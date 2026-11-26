La excongresista contó que las llamadas intimidatorias comenzaron nuevamente tras un problema de su hija con su expareja. Aseguró que la Policía ya conocía sus sospechas desde abril y que entregó mensajes y audios. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Susy Díaz volvió a expresar su preocupación por las amenazas que recibe su familia y señaló las coincidencias que encuentra entre los conflictos sentimentales de Florcita y el inicio de las extorsiones. La excongresista recordó que denunció estos hechos ante la Dirincri en abril, pero aseguró que las autoridades le pidieron no hablar públicamente mientras realizaban sus investigaciones. Ahora, tras nuevas llamadas intimidatorias, cuestiona que los contactos reaparezcan cuando su hija vuelve a tener problemas con su expareja, Luiggi Yarasca.

La situación fue abordada durante una entrevista televisiva este 25 de noviembre, en la que Susy explicó por qué considera sospechoso el momento en que se producen las amenazas. Aunque no afirmó tener pruebas que responsabilicen directamente a Araujo, relató una serie de episodios que, desde su perspectiva, guardan una conexión que no puede ignorar. Su testimonio también dejó en evidencia el temor que siente por su hija, sus nietos y su propia seguridad.

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La madre de Florcita recordó que el primer episodio que la alarmó ocurrió el año pasado, cuando su hija atravesó una pelea con esta persona. Según su relato, después de que la joven regresara a su vivienda, comenzaron a recibir llamadas extorsivas en un corto intervalo de tiempo, lo que despertó sus sospechas desde entonces.

“Cuando mi hija se pelea con esta persona, a las seis y media de la mañana ella llega a la casa y a la media hora, a las siete de la mañana, empiezan recién a extorsionarla a ella”, contó al reconstruir cómo se produjo aquel episodio.

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Susy Díaz declara en una transmisión televisiva con Magaly Medina respecto a las amenazas recibidas y las sospechas sobre el entorno de Luigi Araujo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Susy Díaz recuerda que las amenazas volvieron cuando Florcita se peleó con su expareja

La excongresista sostuvo que la situación no quedó en aquel primer episodio. En abril de este año, según relató, Florcita volvió a tener problemas con la misma persona y, poco después, las extorsiones comenzaron a dirigirse contra ella. Esta vez, Susy decidió acudir a la Policía para denunciar lo que estaba ocurriendo.

La artista aseguró que fue a la Dirincri, donde brindó información sobre las llamadas y respondió a las preguntas de los agentes. Sin embargo, indicó que le recomendaron mantener el caso en reserva y evitar declaraciones ante los medios, debido a que se encontraban realizando diligencias para identificar a los responsables.

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“En este año, en abril, otra vez se pelea con esta persona, con este personaje, y me empiezan a extorsionar a mí. Yo fui a la Dirincri, puse la denuncia y las autoridades me dijeron que no lo hable a la prensa”, manifestó.

Susy Díaz apunta a coincidencias entre peleas de Florcita y extorsiones: “Es bárbaro”. Captura: Magaly TV La Firme.

De acuerdo con su versión, los investigadores le explicaron que estaban realizando seguimiento a personas que podrían estar involucradas y que buscaban intervenir a todo un grupo de presuntos delincuentes. Por esa razón, le habrían pedido no revelar detalles de la denuncia, pues existía el riesgo de que los sospechosos se enteraran de las diligencias y abandonaran el país.

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“¿Para qué? Porque ya estaban en seguimiento haciéndole reglaje a la persona para que agarrara a todo el grupo de delincuentes y no se vayan a escapar al extranjero”, sostuvo.

Susy explicó que optó por respetar las indicaciones de las autoridades y no hacer pública la situación en ese momento. No obstante, durante la entrevista dejó entrever su frustración porque, meses después, volvió a recibir llamadas que considera extorsivas y no sabe si las investigaciones anteriores lograron identificar a los responsables.

Al ser consultada sobre si la Policía llegó a comunicarle alguna captura o resultado concreto de las diligencias que se realizaron en abril, no confirmó que se hubiera detenido a alguien. Se limitó a recordar que los agentes le habían pedido no hablar del caso mientras trabajaban en él.

