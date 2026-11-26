La excongresista contó que las llamadas intimidatorias comenzaron nuevamente tras un problema de su hija con su expareja. Aseguró que la Policía ya conocía sus sospechas desde abril y que entregó mensajes y audios. ATV/ Magaly TV La Firme.

Guardar

La posibilidad de comenzar una nueva etapa lejos del Perú está cada vez más presente en los planes de Susy Díaz. La excongresista reveló que ha conversado con su hija Florcita sobre la opción de viajar al extranjero y permanecer allí durante un tiempo, acompañadas de sus hijos, debido a las amenazas de extorsión que ambas aseguran haber recibido. Aunque todavía no existe una fecha definida para concretar el traslado, la madre de la cantante considera que alejarse del país podría brindarles mayor tranquilidad mientras las autoridades investigan lo ocurrido.

La decisión no sería sencilla, pues implica dejar temporalmente sus actividades y reorganizar la vida familiar. Sin embargo, Susy aseguró que ya no se siente segura realizando actividades que antes formaban parte de su rutina. Las llamadas intimidatorias y el temor a que alguien pueda ubicarlas han provocado que tanto ella como Florcita reduzcan sus apariciones públicas y dejen de aceptar contratos en determinados espacios.

PUBLICIDAD

Durante una entrevista televisiva este 25 de noviembre, la exvedette explicó que no sería la primera vez que permanece fuera del territorio peruano. Tiene familiares y amistades en otros países que podrían recibirla, por lo que considera que cuenta con una alternativa para protegerse. Su intención, no obstante, sería viajar junto a su hija y sus nietos, quienes también forman parte de su preocupación.

Susy Díaz apunta a coincidencias entre peleas de Florcita y extorsiones: “Es bárbaro”. Captura: Magaly TV La Firme.

Susy Díaz quiere irse al extranjero con Florcita y sus nietos

La madre de Florcita contó que ya le planteó a su hija la posibilidad de abandonar el Perú durante un periodo, hasta que las amenazas disminuyan y puedan recuperar la tranquilidad. Según explicó, cuenta con personas cercanas que viven en el extranjero y que estarían dispuestas a recibirla sin que tenga que preocuparse por los gastos de alojamiento y alimentación.

PUBLICIDAD

Susy Díaz apunta a coincidencias entre peleas de Florcita y extorsiones: “Es bárbaro”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Yo paro viviendo en el extranjero. No sé, cada vez que ustedes me entrevistan o estoy en España o estoy en Málaga. Ahorita estoy en una parte de Estados Unidos, pero nunca digo dónde estoy”, comentó al explicar que prefiere mantener en reserva su ubicación.

Susy también destacó que tiene amistades y familiares que la estiman y que le han ofrecido un lugar donde quedarse. Esta posibilidad le permitiría alejarse temporalmente de la situación que atraviesa junto a su hija, aunque su principal deseo es que Florcita y sus nietos puedan acompañarla.

La excongresista dejó en claro que no se trata simplemente de unas vacaciones o de un viaje de descanso. La idea es permanecer fuera del país hasta que las circunstancias mejoren y puedan volver a realizar sus actividades sin temor. “Si quisiera ya irnos de viaje, por un tiempo, a estar en el extranjero hasta que se calme todo esto, porque es algo horrible”, manifestó.

PUBLICIDAD

Susy Díaz apunta a coincidencias entre peleas de Florcita y extorsiones: “Es bárbaro”. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Por qué Florcita no puede viajar fácilmente con sus hijos?

Uno de los principales obstáculos para concretar el viaje está relacionado con la situación legal de los hijos de Florcita. Susy explicó que su hija no tiene la patria potestad de los menores, por lo que necesita resolver los aspectos legales correspondientes antes de trasladarse con ellos fuera del Perú.

La excongresista mencionó que ya conversó sobre este asunto con el abogado Israel Castillo, buscando conocer qué alternativas existen para que puedan viajar y permanecer en el extranjero durante un tiempo.

La situación también involucra a Néstor Villanueva, padre de los niños, pues la salida de los menores del territorio nacional requiere considerar las autorizaciones legales correspondientes. La posibilidad de viajar con ellos no depende únicamente de la decisión de Florcita, sino también de cumplir con los requisitos establecidos para este tipo de desplazamientos.

PUBLICIDAD

Durante la entrevista, se mencionó precisamente que sería necesario contar con el permiso del padre para que los niños puedan salir del país junto a su madre. De esta manera, el proyecto de alejarse temporalmente del Perú todavía tendría que superar este aspecto antes de convertirse en una decisión concreta.

