En una zona inmobiliaria tu búsqueda de departamento podría demorar solo tres meses. - Crédito Andina/Renato Pajuelo

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¿Sabías que la búsqueda de un departamento ya no empieza necesariamente con una visita a una sala de ventas? Con toda la información en internet que ponen a disposición las inmobiliarias, que inclusive incluye vistas del interior de departamentos con modelados 3D cuando esté se encuentra en preventa, los que buscan vivienda ahora pueden tener más fácil comparar opciones.

Pero eso no significa que sea tan más rápido el proceso. Según datos de Albamar Grupo Inmobiliario, en algunas zonas, como los distritos de la zona Lima Centro, los compradores pueden demorar en encontrar el departamento que finalmente deciden comprar hasta un año (33% se demoran entre 6 meses y 1 año)

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Y si bien en esta zona el 31% logra decidir en menos de tres meses, es en Lima Moderna donde el 37% se demora este mismo rango de tiempo en encontrar el departamento soñado (o el que terminen aceptando).

Algunas zonas que se han encarecido más luego de Santiago de Surco, son Lince y Jesús María. - Crédito Captura de Google Maps

¿Cuánto demora comprar departamento?

Hoy los compradores pueden comparar ubicaciones, precios, metrajes y distribuciones antes de conversar con un asesor. De esta manera, llegan a la etapa comercial con alternativas previamente evaluadas.

Sin embargo, para Albamar contar con más información desde el inicio no significa que todos los compradores avancen al mismo ritmo. Señalan que mientras algunos toman una decisión en pocos meses, otros necesitan más tiempo para comparar alternativas y definir cuál se ajusta mejor a lo que buscan.

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“Hoy recibimos a un comprador mucho más resolutivo, ya que suele tener claro en qué zonas quiere buscar, cuánto puede invertir y qué características necesita. Por eso, la conversación con el asesor empieza en un punto más avanzado y se concentra en resolver dudas específicas”, explica Candy Acero, gerenta de Ventas de Albamar Grupo Inmobiliario.

Así, de acuerdo con información interna de compradores de Albamar, en Lima Top, el 64% registra búsquedas de hasta seis meses. Mientras, en Lima Moderna, el periodo más frecuente es de menos de tres meses (37%). En Lima Centro, en cambio, destacan dos grupos: quienes buscan entre seis y doce meses (33%) y quienes lo hacen durante menos de tres meses (31%).

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CADE 2023. (Entrevista: Clara Giraldo / Cámara: Paula Elizalde)

Pero, más allá de los plazos, la ubicación, el precio y su combinación destacan entre los motivos de compra identificados por la inmobiliaria. Asimismo, la conectividad, la cercanía al trabajo o centros de estudio y el acceso a servicios ayudan a filtrar opciones antes de comparar las características del departamento. Con estos criterios definidos, la visita presencial permite contrastar las opciones seleccionadas.

“Hay clientes que llegan comparando dos o tres proyectos. En ese momento ya no buscan información general, sino respuestas que les permitan entender las diferencias y confirmar cuál se ajusta mejor a lo que necesitan”, comenta la ejecutiva.

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¿Qué termina inclinando la decisión de compra? Precisamente, una vez delimitadas las alternativas, la evaluación se concentra en las condiciones que distinguen a los proyectos finalistas.

Los departamentos más chicos crecen en interés, pero son más chicos que las viviendas de interés social del Estado. - Crédito Captura de Trovit

¿Qué priorizar para definir mi compra?

Según recomienda Albamar, para pasar de la búsqueda a una decisión informada, conviene revisar cuatro aspectos:

Financiamiento: precisar la cuota inicial, las condiciones del crédito y los pagos que deberá asumir el comprador

Funcionalidad: evaluar si la distribución aprovecha los metros cuadrados y responde a las necesidades de quienes vivirán en el departamento

Plazo de entrega: contrastar la fecha prevista y la etapa del proyecto con el momento en que se necesita ocupar la vivienda

Confianza: revisar la trayectoria de la inmobiliaria, la claridad de las condiciones de compra y el respaldo durante la postventa

Sobre este último punto, Candy Acero señala: “Comprar un departamento es una decisión patrimonial importante. Incluso un cliente muy informado necesita transparencia y una asesoría que le permita entender lo que está adquiriendo, ya que la confianza sigue siendo determinante para concretar la compra”.

Por ello, los distintos tiempos de búsqueda no deben interpretarse como una fecha límite para decidir. La clave es aprovechar ese periodo para resolver las dudas que condicionan la elección: definir prioridades permite reducir alternativas; contrastar sus condiciones ayuda a saber qué se recibirá, cuánto se pagará y cuándo se podrá disponer de la vivienda.

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