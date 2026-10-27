Furor por departamentos en Lima: ventas se disparan 26% hasta septiembre y la oferta se agotaría siete meses antes

La venta de departamentos en Lima Metropolitana y Callao creció 26% entre enero y septiembre de 2026.

Guardar

La venta de departamentos en Lima Metropolitana y Callao creció 26% entre enero y septiembre de 2026, frente al mismo período de 2025, según los indicadores presentados por la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip).

El ritmo de comercialización redujo a 20 meses el tiempo estimado para vender el stock disponible, siete meses menos que el promedio de los últimos cinco o seis años.

PUBLICIDAD

El resultado refleja una demanda que avanzó por encima de la oferta. Aunque el stock de viviendas también aumentó, las unidades salieron al mercado a mayor velocidad. El coeficiente de absorción, que mide las ventas mensuales sobre el inventario promedio, se ubicó entre 4,5% y 4,8%, por encima del promedio histórico de 3,7%.

Ana Cecilia Gálvez, gerente general del gremio, sostuvo que el comportamiento descarta, por ahora, un problema de exceso de oferta. “Se está consumiendo lo puesto en el mercado a una velocidad cada vez mayor”, afirmó.

Las unidades de entre 40 y 60 metros cuadrados captan hasta el 80% de las preferencias de los compradores.

El mercado vende más rápido pese al aumento de la oferta

La velocidad promedio de ventas subió 25%. El plazo para agotar el stock pasó de un promedio de 27 meses a cerca de 20 meses, siempre bajo el supuesto de que no ingresen nuevos proyectos y se mantenga el nivel actual de operaciones.

PUBLICIDAD

Ese indicador permite medir el equilibrio entre la oferta y la demanda. Una reducción en los meses necesarios para vender las viviendas disponibles supone que el inventario se absorbe con mayor rapidez.

Las ventas se concentran principalmente en Lima Top, Lima Moderna y Lima Centro, donde también se ubica la mayor parte de los proyectos. Miraflores y Santiago de Surco fueron señalados como los principales impulsores en Lima Top; Jesús María y San Miguel destacaron en Lima Moderna.

En Lima Sur, las ventas crecieron 22%, aunque el coeficiente de absorción apenas avanzó 1% debido a que el stock aumentó 50%. Lima Este registró un alza cercana al 100% en absorción, un resultado vinculado a la reducción del inventario y a la escasa entrada de nuevos desarrollos.

PUBLICIDAD

El precio promedio por metro cuadrado aumentó 2,8%, mientras el ticket final de venta permaneció estable.

Las viviendas de 40 a 60 metros cuadrados concentran la demanda

La mayor parte de las operaciones corresponde a departamentos de entre 40 y 60 metros cuadrados, con dos o tres dormitorios. Ese segmento representa entre 70% y 80% de las preferencias de los compradores, según la presentación.

El tamaño promedio de las viviendas se mantiene alrededor de 65 metros cuadrados. Los departamentos de un dormitorio concentran cerca del 20% de la demanda, una participación que se mantiene por encima del nivel de 17% registrado en 2022.

Gálvez explicó que la configuración de tres dormitorios en unidades compactas ha llegado a un límite de eficiencia. “La demanda es una demanda familiar”, señaló, al referirse al predominio de las viviendas con dos y tres habitaciones.

PUBLICIDAD

El precio promedio por metro cuadrado subió 2,8%, aunque la ejecutiva atribuyó el incremento a una mayor presencia de unidades pequeñas, que suelen tener un valor más alto por superficie. El ticket promedio de venta, en cambio, se mantuvo prácticamente estable.

La morosidad en los créditos hipotecarios se sostiene en 3% y favorece el acceso a financiamiento bancario.

Las tasas hipotecarias apuntalan el avance de las ventas

La evolución del crédito hipotecario fue otro de los factores mencionados durante la exposición. La reducción de las tasas de interés después de los aumentos de 2022 favoreció el acceso al financiamiento y acompañó el crecimiento de las ventas.

La morosidad hipotecaria se mantiene cerca del 3%, de acuerdo con Gálvez. La gerente relató que ese nivel se ha mantenido, en promedio, desde 2002, lo que permite a los bancos ofrecer condiciones más favorables para los préstamos destinados a vivienda.

PUBLICIDAD

El antecedente de 2022 permanece como referencia para el sector. Ese año, el costo de construcción subió cerca de 15%, según la presentación. Ese rubro representa alrededor del 50% del costo total de un proyecto inmobiliario.

Más del 40% de la oferta y la demanda se concentra en los primeros cuatro rangos de vivienda de interés social. Si se incorpora el segmento que antes correspondía al rango cinco, la participación se acerca al 70%, un dato que mantiene la atención del sector sobre la continuidad de los subsidios habitacionales.