Consulta el cronograma de pagos de sueldos y pensionistas para el mes de Navidad. Trae un bono extra. - Crédito Andina

Guardar

El pasado lunes 23 de noviembre fue el último día en que los trabajadores públicos pudieron acercarse a cobrar su sueldo, y así pasa otro mes y los jubilados que cobran pensión de la ONP ya esperan su pago a inicios de diciembre.

Como se sabe, no se trata de un solo cronograma de pagos, sino que el gobierno publicó en su momento varios, lo que lista el Banco de la Nación: para sueldos, pensiones a cargo de la ONP y algunas pensiones bajo el régimen de la Ley 20530. Cada mes a quienes se les paga primero es a los jubilados:

PUBLICIDAD

Pensionistas de la ONP (Decreto Ley 19990) cobran del viernes 4 al miércoles 23 de diciembre (los últimos son los que reciben su pago en casa)

Pensionistas de los regímenes del Decreto Ley 18846, Decreto Ley 20530 bajo ONP, Ley 30003 y Ley 26790 cobran el jueves 10 de diciembre, con pago a domicilio hasta el martes 23

Pensionistas bajo el régimen 20530 no manejados por la ONP cobran del jueves 10 al martes 15 de diciembre

Trabajadores públicos cobran sus remuneraciones del miércoles 16 al lunes 21 de diciembre.

El pago de pensiones será el primero del cronograma e irá desde el jueves 10 de diciembre. - Crédito Andina

Cronograma de diciembre

Por un lado, los trabajadores públicos cobrarán sus sueldos en las siguientes fechas (como se señala en la resolución ministerial), junto a su aguinaldo de S/300:

Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: miércoles 16 de diciembre

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: jueves 17 de diciembre

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: viernes 18 de diciembre

Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: lunes 21 de diciembre.

Un grupo de trabajadores CAS se congregó durante la noche en el Cercado de Lima para manifestar sus demandas laborales. Portando pancartas y banderas nacionales, los manifestantes expresaron su reclamo por el pago íntegro de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y el 100% de las gratificaciones. Los carteles exhibidos durante la protesta reflejaban el pedido de mejoras en sus condiciones laborales y la exigencia de cumplimiento de estos beneficios por parte de las autoridades.

Cronograma de pensión ONP

Cada mes, quienes cobrarán primero serán los pensionistas de la ONP bajo el Decreto Ley 19990. En diciembre recibirán sus pagos en estas fechas, junto a la gratificación y el bono de S/200, mediante abono en cuenta en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif:

Apellidos A-C: viernes 4 de diciembre

Apellidos D-L: lunes 7 de diciembre

Apellidos M-Q: martes 8 de diciembre

Apellidos R-Z: miércoles 9 de diciembre

Convenios internacionales (incluye pensionistas de la Ley 27803): viernes 11 de diciembre

Inicio del pago a domicilio: lunes 14 de diciembre

Fin de pago a domicilio: miércoles 23 de diciembre.

Por otro lado, para los otros regímenes de pensiones que paga esta institución, estos se darán en estas fechas, con abono en cuenta bancaria en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif:

PUBLICIDAD

Decreto Ley N° 18846: jueves 10 de diciembre

Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo: jueves 10 de diciembre

Ley N° 30003 pensionistas pesqueros: jueves 10 de diciembre

Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro): jueves 10 de diciembre.

Para todos estos, el pago a domicilio se dará del miércoles 17 al martes 23 de diciembre.

El Banco de la Nación lista los tres cronogramas que deben seguir los trabajadores públicos y pensionistas sobre sus pagos. - Crédito Banco de la Nación

Pensiones del decreto 20530

Se debe resaltar que aún hay trabajadores que reciben sus pensiones a través de otras entidades. Como se sabe, estos pasarán progresivamente a la ONP. Mientras, cobran en estas fechas:

Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: jueves 10 de diciembre

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: viernes 11 de diciembre

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: lunes 14 de diciembre

Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: martes 15 de diciembre.