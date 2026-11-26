La conductora de televisión consideró que el pronunciamiento del influencer, quien fue cuestionado tras el ampay en un yate con Mario Irivarren y Said Palao, no puede reemplazar la reacción que debió tener frente a la humillación pública. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La polémica que rodea a Francho Sierralta volvió a instalarse en la televisión peruana luego de que el influencer publicara un comunicado en sus redes sociales para referirse a las críticas que recibió durante la presentación de Luzu TV, el espacio de streaming argentino que congregó a miles de asistentes. Su pronunciamiento no pasó desapercibido para Magaly Medina, quien cuestionó el momento en que decidió dar explicaciones y, sobre todo, la actitud que tuvo cuando su esposa también quedó expuesta a los gritos y agravios del público.

El episodio se produce meses después de que Francho se hiciera conocido por el ampay en un yate junto a Mario Irivarren y Said Palao, situación que generó comentarios, cuestionamientos y repercusiones en el entorno de los integrantes de Esto es guerra. Aunque el hecho ocurrió a comienzos de año, el influencer volvió a estar en el centro de la atención mediática tras su aparición en el evento de los streamers argentinos, donde recibió una serie de burlas y críticas que terminaron convirtiéndose en un nuevo tema de conversación.

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Magaly Medina arremete contra Francho Sierra Alta por disculparse meses después del ampay: “Palabras, palabras, palabras”. Captura: Magaly TV La Firme.

En su programa del 25 de noviembre, Magaly Medina puso el foco en el comunicado que Francho compartió en sus historias de Instagram y cuestionó que, después de varios meses desde el episodio que protagonizó en el yate, recién ahora haya decidido hacer una declaración pública para referirse a lo ocurrido y a las consecuencias que tuvo en su relación.

“Pero vamos con Francho Sierra Alta, o sea, Francisco Sierra Alta o Francho Sierra Alta, el que fue tan vilipendiado, criticado, zarandeado durante la presentación del programa de Luzu TV. Bueno, él acaba de hacer, después de tantos comentarios, de tantas críticas que ha recibido, un comunicado”, comentó la conductora al presentar el tema.

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Magaly Medina arremete contra Francho Sierra Alta por disculparse meses después del ampay: “Palabras, palabras, palabras”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona que Francho Sierra Alta recién se pronuncie meses después del ampay

La periodista recordó que el episodio del yate ocurrió a inicios de año y consideró que el influencer tuvo suficiente tiempo para pronunciarse, aclarar su situación o expresar públicamente lo que consideraba necesario. Sin embargo, sostuvo que su reacción llegó recién cuando se convirtió en blanco de cuestionamientos frente a un público multitudinario durante la presentación del programa argentino.

“Recién, recién ahora. ¿Cuándo fue el ampay? Fue a inicios de este año. O sea, en marzo, cuando tuvo marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, tuvo todos los meses para hacer un comunicado público, un desmentido o un... no sé, lo que sea. No lo hizo”, expresó Magaly Medina, al cuestionar el tiempo que transcurrió antes de que Francho decidiera hablar.

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Magaly Medina arremete contra Francho Sierra Alta por disculparse meses después del ampay: “Palabras, palabras, palabras”. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora también recordó que, antes de aquella controversia, el influencer no era una figura especialmente conocida en el ámbito mediático. Según su apreciación, se trataba de alguien que frecuentaba el entorno de los integrantes de Esto es guerra y que buscaba hacerse un espacio en el mundo de la televisión, las entrevistas y las redes sociales, pero que no había alcanzado mayor notoriedad hasta que se difundieron las imágenes del yate.

“Tampoco es que nadie lo conoce, solo los chicos, los guerreritos, pero mediáticamente él no es conocido. Él es de esos que está al costado de ellos, del grupo acompañante, tratando de hacerse conocido, famoso, figureteando, pero nunca trascendió hasta el ampay, que nos enteramos quién era”, manifestó.

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Magaly Medina arremete contra Francho Sierra Alta por disculparse meses después del ampay: “Palabras, palabras, palabras”. Captura: Magaly TV La Firme.

