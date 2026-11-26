Alexis Arias está comprometido verbalmente con Cienciano. - Crédito: Difusión

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El Cienciano está dando inicio a un cambio de plantel. Con algunas salidas hechas, llegó el momento de conocer los ingresos. La primera contratación, si nada se tuerce, será Alexis Arias, volante de contención que, hace no mucho, llegó a ser seleccionado nacional.

El ‘Chaka’ es un nombre que ha ganado mucha atención para reforzar la primera línea del centro del campo y, sobre todo, es el candidato principal impulsado por Claudio Biaggio, nuevo entrenador con el que trabajó de manera adecuada en Comerciantes Unidos.

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Alexis Arias encontró regularidad en Comerciantes Unidos. - Crédito: Difusión

Aunque no hay una oficialidad con Arias, es cuestión de tiempo para que se conozca su anuncio que represente el compromiso con el ‘papá’. De momento, eso sí, hay un acuerdo que palabra y a partir de ahí puede confiarse en un compromiso irrestricto.

Decantarse por el ‘Chaka’ tiene demasiado sentido para Cienciano. Al no llegar a un punto de entendimiento para la continuidad de Santiago Arias, su pivote de los últimos dos años que ofreció estabilidad, exploró alternativas y acabó cerrando filas con Alexis.

Con el chalaco a puertas de integrarse, los ‘imperiales’ se aseguran a un mediocentro de muy buen recorrido en el fútbol peruano, con una trayectoria contrastada en el medio y en un muy buen tramo de forma, tras un año de plena actividad.

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Antes de emprender un nuevo desafío con Cienciano, Alexis Arias vivió una experiencia enriquecedora con Comerciantes Unidos, en cuyas filas totalizó 33 partidos, entre Liga 1 y Copa de la Liga, con un saldo de un gol y tres asistencias.

Alexis Arias, volante de Comerciantes Unidos, se alista para un traslado a Cienciano. - Crédito: Difusión

Aunque la historia del peruano, indudablemente, se encuentra ligada con FBC Melgar, donde permaneció más de una década, asentándose como un referente absoluto con distintos cuerpos técnicos. Su trayectoria en Arequipa, además, quedó adornada con un histórico título nacional en el 2015, año centenario del club.

Con 30 años, Arias aún está en plenas condiciones para recuperar o superar su mejor versión, algo que podría ser decisivo en beneficio a la selección peruana, que para las Clasificatorias Sudamericanas ha optado por alternar su localía entre Lima y Cusco.

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Cambio drástico

La dirigencia de Cienciano oficializó la salida de Horacio Melgarejo como entrenador y cerró la contratación del argentino Claudio Biaggio, quien asumirá la conducción del equipo cusqueño para la siguiente campaña

Aunque las autoridades del club contaban con otras alternativas, finalmente acordaron otorgarle la oportunidad al llamado “Pampa”, quien posee una experiencia previa, aunque breve, en el fútbol peruano. Su llegada representa el inicio de un nuevo ciclo para el conjunto cusqueño.

Claudio Biaggio es el nuevo técnico de Cienciano para la Liga 1 y Copa Sudamericana 2027.

Claudio Biaggio afrontará su primer desafío de gran envergadura en el fútbol peruano al dirigir a Cienciano, que tiene como objetivos inmediatos competir en la Liga 1 y en la Copa Sudamericana, donde ofreció un nivel impresionante superando con éxito la Fase de Grupos hasta alcanzar los cuartos de final, instancia en la que fue desmarcado por Montevideo City.

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Como entrenador, Biaggio acumula cerca de una década de trayectoria. Durante ese periodo estuvo al frente de San Lorenzo, Chacarita Juniors, Sud América, The Strongest, Always Ready, Nacional de Potosí y Comerciantes Unidos.