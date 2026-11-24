El pasado lunes 23 de noviembre fue el último día en que los trabajadores públicos pudieron acercarse a cobrar su sueldo, y así pasa otro mes y los jubilados que cobran pensión de la ONP ya esperan su pago a inicios de diciembre.
Como se sabe, no se trata de un solo cronograma de pagos, sino que el gobierno publicó en su momento varios, lo que lista el Banco de la Nación: para sueldos, pensiones a cargo de la ONP y algunas pensiones bajo el régimen de la Ley 20530. Cada mes a quienes se les paga primero es a los jubilados:
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- Pensionistas de la ONP (Decreto Ley 19990) cobran del viernes 4 al miércoles 23 de diciembre (los últimos son los que reciben su pago en casa)
- Pensionistas de los regímenes del Decreto Ley 18846, Decreto Ley 20530 bajo ONP, Ley 30003 y Ley 26790 cobran el jueves 10 de diciembre, con pago a domicilio hasta el martes 23
- Pensionistas bajo el régimen 20530 no manejados por la ONP cobran del jueves 10 al martes 15 de diciembre
- Trabajadores públicos cobran sus remuneraciones del miércoles 16 al lunes 21 de diciembre.
Cronograma de diciembre
Por un lado, los trabajadores públicos cobrarán sus sueldos en las siguientes fechas (como se señala en la resolución ministerial), junto a su aguinaldo de S/300:
- Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: miércoles 16 de diciembre
- Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: jueves 17 de diciembre
- Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: viernes 18 de diciembre
- Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: lunes 21 de diciembre.
Cronograma de pensión ONP
Cada mes, quienes cobrarán primero serán los pensionistas de la ONP bajo el Decreto Ley 19990. En diciembre recibirán sus pagos en estas fechas, junto a la gratificación y el bono de S/200, mediante abono en cuenta en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif:
- Apellidos A-C: viernes 4 de diciembre
- Apellidos D-L: lunes 7 de diciembre
- Apellidos M-Q: martes 8 de diciembre
- Apellidos R-Z: miércoles 9 de diciembre
- Convenios internacionales (incluye pensionistas de la Ley 27803): viernes 11 de diciembre
- Inicio del pago a domicilio: lunes 14 de diciembre
- Fin de pago a domicilio: miércoles 23 de diciembre.
Por otro lado, para los otros regímenes de pensiones que paga esta institución, estos se darán en estas fechas, con abono en cuenta bancaria en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif:
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- Decreto Ley N° 18846: jueves 10 de diciembre
- Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo: jueves 10 de diciembre
- Ley N° 30003 pensionistas pesqueros: jueves 10 de diciembre
- Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro): jueves 10 de diciembre.
Para todos estos, el pago a domicilio se dará del miércoles 17 al martes 23 de diciembre.
Pensiones del decreto 20530
Se debe resaltar que aún hay trabajadores que reciben sus pensiones a través de otras entidades. Como se sabe, estos pasarán progresivamente a la ONP. Mientras, cobran en estas fechas:
- Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: jueves 10 de diciembre
- Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: viernes 11 de diciembre
- Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: lunes 14 de diciembre
- Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: martes 15 de diciembre.
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