Reporte periodístico sobre el abastecimiento y la estabilidad en los precios de los combustibles en estaciones de servicio de Lima. Las imágenes muestran vehículos cargando combustible en un grifo de Petroperú en el distrito de La Victoria, así como el panel informativo con las tarifas registradas para gasolina regular, prémium y diésel.

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La declaratoria de emergencia para las actividades de hidrocarburos vinculadas al abastecimiento de combustibles no implicó, por ahora, un aumento generalizado ni uniforme en los precios de los grifos de Lima. El Gobierno dispuso la medida por un plazo de hasta ocho meses para prevenir cortes en la cadena de suministro ante los efectos previstos del fenómeno El Niño 2026-2027.

El Ministerio de Energía y Minas estableció que la emergencia abarca el procesamiento, la refinación, el almacenamiento, el transporte, la distribución y la comercialización de combustibles. La resolución busca reducir el riesgo de desabastecimiento si las lluvias, los huaicos, las inundaciones, los oleajes anómalos o los daños en carreteras afectan la llegada de los productos a las estaciones de servicio.

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En los grifos consultados de Breña, San Isidro y el Cercado de Lima se mantenía el abastecimiento, aunque los precios reflejaban el incremento registrado durante la semana previa. La mayor diferencia se observaba entre los establecimientos y distritos, un escenario que obliga a los conductores a revisar las tarifas antes de cargar combustible.

Un informe televisivo del programa Ocurre Ahora de ATV analiza el posible impacto del fenómeno El Niño en el abastecimiento de gasolina y GLP. La emisión presenta tomas de vehículos cruzando vías inundadas, registros de daños por huaicos y el desborde de ríos, además de infografías y declaraciones sobre los cierres viales que dificultan el transporte y distribución de combustible.

La gasolina premium supera los 27 soles por galón en algunos grifos

La gasolina premium se ofrecía desde S/ 10,46 hasta S/ 20,90 por galón en parte de los establecimientos relevados. En algunos puntos, el valor ascendía a S/ 27,99 por galón, una diferencia que muestra la dispersión de precios dentro de la capital. Las tarifas dependen de factores como la ubicación, los costos logísticos, el volumen de ventas y la política comercial de cada estación.

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La gasolina regular oscilaba entre S/ 9,97 y S/ 19,10 por galón. El diésel, utilizado por vehículos de carga, transporte público, taxis y unidades de reparto, se ubicaba entre S/ 10,13 y S/ 12 por galón en los puntos consultados. Otros establecimientos informaban valores más altos para estos productos, sobre todo en zonas con menor competencia o mayores costos de traslado.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) deberá evaluar medidas temporales para sostener el suministro durante la vigencia de la emergencia. Entre las opciones figuran excepciones a determinados requisitos administrativos y operativos, el uso de inventarios disponibles y la habilitación de alternativas para el transporte cuando una carretera o un puerto quede inutilizado.

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Un panel informativo en Lima registra los precios de los combustibles tras la declaratoria de emergencia por los efectos previstos del fenómeno El Niño.

El gas natural vehicular y el GLP también muestran diferencias entre distritos

El gas natural vehicular (GNV) se mantenía en torno a S/ 1,47 por unidad en algunos establecimientos, aunque en otros puntos llegaba a S/ 2,35. Los precios más bajos se concentraban en distritos como Comas y Carabayllo, según plataformas de consulta usadas por taxistas y conductores particulares. La brecha entre estaciones puede representar un gasto adicional relevante para quienes recorren largas distancias todos los días.

Un letrero de la empresa Petroperú en Lima indica las tarifas de venta de gasolinas y diésel en medio de medidas oficiales sobre el abastecimiento de combustibles.

El gas licuado de petróleo para vehículos, conocido como GLP, rondaba los S/ 8 por galón. En algunos grifos, el galón de gasolina o de diésel se acercaba a S/ 30, una situación que impacta sobre los costos de transporte de pasajeros, reparto de mercadería y traslado de productos hacia los mercados de la capital.

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También persiste la preocupación por el precio del balón de gas doméstico. En algunos puntos, el producto superaba los S/ 60, una cifra que puede presionar el presupuesto de los hogares si las condiciones climáticas afectan las rutas de distribución. El GLP resulta esencial tanto para la cocina doméstica como para una parte del transporte urbano y de carga.

Un conductor declara a un reportero en una estación de servicio de Lima durante la cobertura sobre el abastecimiento de combustible ante el fenómeno El Niño.

El riesgo está en la logística, no en una escasez inmediata de combustible

La emergencia fue dictada como una medida preventiva. No supone que exista una falta de combustibles en todo el país, pero reconoce que una interrupción en puertos, carreteras, plantas de almacenamiento o refinerías puede afectar a varias regiones al mismo tiempo. El sistema depende de una red logística conectada, por lo que un problema en un punto de ingreso o distribución puede trasladarse a los surtidores en pocos días.

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El riesgo se concentra en la llegada de buques a los terminales portuarios y en el traslado terrestre mediante camiones cisterna. Si un puerto permanece cerrado por oleajes intensos, los barcos no pueden descargar. Si una carretera queda bloqueada por un deslizamiento o una inundación, los combustibles almacenados no llegan a los grifos. Una reducción de la oferta puede elevar los precios, incluso antes de que aparezca un desabastecimiento visible.

Los antecedentes recientes sostienen la preocupación oficial. A comienzos de 2026, una fuga vinculada al sistema de gas de Camisea generó una crisis energética y expuso la vulnerabilidad de la cadena de abastecimiento. El Ministerio de Energía y Minas señaló que los hidrocarburos representan el 67% de la matriz energética peruana, por lo que una interrupción prolongada tendría efectos sobre el transporte, la actividad productiva y los servicios esenciales.

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Un panel informativo de una estación de servicio en Lima expone las tarifas de gasolina en el contexto de las medidas preventivas ante el fenómeno El Niño.

OSINERGMIN deberá vigilar el suministro y las tarifas durante ocho meses

La resolución faculta a OSINERGMIN a establecer disposiciones transitorias ante problemas de abastecimiento. El organismo regulador deberá fiscalizar la operación de los establecimientos, evaluar las condiciones de inventario y vigilar que no se produzcan prácticas especulativas en los precios al consumidor.

Los usuarios pueden comparar tarifas por distrito mediante la plataforma Facilito, donde las estaciones declaran sus precios. La herramienta permite identificar diferencias entre grifos cercanos y elegir opciones de menor costo, aunque los valores pueden modificarse según las actualizaciones realizadas por cada establecimiento.

Varios vehículos forman una fila para ingresar a una estación de servicio en Lima tras la declaratoria de emergencia para prevenir problemas en el abastecimiento de combustibles.

La vigencia de la emergencia se contará desde el día siguiente a la publicación de la Resolución Ministerial N.° 490-2026-MINEM/DM. Durante ese período, el foco estará puesto en preservar el suministro antes de que las lluvias, los deslizamientos y los problemas marítimos afecten la distribución de combustibles en las distintas regiones del país.

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