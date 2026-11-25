La transferencia de recursos ocurre mientras el país afronta pronósticos de un evento extraordinario por el Niño Costero.

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El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento autorizó una transferencia de hasta S/ 10 millones al Fondo MIVIVIENDA S.A. para financiar el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE), un subsidio dirigido a familias cuyas casas resulten colapsadas o inhabitables por desastres.

La Resolución Ministerial N.º 433-2026-VIVIENDA permite usar los recursos para atender a damnificados ubicados en zonas que hayan sido declaradas en estado de emergencia mediante decreto supremo. El dinero proviene del presupuesto del sector y será administrado por el Fondo MIVIVIENDA, que deberá informar sobre su ejecución física y financiera.

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El BAE entrega S/ 500 mensuales por un plazo máximo de hasta dos años. El apoyo busca que las familias afectadas puedan alquilar un inmueble con servicios básicos mientras el Estado define una solución habitacional definitiva.

Si los S/ 10 millones autorizados se destinaran íntegramente a los subsidios, alcanzarían en teoría para financiar hasta 833 familias durante 24 meses: S/ 500 por mes equivalen a S/ 12 mil por familia en dos años. Esa es una estimación máxima, porque la resolución permite incluir gastos administrativos y no precisa cuántos hogares atenderá.

La transferencia coincide con un Niño Costero previsto como extraordinario

La medida ocurre mientras Perú se prepara para los impactos del Niño Costero 2026-2027, cuya magnitud sería extraordinaria hasta febrero de 2027, de acuerdo con las proyecciones de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen).

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El escenario contempla lluvias por encima de los niveles normales entre noviembre de 2026 y enero de 2027 en la costa norte, la costa central y sectores de la sierra. Las precipitaciones más intensas y frecuentes se prevén en el norte del país, donde el aumento de caudales, las inundaciones y los huaicos pueden dejar viviendas inhabitables.

El programa de subsidio surgió en julio de 2022 tras el derrumbe que afectó al distrito de Chavín de Huántar. AFP

La resolución no menciona expresamente a El Niño ni identifica regiones priorizadas. Sin embargo, la transferencia habilita fondos para la respuesta habitacional posterior a un desastre, en un contexto en el que el Ejecutivo activó medidas de preparación frente a un evento climático de alta intensidad.

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El BAE no financia obras de prevención ni reconstrucción. Su función es cubrir de forma temporal el alquiler de las familias que pierdan sus viviendas o no puedan permanecer en ellas debido al riesgo.

El bono fue creado tras el derrumbe de Chavín de Huántar

El subsidio fue creado en julio de 2022, luego del derrumbe en el sector Cruz de Shallapa, en el distrito de Chavín de Huántar, Áncash. El desastre dejó cerca de 100 damnificados y 70 viviendas colapsadas.

La primera convocatoria del programa se destinó a 48 familias afectadas por ese evento. Desde entonces, el BAE se utilizó para emergencias por lluvias, sismos, incendios forestales, huaicos y hechos inducidos por acción humana.

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El Ministerio de Vivienda validó más de 11 mil viviendas afectadas luego del paso del ciclón Yaku y el Niño Costero de 2023. AFP

Su mayor despliegue ocurrió tras el ciclón Yaku y el Niño Costero de 2023. En febrero de 2024, el Ministerio de Vivienda informó que había identificado y validado más de 11 mil viviendas damnificadas para acceder al subsidio.

La ejecución, sin embargo, enfrentó demoras. En abril de 2023, Piura tenía cerca de 2 mil damnificados empadronados por las lluvias, pero solo 33 familias habían recibido el bono. El retraso estuvo vinculado al registro municipal de los afectados y a la validación posterior del Ministerio.

Las familias deben figurar en el padrón de damnificados elaborado por los municipios, acreditar que su vivienda quedó colapsada o inhabitable y presentar un contrato de arrendamiento. Recién después de esos pasos pueden cobrar el subsidio en el Banco de la Nación.

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