“Somos los Injertos del Norte”: Susy Díaz recibe amenazas y le exigen medio millón de soles para no hacerle daño. Captura: Ig

Las amenazas obligaron a Susy Díaz y Florcita a dejar de trabajar

La preocupación por su seguridad también ha tenido consecuencias en el ámbito laboral. Susy reveló que dejó de aceptar contratos para presentarse en espectáculos y eventos públicos, pese a que continúa recibiendo propuestas de trabajo.

Entre las ofertas que mencionó se encuentra una presentación en Chimbote, que decidió rechazar porque no considera conveniente exponerse en un lugar abierto mientras continúen las amenazas.

PUBLICIDAD

La exvedette explicó que anteriormente participaba en discotecas y actividades empresariales, pero ahora prefiere evitar esos espacios. La decisión también alcanza a Florcita, quien habría dejado de cumplir algunos compromisos profesionales por las mismas razones. “Ya no estoy trabajando en lugares públicos, ya no acepto trabajos en discotecas”, explicó al referirse a las medidas que ha tomado para protegerse.

Florcita Polo señaló una coincidencia temporal entre los mensajes extorsivos y las discusiones previas con su expareja Luiggi Yarasca.

Esta situación representa un problema adicional para la familia, debido a que ambas tienen responsabilidades económicas que deben afrontar. Susy contó que Florcita mantiene deudas bancarias de 50 mil soles con una entidad y 19 mil soles con otra. Además, reveló que ella tiene una importante carga familiar porque quedó a cargo de sus dos sobrinos después del fallecimiento de su hermano durante la pandemia de COVID-19.

PUBLICIDAD

La excongresista reconoció que dejar de trabajar afecta sus ingresos, pero considera que no puede arriesgarse a participar en eventos públicos mientras exista temor por su integridad. “Mi hija debe a un banco cincuenta mil soles, a otro banco diecinueve mil soles. Yo tengo mucha carga familiar. Mi hermano murió de COVID y yo tengo que estar a cargo de mis dos sobrinos”, manifestó.

La situación económica se ha vuelto más complicada porque ambas han reducido sus actividades y, por lo tanto, sus posibilidades de generar dinero. Susy describió las dificultades que atraviesan con una frase que reflejó el impacto de las amenazas en su hogar: “No estamos trabajando, no estamos generando dinero. Estamos así comiendo arroz con huevo frito, pero con miedo”.

PUBLICIDAD

Susy Díaz habló desde Málaga, España, sobre la presunta agresión contra Florcita Polo y afirmó que se enteró por la prensa.

Susy Díaz asegura que las extorsiones cambiaron su vida familiar

La posibilidad de abandonar el país también responde al cambio que Susy ha experimentado en sus actividades cotidianas. La excongresista contó que antes podía salir a correr, ir al mercado o realizar sus compras sin preocuparse demasiado por su seguridad. Ahora, aseguró, esas actividades se han convertido en situaciones que prefiere evitar.

“Por esas amenazas, ese tipo de extorsión que nos están haciendo, tenemos que cuidarnos, ya no podemos salir. Antes yo salía a correr o salía de compras al mercado, ¿no? Ya no puedo, mi vida ha cambiado totalmente, es horrible vivir así”, confesó.

Susy Díaz cuenta cómo nació su romance con Andy V y por qué terminó regresando con el ‘Mero Loco’. Captura: Magaly TV: La Firme.

Susy espera que la Policía identifique a los responsables de las amenazas

La decisión de evaluar una salida del Perú se produce mientras continúan las preocupaciones por las llamadas extorsivas que ambas aseguran haber recibido. Susy recordó que acudió a la Dirincri para presentar una denuncia en abril y que, en aquella oportunidad, las autoridades le recomendaron no hablar públicamente sobre el caso porque realizaban diligencias para identificar a los involucrados.

PUBLICIDAD

La excongresista afirmó que conserva números telefónicos, mensajes y audios que considera importantes para la investigación. También contó que Florcita entregó información a la Policía para que se puedan revisar los contactos desde los cuales recibió las amenazas.

Susy manifestó que le preocupa que las extorsiones reaparezcan después de los conflictos sentimentales de su hija. Incluso expresó sospechas sobre el entorno de la expareja de Florcita, Luigyi Yarasca, aunque no presentó pruebas que permitan atribuirle responsabilidad en los hechos.

Susy Díaz rompe su silencio sobre su vida sentimental y revela la insólita razón por la que terminó con su ‘guardado’. Captura: Magaly TV La Firme.