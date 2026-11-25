El índice reúne 19 atributos a partir de 15 preguntas. Evalúa la experiencia de pago, la seguridad y el procesamiento de las operaciones, las nuevas alternativas digitales, la intervención de la inteligencia artificial y las transacciones transfronterizas.

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Casi la mitad de los usuarios de pagos digitales en Perú no expresó el mayor nivel de seguridad al comprar en comercios del extranjero, según el Índice de Confianza en Pagos Digitales 2026 elaborado para Rapyd.

El estudio indicó que el 51% se siente muy seguro al hacer este tipo de transacciones, mientras que el 49% restante manifestó una percepción intermedia o baja.

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La investigación, realizada entre el 25 de septiembre y el 17 de octubre de 2026, consultó a 660 hombres y mujeres de entre 20 y 65 años que utilizan medios digitales para compras, pagos y transferencias. El indicador general de confianza alcanzó 74,5 puntos sobre 100.

Los pagos al exterior concentran dudas sobre seguridad y finalización

La dimensión de pagos transfronterizos obtuvo el 69% de su máximo teórico. Además del 49% que no se ubicó en el mayor nivel de seguridad al pagar a comercios extranjeros, el 52% tampoco manifestó mucha confianza en que esas operaciones sean aceptadas y concluyan sin inconvenientes.

En este último indicador, el 48% señaló que confía mucho en la aceptación y finalización correcta de un pago internacional. El 38% se ubicó en un nivel intermedio y el 14% expresó poca confianza.

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Los resultados reflejan que, aunque una parte relevante de los encuestados se siente segura al comprar fuera del país, las operaciones internacionales todavía generan reservas vinculadas con la aprobación y el cierre efectivo de la transacción.

La gestión ante fallas o interrupciones técnicas durante una transacción constituyó el aspecto con menor respaldo en seguridad.

Las fallas durante una operación son otro foco de desconfianza

La gestión de interrupciones fue el aspecto con menor nivel de confianza dentro de la dimensión de seguridad y procesamiento. Solo el 49% dijo confiar mucho en que una eventual falla durante un pago será gestionada de forma adecuada.

El 35% expresó una confianza intermedia y el 16%, poca confianza. De este modo, el 51% no manifestó plena confianza ante errores, cortes o incertidumbre sobre el estado de una operación.

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La protección de datos personales y financieros mostró una valoración más favorable: el 63% indicó mucha confianza en que su información y sus medios de pago estén protegidos. Aun así, el 37% no alcanzó ese nivel de confianza.

Los mecanismos de autenticación, como la biometría, los códigos y la verificación en dos pasos, fueron el aspecto mejor valorado: el 75% manifestó mucha confianza. El 25% restante expresó una percepción intermedia o baja.

Los métodos de autenticación como la biometría y la verificación en dos pasos alcanzaron un 75% de confianza alta entre los consumidores.

La inteligencia artificial genera más reservas si puede pagar sola

La confianza también cambia según el grado de autonomía que tenga la inteligencia artificial. El 49% manifestó mucha confianza en una herramienta que recomienda la alternativa de compra y pago más conveniente. Esa proporción fue de 46% cuando la tecnología prepara la operación para que el usuario la revise y apruebe.

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La aceptación cae si el sistema puede ejecutar pagos sin requerir autorización en cada caso, incluso si actúa dentro de límites definidos. Solo el 35% se declaró muy cómodo con esa posibilidad, mientras que otro 35% se mostró muy incómodo.

William Nejo, vicepresidente de Transformación de Rapyd, afirmó que cada escenario implica “un nivel distinto de delegación”. “Para construir confianza en estas nuevas experiencias, será fundamental que las personas comprendan qué están autorizando, qué decisiones mantienen bajo su control y cuáles pueden delegar”, sostuvo.

Solo el 35% de los usuarios aceptó la posibilidad de que la inteligencia artificial ejecute pagos automáticos sin autorización puntual.

La rapidez y la seguridad son las principales exigencias

La experiencia de pago fue la dimensión con mejor resultado, al alcanzar el 87% de su máximo teórico. La confirmación instantánea fue señalada como la primera prioridad por el 25% de los consultados, seguida por la disponibilidad del medio de pago habitual, con 23%.

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La protección de datos personales y financieros encabezó las prioridades de seguridad, con 27%, seguida por la detección y detención de operaciones inusuales o potencialmente fraudulentas, con 23%.

El estudio constituye la primera edición del indicador, por lo que funciona como una línea de base y no permite establecer una evolución respecto de años anteriores. El puntaje tampoco equivale al porcentaje de personas que confían en los pagos digitales ni mide la confianza en Rapyd.