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Susy Díaz apunta a coincidencias entre peleas de Florcita y extorsiones: “Es bárbaro”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Es mucha coincidencia”: la sospecha de la madre de Florcita

La repetición de los episodios es lo que más inquieta a Susy Díaz. La exvedette aseguró que le resulta difícil no relacionar los problemas sentimentales de su hija con las llamadas que posteriormente reciben, aunque reconoció que corresponde a las autoridades determinar quién está detrás de las extorsiones.

Durante la conversación, Susy fue consultada sobre si consideraba que Luigi Araujo, expareja de Florcita, podría estar vinculado con las amenazas o con personas relacionadas con actividades delictivas. La madre de la cantante respondió que las coincidencias le generan sospechas, pero recordó que la Policía había estado realizando investigaciones sobre personas del entorno de su hija.

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“Mira, yo te digo que es mucha coincidencia. Cuando yo puse la denuncia, las autoridades en la Dirincri me hicieron muchas preguntas. Las autoridades me dijeron que ya estaban también, tenían sospechas y que no hablara a la prensa porque de repente se iban a ir de viaje al extranjero, que iban a agarrarlos todos en mancha, el grupo de delincuentes”, declaró.

Susy Díaz apunta a coincidencias entre peleas de Florcita y extorsiones: “Es bárbaro”. Captura: Magaly TV La Firme.

Susy Díaz asegura que conserva números telefónicos, mensajes y audios

Otro aspecto que destacó durante la entrevista fue la información que, según afirmó, mantiene guardada para entregarla a las autoridades. Susy explicó que no responde las llamadas de números desconocidos y que procura registrar los contactos que considera sospechosos, con el objetivo de que puedan ser revisados por los investigadores.

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La excongresista recordó que cuando Florcita comenzó a recibir extorsiones el año pasado, los números desde los que se comunicaban correspondían a teléfonos peruanos. En esta nueva etapa, aseguró que algunos contactos provienen de líneas del extranjero, una diferencia que también llamó su atención.

“Voy a tomar los números que me están llamando para llamarlo a la policía. Dejen de llamar, porque yo todo está siendo investigado”, advirtió, mientras explicaba que no contesta las comunicaciones que no reconoce.

Florcita Polo reveló en el programa de Magaly Medina que Luiggi Yarasca le propuso matrimonio a cambio de retirar la denuncia por agresión.

Susy señaló que su hija también acudió a la Dirincri para entregar los mensajes, el teléfono y otros registros relacionados con las amenazas. Aseguró que ambas han procurado conservar la información en lugar de eliminarla, pues esperan que pueda servir para determinar quién realiza las llamadas y qué busca.

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“Todos mandamos todos los teléfonos y todos los mensajes que recibía mi hija Flor. Entonces, todos mandamos todos los teléfonos”, recordó sobre las primeras denuncias, al explicar que la información fue puesta a disposición de las autoridades.

Susy Díaz apunta a coincidencias entre peleas de Florcita y extorsiones: “Es bárbaro”. Captura: Magaly TV La Firme.

Susy Díaz cree que la cercanía de la expareja pudo facilitar información sobre su familia

Durante la entrevista, también se planteó la posibilidad de que una persona que hubiera tenido cercanía con Florcita conociera detalles de la vida familiar, sus actividades o su situación económica, información que eventualmente podría ser utilizada por terceros para intentar extorsionarlas.

Susy reconoció que su hija mantiene obligaciones económicas y que ella también tiene responsabilidades familiares. Sin embargo, no aseguró que esa información hubiera sido entregada a delincuentes por su expareja, sino que expresó preocupación por la posibilidad de que alguien de su entorno hubiera conocido detalles que las hicieran vulnerables.

La exvedette señaló que las investigaciones policiales, según lo que le comunicaron en abril, incluían a personas cercanas a Florcita y a ella misma. Por eso, considera importante que los nuevos números telefónicos sean revisados y que se determine si las amenazas actuales tienen relación con las anteriores.

“Las autoridades sospechaban de esta persona y me dijeron que eran del entorno de mi hija y que ya estaban haciendo investigación, que no diga nada a la prensa”, sostuvo, al explicar por qué en abril mantuvo silencio sobre las extorsiones.

Susy Díaz apunta a coincidencias entre peleas de Florcita y extorsiones: “Es bárbaro”. Captura: Magaly TV La Firme.