El comunicado de Francho Sierra Alta tras los gritos en la presentación de Luzu TV

En el mensaje que publicó en sus redes sociales, Francho Sierra Alta se refirió a lo ocurrido durante la presentación de Luzu TV y reconoció que su esposa también terminó siendo perjudicada por la situación. El influencer explicó que, mientras los gritos y los insultos estaban dirigidos principalmente hacia él, la exposición de ambos frente a las cámaras y el público hizo que su pareja también atravesara un momento difícil.

Magaly Medina arremete contra Francho Sierra Alta por disculparse meses después del ampay: “Palabras, palabras, palabras”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Delante de todo el público los gritos iban dirigidos a mí, pero ella también quedó expuesta. Con las cámaras encima, ante más de tres mil personas insultando y gritando, me costó reaccionar de la manera correcta y detener los agravios”, fue parte del mensaje que compartió.

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La explicación, sin embargo, no convenció a Magaly Medina, quien consideró que la reacción que una persona tiene frente a una situación de ese tipo es determinante y que no necesariamente puede corregirse con una declaración posterior. Para la conductora, el momento en que alguien enfrenta una circunstancia incómoda o ve que su pareja es atacada públicamente permite conocer cómo responde realmente.

“Es que lo que ya no has hecho en un momento, lo que no te nació espontáneamente, querer corregirlo luego con un comunicado es bien difícil ya remediar. Ya todos tenemos una imagen hecha”, señaló.

Magaly Medina arremete contra Francho Sierra Alta por disculparse meses después del ampay: “Palabras, palabras, palabras”. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista sostuvo que la espontaneidad, la valentía y la capacidad de actuar cuando se atraviesa una situación inesperada son aspectos que no se pueden reemplazar con palabras escritas después de que la polémica se ha instalado. A su juicio, las reacciones inmediatas tienen un peso distinto porque reflejan lo que una persona siente y está dispuesta a hacer sin tiempo para preparar una respuesta.

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“La valentía, la espontaneidad, la naturalidad, lo que uno siente acá y que lo mueve a hacer cosas, pues eso se da en el momento. Ahí es donde se ve realmente de qué está hecha una persona, de qué está hecho un ser humano”, manifestó Magaly.

Magaly Medina arremete contra Francho Sierra Alta por disculparse meses después del ampay: “Palabras, palabras, palabras”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona que Francho no haya defendido a su esposa frente al público

Uno de los puntos que más cuestionó Magaly Medina fue que Francho Sierra Alta no haya tenido, según su interpretación, una reacción más firme cuando su esposa también quedó expuesta durante el evento. La conductora consideró que el influencer debió marcar una posición frente a los agravios, en lugar de explicar posteriormente que se encontraba turbado por la situación.

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La periodista recordó que Francho ha estado vinculado al mundo de las cámaras y que, en distintas ocasiones, ha buscado desenvolverse en espacios mediáticos junto a sus conocidos. Por ello, puso en duda que la presencia de un público numeroso o la presión de los asistentes fueran razones suficientes para justificar su comportamiento.

“Pero si toda la vida ha estado delante de cámaras, poniéndose delante de las cámaras junto a sus amigos, los guerreritos, él intentando hacer entrevistas por ahí, tratando de probar suerte en el mundo mediático de una u otra forma. Y resulta que ahora, cuando lo enfocan a él, él ni siquiera, ni siquiera tiene en su lenguaje, digamos físico, no tiene ni siquiera un abrazo para la esposa”, cuestionó.

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La conductora insistió en que Francho pudo haber encontrado una forma de detener los agravios o demostrar que no estaba dispuesto a permitir que su esposa fuera involucrada en los ataques. Para ella, esa respuesta habría sido importante en el momento en que ocurrió la situación, no después de que las imágenes y los comentarios se viralizaran.

“O sea, habían maneras y formas en que un hombre con mayúscula responde ante este tipo de comportamientos. No es que no supiera. Así que ahora los perdones a estas alturas realmente vienen a muy destiempo”, sentenció.

Magaly Medina arremete contra Francho Sierra Alta por disculparse meses después del ampay: “Palabras, palabras, palabras”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Palabras, palabras, palabras”: Magaly Medina critica el mensaje que Francho dedicó a su esposa

Francho Sierralta también publicó un mensaje dirigido exclusivamente a su esposa, en el que expresó su agradecimiento por continuar a su lado y aseguró que su relación le permite reconocer que la vida es bonita. La declaración buscaba transmitir un compromiso personal y la intención de mejorar como pareja, luego de las críticas que recibió por su comportamiento durante el evento.

