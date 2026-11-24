La estabilidad del sol peruano y la ausencia de controles cambiarios reducen la demanda de stablecoins como moneda de refugio.

Guardar

La expansión de las plataformas que operan con dólares digitales ganó terreno en América Latina a partir de la inflación, la devaluación y las restricciones para acceder a divisas en varios países.

Sin embargo, Perú representa un desafío para las fintech basadas en stablecoins por la mayor estabilidad del sol y la ausencia de controles cambiarios como los que existen en otros mercados de la región.

PUBLICIDAD

Sin crisis cambiaria, las plataformas apuntan a los pagos internacionales

Carlos Neira, chief commercial officer (CCO) de Meru, sostuvo que, en mercados con mayor estabilidad cambiaria como el peruano, estas plataformas deben enfocarse en usuarios con necesidades de pagos internacionales, entre ellos freelancers, trabajadores remotos y empresas con clientes o proveedores en el exterior.

A diferencia de Bolivia, Argentina y Venezuela, donde los problemas con el tipo de cambio impulsaron la demanda de activos vinculados al dólar, el mercado peruano ofrece condiciones distintas. El sol ha mantenido una mayor estabilidad frente a la divisa estadounidense, por lo que las empresas del sector deben encontrar usos concretos para sus servicios.

PUBLICIDAD

Las exportaciones de servicios de Perú alcanzaron los 3.634 millones de dólares durante el primer semestre de 2025. REUTERS/Thomas White/Illustration/File Photo

“Normalmente donde mejor sentido hace es con freelancers y trabajadores remotos, o empresarios que tienen clientes en el exterior”, señaló Neira en entrevista con Infobae Perú.

La apuesta, explica, se concentra en personas y negocios que cobran desde otros países, pagan a proveedores internacionales o necesitan mover fondos entre distintas monedas. Según Neira, los retrasos de algunas transferencias tradicionales pueden afectar a quienes dependen de esos recursos para gastos, inversiones o pagos locales.

“Hay personas a las que les pagan desde el exterior un lunes y el dinero les llega recién el martes de la semana siguiente. Para un freelancer o trabajador remoto, esa espera implica perder liquidez y oportunidades”, afirmó Neira.

PUBLICIDAD

Y si bien Perú no enfrenta una crisis cambiaria, sí cuenta con un mercado potencial entre quienes trabajan o prestan servicios para clientes del exterior: las exportaciones de servicios sumaron USD 3.634 millones en el primer semestre de 2025, un alza de 7,5%, según Mincetur.

Las demoras de varios días en las transferencias bancarias convencionales afectan la liquidez de los trabajadores remotos peruanos. (Foto: Shutterstock)

Stablecoins, los activos detrás de las billeteras con pagos más rápidos

Neira sostiene que las empresas de este segmento usan stablecoins como activo subyacente de sus billeteras. Se trata de criptoactivos diseñados para mantener una paridad con otra moneda o activo, como el dólar.

El objetivo es simplificar ese mecanismo para el usuario final, sin exigirle conocimientos sobre redes blockchain, USDC o USDT. La diferencia entre una stablecoin y Bitcoin es relevante.

PUBLICIDAD

Mientras Bitcoin tiene un precio que puede subir o bajar con fuerza, las stablecoins procuran conservar un valor estable, explica el portavoz de Meru.

Esa característica las ha convertido en una herramienta de interés para pagos, transferencias y conservación de fondos en países con dificultades para acceder a dólares.

Las stablecoins mantienen una paridad con el dólar estadounidense frente a las oscilaciones de cotización que registra Bitcoin.

Un modelo de negocio que ‘brilla’ en Bolivia: ¿Por qué?

Neira sostuvo que Bolivia es uno de los mercados con mayor aceptación. El país levantó en junio de 2024 la restricción que impedía el uso de instrumentos electrónicos de pago en operaciones con activos virtuales, aunque el boliviano continuó como única moneda de curso legal.

El ejecutivo atribuyó parte de ese interés a las limitaciones que enfrentaban los bolivianos para efectuar consumos en el exterior con tarjetas y acceder a dólares. Según dijo, Meru registró en ese país tasas de crecimiento de 25% mensual, una cifra que corresponde a la compañía y que no fue contrastada de forma independiente.

PUBLICIDAD

“Hubo una adopción masiva de dólares digitales como alternativa a lo que ofrecía el sistema financiero convencional”, afirmó Neira sobre el caso boliviano.

Stablecoins y oro tokenizado, un mercado que no llega a las plataformas locales

Neira también hace hincapié en una vertical que en Perú no podría tener desarrollo dentro de estas plataformas: la minería de oro. Según el ejecutivo, tanto en el país como en Colombia y Bolivia existe un veto de los aliados financieros de Estados Unidos para no atender a empresas vinculadas a esa actividad.

Estas reglas limitan los servicios a sectores asociados con informalidad, uso de efectivo y posibles operaciones ilícitas. Las mineras pueden acceder a algunos servicios cripto, pero no al producto que conecta activos virtuales, cuentas bancarias y transferencias globales. “No podemos prestar servicios a esas empresas de esos segmentos”, afirmó.

PUBLICIDAD

Las plataformas financieras excluyen a las empresas de minería de oro por exigencias normativas de sus aliados en Estados Unidos.

Sin embargo, el ejecutivo diferenció estas limitaciones de otro segmento del mercado: los tokens respaldados por oro, criptoactivos cuyo valor busca estar vinculado a reservas físicas del metal custodiadas por el emisor.

Estos instrumentos permiten comprar o transferir exposición al oro mediante redes blockchain, sin adquirir lingotes ni abrir una cuenta en una casa de bolsa. Según Neira, existen plataformas que permiten intercambiar stablecoins por estos tokens, una operación que conecta activos digitales vinculados al dólar con otros respaldados por un commodity.

Las finanzas abiertas pueden facilitar la conexión con el sistema local

Pero no todas son restricciones. Las fintech que operan con pagos internacionales y activos digitales ven una oportunidad en las nuevas reglas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para modernizar la infraestructura financiera.

PUBLICIDAD

La SBS aprobó disposiciones para el modelo de Banking as a Service (BaaS) y avanza en la implementación gradual de un sistema de finanzas abiertas. El objetivo es que las entidades autorizadas puedan intercambiar datos y servicios financieros de forma segura, siempre con autorización de los usuarios.

Estas medidas no alcanzan de forma directa a plataformas que, como Meru, operan desde Estados Unidos y no cuentan con una entidad legal en Perú. Sin embargo, “podrían facilitar su ingreso a través de aliados locales”, pasarelas de pago, códigos QR interoperables y conexiones con bancos o billeteras digitales, sostuvo.

Perú aprobó disposiciones para la integración del modelo de Banking as a Service en Perú.

El país también cuenta con normas de prevención de lavado de activos para proveedores de servicios de activos virtuales domiciliados o constituidos en Perú. Estas reglas exigen controles, registros y reportes de operaciones sospechosas, pero todavía no forman un marco específico para las stablecoins ni les otorgan condición de moneda de curso legal.

PUBLICIDAD

Neira consideró que una regulación más definida puede impulsar la adopción si prioriza la protección de los usuarios. “El objetivo fundamental de la regulación debe ser la protección al consumidor”, afirmó.

Para estas empresas, el desafío en Perú pasa por aprovechar una infraestructura de pagos cada vez más digital, en un mercado donde los dólares digitales tienen menos atractivo como refugio cambiario, pero pueden captar interés entre quienes cobran o realizan pagos desde el exterior.