Un mecánico inspecciona los parámetros del motor de un automóvil equipado con un sistema de gas licuado de petróleo y un tanque en el maletero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El uso de Gas Licuado de Petróleo (GLP) gana espacio entre los conductores peruanos que buscan reducir el gasto destinado al combustible. Según datos de Solgas, más de 650 mil vehículos circulan con este sistema en el país y sus usuarios pueden registrar un ahorro cercano al 50% frente a la gasolina o el diésel, de acuerdo con la empresa.

La decisión de convertir un automóvil requiere considerar el presupuesto, los hábitos de manejo, la autonomía y el estado mecánico del vehículo. El GLP permite que el auto conserve su tanque original de gasolina, por lo que puede funcionar con ambos combustibles y adaptarse a recorridos urbanos o viajes de mayor distancia.

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Antes de instalar el sistema, conviene revisar cuánto se destina cada semana al combustible, cuántos kilómetros se recorren y qué rutas se usan con mayor frecuencia. Esos factores ayudan a determinar si la diferencia de precio compensa la inversión inicial de la conversión y si el sistema se ajusta a las necesidades del conductor.

Un automóvil con tomas de abastecimiento para gasolina y gas licuado del petróleo permanece estacionado junto a los surtidores de una estación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ahorro depende del uso diario y del gasto actual en combustible

La primera pregunta apunta al bolsillo: ¿realmente habrá una reducción en el gasto? Solgas estima que el GLP puede reducir cerca de 50% el desembolso diario en combustible frente a la gasolina o el diésel. La diferencia puede ser mayor para quienes utilizan el vehículo todos los días, ya sea para trasladarse al trabajo, realizar entregas o movilizarse por la ciudad.

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El cálculo varía según el tipo de automóvil, la distancia recorrida y el consumo de cada motor. Un conductor que utiliza su carro de forma ocasional puede demorar más en percibir la diferencia, mientras que quienes tienen trayectos frecuentes cuentan con más oportunidades de compensar el costo de la instalación.

La recomendación es partir de un registro simple: cuánto se gasta en combustible por semana o por mes y cuántos kilómetros se recorren en ese período. Con esos datos es posible comparar el costo de mantener el uso exclusivo de gasolina o diésel frente a una operación dual con GLP y gasolina.

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Un operario ajusta los soportes de un tanque de gas vehicular en el maletero para evaluar la distribución de la carga sobre la suspensión trasera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 1.800 estaciones amplían las opciones de abastecimiento

La segunda duda suele estar vinculada con la disponibilidad. Para algunos conductores, el temor es depender de una red limitada de estaciones o modificar las rutas habituales para encontrar un punto de carga. La empresa sostiene que ese escenario tiene menor impacto por la extensión actual de la infraestructura.

En el Perú existen más de 1.800 estaciones de servicio con GLP distribuidas en el ámbito nacional, según la información proporcionada por Solgas. Esa red permite que los conductores puedan abastecerse en ciudades y carreteras sin que el acceso al combustible determine por completo el recorrido.

El sistema convertido mantiene el depósito original de gasolina. Esa condición permite que el vehículo use uno u otro combustible según la disponibilidad, la distancia o la necesidad del viaje. Para los recorridos por carretera, contar con dos alternativas puede ampliar la autonomía y reducir la preocupación por la siguiente estación de servicio.

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Un automóvil compacto se abastece en una estación de servicio que dispone de opciones para gasolina y gas licuado del petróleo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combustión del GLP y el efecto sobre el motor concentran las dudas mecánicas

Una tercera pregunta se relaciona con el motor. Existe la creencia de que el gas puede afectar sus componentes con el paso del tiempo, aunque Solgas afirma que la combustión del GLP es limpia y no deja residuos. Bajo esa premisa, el sistema puede contribuir a reducir la corrosión y a extender la vida útil del motor y del lubricante.

La compañía también sostiene que el GLP tiene una temperatura de llama menor que la del gas natural vehicular (GNV). Por esa característica, el motor no estaría expuesto al denominado estrés térmico, un factor que puede acelerar el desgaste de determinadas piezas cuando el vehículo opera en condiciones de temperatura elevadas.

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La condición mecánica previa del automóvil sigue siendo un elemento central antes de decidir una conversión. Un vehículo con fallas de mantenimiento, problemas de lubricación o desperfectos en el sistema de encendido requiere una revisión antes de incorporar cualquier combustible alternativo. La conversión no reemplaza los controles periódicos ni el cuidado habitual del motor.

Un automóvil con un sistema de gas licuado de petróleo instalado en el motor y el maletero permanece en un taller mecánico para su inspección técnica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peso del tanque no debería comprometer la amortiguación del vehículo

La cuarta inquietud está vinculada al tanque y a su impacto sobre la suspensión. El temor parte de la posibilidad de sumar una carga adicional en la parte posterior del automóvil, con consecuencias sobre los amortiguadores y la estabilidad del vehículo durante el uso cotidiano.

De acuerdo con Solgas, los tanques de almacenamiento de GLP son más livianos que otros cilindros utilizados en sistemas alternativos. La empresa indica que esta opción evita incorporar una carga extra de entre 80 y 100 kilos, lo que reduce la exigencia sobre el sistema de amortiguación y la estructura del auto.

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La ubicación y el tipo de tanque también dependen de las características de cada modelo. Por eso, antes de tomar una decisión, el conductor debe consultar qué alternativa se adapta a su vehículo, cuánto espacio quedará disponible y cómo se integrará el sistema con el uso habitual del maletero.

El crecimiento del GLP entre los automovilistas se apoya en la combinación de ahorro, abastecimiento y funcionamiento dual. Para quienes recorren largas distancias o enfrentan gastos frecuentes de combustible, la conversión puede representar una alternativa a evaluar con números concretos, información técnica y una revisión previa del estado general del vehículo.

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