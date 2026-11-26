Guardar

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 3,81 soles, sin variación respecto al precio de cierre anterior de 3,81 soles, lo que representa una disminución del -0,12% en comparación con la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 0,65%, aunque su variación interanual se mantiene en una baja del 4,21%.

PUBLICIDAD

El euro se ha depreciado frente al sol peruano durante los últimos dos días, reflejando una tendencia negativa en el tipo de cambio. La volatilidad actual del 9,58% supera el nivel de referencia del 6,92%, lo que sugiere un escenario de inestabilidad en el mercado cambiario.