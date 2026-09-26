La mitad de los trabajadores peruanos rechazó una oferta laboral porque requería presencialidad

La opinión sobre el regreso a las oficinas difiere entre los trabajadores y los especialistas en Recursos Humanos. Foto: Andina

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Casi la mitad de los trabajadores en Perú ha descartado alguna oportunidad laboral debido a que el puesto exigía acudir físicamente al centro de trabajo. El porcentaje alcanza el 49%, de acuerdo con un estudio elaborado por Bumeran, que también muestra diferencias entre quienes rechazan empleos totalmente presenciales y aquellos que no aceptan modalidades con algún nivel de asistencia.

La percepción sobre el retorno a las oficinas también varía entre trabajadores y especialistas en Recursos Humanos. Mientras una mayoría de estos últimos considera que la presencialidad total está regresando, los resultados del estudio muestran que las personas valoran cada vez más esquemas que les permitan combinar el trabajo remoto con la asistencia a las instalaciones de la empresa.

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Casi la mitad rechazó ofertas por la modalidad de trabajo

Del 49% de trabajadores que rechazó una propuesta laboral por su modalidad, el 36% señaló que descartó empleos que exigían acudir a la oficina todos los días. Otro 13% no aceptó oportunidades que contemplaban algún nivel de presencialidad.

En el sentido contrario, un 4% indicó que rechazó una oferta porque era completamente remota. En tanto, el 47% afirmó que nunca ha dejado pasar una oportunidad laboral debido a la modalidad planteada por la empresa.

El 36% indicó que rechazó puestos que requerían asistir diariamente a la oficina. Foto: PUCP

Recursos Humanos percibe un retorno a las oficinas

La visión de los especialistas en Recursos Humanos presenta una diferencia respecto de las preferencias expresadas por los trabajadores. El 68% considera que el regreso a un esquema de trabajo 100% presencial ya es una realidad, mientras que el 32% no identifica que se esté produciendo ese retorno.

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Diego Tala, director de Bumeran en Jobint, señaló que el mercado laboral podría orientarse hacia una combinación de modalidades. “El futuro del mercado laboral parece estar marcado por un cambio hacia modelos híbridos donde la presencialidad y el trabajo remoto se combinan. Un porcentaje de las personas ya trabaja de esta forma y la mayoría lo reconoce como su esquema ideal: la presencialidad no se rechaza, se elige cuando resulta genuinamente necesaria”, explica.

Traslados y gastos, entre los principales cuestionamientos

La valoración de acudir al centro de trabajo tampoco es uniforme. El 37% de los talentos considera que la presencialidad tiene un efecto positivo sobre su productividad, mientras que el 33% percibe un impacto negativo y para el 30% restante la modalidad no genera diferencias.

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Entre quienes tienen una percepción desfavorable, el 94% señala el tiempo destinado a los traslados como el principal inconveniente. A ello se suman un mayor gasto económico, mencionado por el 87%, y el estrés o cansancio físico, identificado por el 82%. Además, el 63% considera que pierde flexibilidad para organizar sus horarios y el 48% percibe menor autonomía para gestionar sus tareas.

El 94% de quienes rechazan la presencialidad señala como principal problema el tiempo para ir al trabajo, seguido por los mayores gastos (87%) y el estrés o cansancio (82%). Foto: Revista Gana Más

Colaboración y aprendizaje son valorados por los trabajadores

Para el grupo que encuentra beneficios en la presencialidad, el aspecto más destacado es la posibilidad de colaborar y trabajar en equipo, mencionada por el 51%. El 45% considera que esta modalidad facilita un aprendizaje más directo y rápido, mientras que el 44% resalta la comunicación con líderes y colegas.

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Asimismo, el 43% valora compartir con sus compañeros y otro 43% considera que acudir al centro laboral contribuye a equilibrar el trabajo y la vida personal. El 42% también señala como beneficio la posibilidad de mantener una rutina más definida.

Otros aspectos mencionados por quienes valoran positivamente la presencialidad son la posibilidad de recibir un mejor feedback, señalada por el 38%; una mayor concentración, por el 34%; y las oportunidades de networking interno y externo, por el 23%. Un 8% identificó otros beneficios.

El trabajo presencial todavía concentra a más trabajadores

Actualmente, el 39% de las personas trabajadoras desarrolla sus actividades bajo una modalidad presencial. En tanto, el 33% trabaja completamente a distancia y el 28% restante lo hace mediante un esquema híbrido.

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La definición de estas modalidades tampoco suele ser una decisión compartida. El 59% afirma que su esquema laboral fue establecido exclusivamente por la organización, mientras que apenas el 20% señala que la decisión fue tomada conjuntamente entre la empresa y los trabajadores.