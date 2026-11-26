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En la apertura de la sesión, el euro se cotiza en promedio a 3,8 soles, lo que representa una caída del -0,15% en comparación con el precio de cierre anterior de 3,81 soles. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,62%, aunque presenta una caída interanual del -4,24%.

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