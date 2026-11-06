BCRP crea el estándar QR Perú: ¿qué cambiará en los pagos digitales y desde cuándo será obligatorio?

La nueva regulación amplía las operaciones contempladas e incluye transferencias entre personas, pagos en comercios y otros servicios con códigos QR. Foto: Vaquita

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El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) aprobó una nueva regulación para el uso de códigos QR en los servicios de pago. La medida establece el Estándar QR Perú, que busca unificar los criterios técnicos utilizados por los proveedores y facilitar las operaciones entre distintas plataformas.

La disposición fue aprobada mediante la Circular N.° 0028-2026-BCRP y reemplaza el marco normativo vigente desde 2020. Entre sus principales cambios figuran la incorporación de pagos entre personas, nuevas obligaciones para las entidades participantes y la creación de un registro administrado por el BCRP. La norma entrará en vigor el 7 de noviembre de 2026, pero su implementación será progresiva hasta abril de 2028.

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¿Qué cambia con la nueva regulación?

La normativa anterior se concentraba principalmente en los pagos realizados en comercios. El nuevo reglamento amplía su alcance e incorpora disposiciones para transferencias entre personas, pagos a establecimientos y otros servicios que utilicen códigos QR.

Las reglas serán aplicables independientemente de la infraestructura empleada para procesar las operaciones. Así, el BCRP establece condiciones comunes para los distintos participantes del sistema de pagos.

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¿Qué es el Estándar QR Perú?

Es un conjunto de especificaciones técnicas para generar, leer, interpretar y procesar códigos QR utilizados en servicios de pago. Está basado en los estándares internacionales de EMVCo y establece una estructura común para los proveedores.

Actualmente, las plataformas pueden utilizar campos e identificadores diferentes, lo que exige desarrollos específicos para conectarlas. El nuevo esquema busca reducir los costos de integración, facilitar el ingreso de participantes y promover la competencia y la innovación. También permitirá ampliar las alternativas de pago y facilitar que los comercios reciban dinero de distintos proveedores.

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¿Desde cuándo será obligatorio el estándar?

La Circular N.° 0028-2026-BCRP entrará en vigor el 7 de noviembre de 2026, un día después de su publicación en El Peruano. También dejará sin efecto la Circular N.° 0003-2020-BCRP, aunque contempla un periodo de transición para los códigos QR que ya están en funcionamiento.

El cronograma de implementación establece los siguientes plazos:

Hasta el 31 de diciembre de 2026: inscripción y actualización de información en el Registro QR Perú.

Hasta el 30 de junio de 2027: adecuación de los sistemas para permitir la lectura interoperable y generar códigos bajo el nuevo estándar.

Del 1 de julio de 2027 al 31 de marzo de 2028: coexistencia de los nuevos códigos con los que fueron desplegados anteriormente.

Desde el 1 de abril de 2028: todos los códigos QR utilizados en servicios de pago deberán cumplir con el Estándar QR Perú.

El estándar unificará los criterios técnicos de las plataformas para reducir costos de integración, facilitar la competencia y permitir que los comercios reciban pagos de distintos proveedores. Foto: BBVA

¿Qué obligaciones tendrán las entidades participantes?

El reglamento establece responsabilidades según la función que desempeñe cada entidad. Para ello, distingue tres categorías: Generadores, Proveedores y Lectores de Códigos QR.

Los Generadores deberán asegurar que los códigos cumplan con el estándar y puedan ser leídos y procesados de manera interoperable. Los Proveedores tendrán que garantizar su correcta utilización y prevenir alteraciones o suplantaciones. Por su parte, los Lectores deberán interpretar la información, verificar su integridad y mostrar los datos relevantes de la operación antes de que el usuario confirme el pago.

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También se establecen obligaciones comunes sobre seguridad, prevención de fraudes, trazabilidad y gestión de riesgos, además de disposiciones para la atención de reclamos y la continuidad operativa.

¿Qué es el Registro QR Perú?

El BCRP administrará el Registro QR Perú, que identificará a las entidades que participan en este sistema y las funciones que cumplen como Generadores, Proveedores o Lectores.

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Las entidades comprendidas en el reglamento deberán inscribirse antes de comenzar a desempeñar estas actividades y mantener actualizados sus datos. La relación de participantes registrados será publicada en el portal institucional del organismo emisor.