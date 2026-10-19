Open finance en Perú: SBS completa otro tramo regulatorio para implementar la banca abierta, ¿qué incluye?

Los usuarios deben autorizar el acceso de las aplicaciones a la información de sus cuentas de ahorro y tarjetas de crédito.

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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) puso en consulta pública el segundo bloque del Reglamento General del Sistema de Finanzas Abiertas, con reglas para que bancos y otros participantes intercambien información de los usuarios bajo condiciones de seguridad y con autorización previa. Los comentarios sobre la propuesta podrán enviarse hasta el 6 de noviembre de 2026.

El nuevo documento comprende los Títulos V, VI y VII del reglamento. La propuesta regula la infraestructura digital del sistema, el Marco de Confianza y los estándares de seguridad y calidad que deberán cumplir las entidades antes de conectarse a esta red.

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SBS pone en consulta reglas técnicas del Sistema de Finanzas Abiertas

Entre las herramientas previstas están el Directorio de Participantes, que permitirá identificar a las empresas habilitadas; un Portal del Desarrollador, para facilitar las integraciones tecnológicas; y un ambiente de pruebas. La SBS plantea que las entidades superen evaluaciones antes de entrar en operación.

En términos prácticos, el sistema podría permitir que una persona autorice a una aplicación financiera a revisar los movimientos de su cuenta o los datos de su tarjeta para comparar créditos, ordenar sus finanzas o recibir una oferta. La autorización deberá partir del usuario, mientras que las empresas tendrán que respetar las reglas de seguridad, trazabilidad y protección de la información.

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La infraestructura del modelo incluye un Directorio de Participantes, un Portal del Desarrollador y controles sobre las interfaces API.

El segundo bloque completa una etapa iniciada a comienzos de octubre

La SBS habla de un segundo bloque porque el 5 de octubre difundió la primera parte del Reglamento General, integrada por los Títulos I al IV. Ese proyecto fija las bases del modelo: el alcance del sistema, los participantes, los datos y servicios incluidos, el consentimiento de los clientes y las responsabilidades de cada entidad.

El bloque publicado este 19 de octubre se concentra en cómo funcionará el sistema en la práctica. Incluye condiciones para validar la identidad y el rol de los participantes, controles sobre las interfaces de programación de aplicaciones (API), certificaciones, calidad de datos, continuidad del servicio y registro de las operaciones.

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El sistema de finanzas abiertas ampliará su alcance hacia empresas de seguros, pensiones, cooperativas y fintechs desde 2029.

La hoja de ruta prevé una implementación gradual hasta 2029

La propuesta se inscribe en la hoja de ruta que la SBS presentó en febrero. Durante 2026, el regulador realizó un diagnóstico con bancos, aseguradoras, cooperativas, fintechs y empresas tecnológicas; además, publicó lineamientos preliminares e instaló un grupo consultivo para recoger aportes del mercado.

Febrero de 2026 : la SBS presenta la hoja de ruta del Sistema de Finanzas Abiertas.

Julio de 2026: aprueba el reglamento para Banking as a Service (BaaS).

5 de octubre: publica el primer bloque del Reglamento General.

19 de octubre: abre la consulta del segundo bloque, sobre infraestructura, confianza, seguridad y calidad.

Fines de 2027: proyecta habilitar el primer grupo de datos.

1 de enero de 2028: BCP, BBVA Perú, Interbank y Scotiabank deberán incorporarse, según el cronograma de la SBS.

Desde 2029: el modelo prevé ampliarse hacia seguros, pensiones, cooperativas y fintechs.

La banca abierta será la primera fase de este proceso. La SBS plantea comenzar con información vinculada a cuentas de ahorro y tarjetas de crédito, para luego ampliar el alcance hacia un modelo de finanzas abiertas que incorpore a otros sectores del sistema financiero.

El regulador también aprobó en julio el reglamento para Banking as a Service, que entrará en vigencia el 30 de diciembre de 2026. Esa norma permite que una entidad financiera ofrezca determinados servicios por medio de terceros tecnológicos, aunque mantiene en el banco o entidad autorizada la responsabilidad frente al cliente y la SBS.

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No es el mismo esquema de finanzas abiertas, pero forma parte de la preparación regulatoria para el nuevo modelo.