, Perú, destacando su utilidad para comparar y localizar estaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el transporte urbano, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao ofrece licencias de hasta 15 años a las empresas que conviertan sus unidades a gas natural. Los taxistas que usan gas licuado de petróleo pueden acceder a un apoyo del Fondo de Inclusión Social Energético: un equipo de conversión valorizado en S/ 4.000 recibe un bono de S/ 2.000, mientras el saldo puede pagarse con recargas sin intereses durante tres años. García estimó que el gas natural representa un ahorro de 50% frente al diésel y de 40% frente al gas licuado de petróleo.

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La actualización de las reglas de emergencia también requeriría mayor transparencia para los consumidores. La plataforma Facilito de Osinergmin permite comparar precios y conocer las características de los productos disponibles. Esa información puede ayudar a identificar alternativas de menor costo y a verificar qué tipo de combustible adquieren los usuarios en un escenario de suministro restringido.