“Seguir a tu lado me confirma que la vida es linda. Gracias por permitirme trabajar para ser una mejor persona y estar a la altura que mereces”, escribió el influencer en el mensaje que compartió en sus redes sociales.

Magaly Medina también cuestionó estas palabras y consideró que las declaraciones románticas no necesariamente representan una reparación de los errores cometidos. La conductora manifestó que, aunque muchas personas pueden sentirse conmovidas por los mensajes de amor o las promesas, son las acciones las que finalmente permiten evaluar el comportamiento de alguien y la solidez de una relación.

“Como yo siempre digo: palabras, palabras, palabras. Promesas, promesas, promesas. A veces a las mujeres nos encanta escuchar palabras bonitas cuando nos deberían encantar los hechos que podemos ver, las actitudes que nos hacen creer en las personas, porque de palabras no viven las relaciones de personas, no se hacen las relaciones a futuro, no es una base, digamos, sólida donde pueda reposar una familia”, comentó.

Magaly Medina arremete contra Francho Sierra Alta por disculparse meses después del ampay: “Palabras, palabras, palabras”. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista dejó en claro que no estaba convencida por el contenido del pronunciamiento y que, en su opinión, el comunicado no cambiaba la impresión que le había dejado la reacción de Francho durante la presentación de Luzu TV.

“Así que de verdad ni siquiera lo leo porque la palabrería barata de verdad a mí me indigna mucho”, agregó, evidenciando su rechazo al mensaje que el influencer difundió.

Magaly Medina arremete contra Francho Sierra Alta por disculparse meses después del ampay: “Palabras, palabras, palabras”. Captura: Magaly TV La Firme.

Francho Sierra Alta anuncia que mantendrá su relación en privado

En otro fragmento de su comunicado, Francho Sierralta señaló que tanto él como su esposa habían decidido mantener los asuntos de pareja en su intimidad y que continuarían compartiendo momentos juntos, pese a los cuestionamientos que han recibido en los últimos meses.

“Hemos decidido mantener nuestros temas de pareja en nuestra intimidad. Nos seguirán viendo juntos, disfrutando nuestra vida”, escribió, dando a entender que no tenía intención de exponer más detalles de su relación ante la opinión pública.

Magaly Medina comentó también esta decisión y señaló que, aunque ambos puedan continuar juntos y manejar su vida sentimental de la manera que consideren conveniente, espera que Francho tenga una reacción diferente si vuelve a enfrentarse a una situación en la que su pareja sea objeto de ataques o burlas.

Magaly Medina arremete contra Francho Sierra Alta por disculparse meses después del ampay: “Palabras, palabras, palabras”. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora incluso hizo referencia a la posibilidad de que en algún otro espacio público vuelvan a recordarle el episodio del yate, donde fue captado junto a Mario Irivarren y Said Palao, y expresó su deseo de que, si eso ocurre, el influencer tenga una actitud distinta a la que mostró durante la presentación de Luzu TV.

“Bueno, lo seguiremos viendo juntos, pero ojalá un día en que alguien en algún lugar público le diga a Francho, le saque otra vez a recordarle lo que hizo en el yate, ojalá tenga la valentía de salir al frente y tomarlo de mejor manera, de tal forma que lo que él cometió en el yate no afecte a una persona que creo que su único gran pecado es amarlo, confiar en él y perdonarlo”, manifestó.

Sin embargo, Magaly también reconoció que la decisión de continuar o no con una relación corresponde exclusivamente a quienes la viven. En ese sentido, sostuvo que no se puede cuestionar a la esposa de Francho por haber decidido perdonarlo o permanecer a su lado, pues cada persona tiene la libertad de elegir cómo afrontar su vida sentimental y qué hacer frente a las situaciones que atraviesa.

“De eso no podemos criticarla porque las personas son libres de hacer con su vida lo que quieran, de decidir perdonar o no”, concluyó la conductora.

Magaly Medina arremete contra Francho Sierra Alta por disculparse meses después del ampay: “Palabras, palabras, palabras”. Captura: Magaly TV La Firme.