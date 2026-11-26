En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 3,81 soles, sin variación respecto al precio de cierre anterior de 3,81 soles, lo que representa una disminución del -0,12% en comparación con la jornada previa, según Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó un avance del 0,65%, aunque su variación interanual se mantiene en una baja del 4,21%.
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El euro se ha depreciado frente al sol peruano durante los últimos dos días, reflejando una tendencia negativa en el tipo de cambio. La volatilidad actual del 9,58% supera el nivel de referencia del 6,92%, lo que sugiere un escenario de inestabilidad en el mercado cambiario.
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