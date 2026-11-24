Las ventas de juguetes por comercio electrónico aumentaron 23,9% y superaron el ritmo de crecimiento del canal físico.

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La industria de juguetes en Perú facturó S/ 148,3 millones en el primer semestre de 2026, tras registrar un crecimiento de 11,4% en valor y 16,2% en unidades frente al mismo período del año anterior. El avance estuvo impulsado por las figuras, los sets de construcción, los vehículos y las ventas digitales, según datos de NielsenIQ (NIQ).

El precio promedio de un juguete en el mercado peruano se ubicó entre S/ 28,5 y S/ 29. El informe también señala que cada niño menor de 14 años recibe, en promedio, 2,2 juguetes al año. Entre las categorías de mayor rotación, se vende un mini vehículo cada 10,5 segundos.

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El desempeño del sector se produce en un contexto de mayor variedad de productos, presencia de franquicias de entretenimiento y una demanda que ya no depende de manera exclusiva de las compras destinadas a niños.

Las figuras y los sets de construcción aportaron casi la mitad del crecimiento

La categoría de figuras y sets de construcción avanzó 26,4% durante los primeros seis meses del año y explicó el 49% del crecimiento total del mercado. Los vehículos también registraron una expansión, con un alza de entre 13,6% y 14%, de acuerdo con los datos presentados por NIQ.

En cambio, las muñecas mostraron una caída de 15,3%. Los artículos infantiles y preescolares también retrocedieron, con una contracción de entre 3,6% y 4%.

Las diferencias reflejan un cambio en la composición de la demanda. Las categorías vinculadas a coleccionables, construcción y personajes de franquicias concentran una mayor parte de las compras, mientras otros segmentos enfrentan un menor dinamismo.

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El mercado peruano de juguetes registra la venta de un mini vehículo cada 10,5 segundos.

Pokémon, Toy Story y Bluey también facturan

Los productos con licencia representan el 24,2% del valor de las ventas de juguetes en Perú. Su peso aumenta hasta el 53% dentro de la categoría de figuras de acción y sets de construcción.

Pokémon, Toy Story y Bluey figuran entre las licencias con mayor presencia en el mercado local. Durante el primer semestre, las vinculadas con estrenos de cine, como Toy Story y Super Mario Bros., y las asociadas con el Mundial de fútbol registraron el mayor crecimiento absoluto.

Ismael Mata, líder de Customer Success para Juguetes de América Latina en NielsenIQ, señaló que las franquicias audiovisuales influyen en la demanda de productos asociados. También mencionó el interés por juegos de mesa y sets de construcción entre consumidores adultos.

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El ejecutivo sostuvo que los compradores de la Generación X y los millennials buscan productos vinculados con referencias de su infancia. “La venta de productos con licencia muestra un crecimiento superior, de 19,5%, frente al 9% de los productos sin licencia”, indicó Mata.

Las figuras de acción y los sets de construcción explicaron el 49% del incremento de la industria del juguete.

El consumidor adulto amplía el rango de precios del mercado

La demanda de juguetes para adultos incorpora productos de mayor valor dentro de la categoría. Según Mata, algunos artículos pueden superar los USD 100 o USD 200, según el canal y el tipo de producto.

Este segmento incluye juegos de mesa, sets de construcción, artículos de colección y productos relacionados con franquicias de cine, series o videojuegos. La mayor capacidad de gasto de estos consumidores modifica el precio promedio de ciertas líneas.

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La presencia de compradores adultos también abre oportunidades para productos educativos, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidos bajo la sigla STEM, así como para artículos de colección y ediciones temáticas.

Las ventas online de juguetes aumentaron 23,9% en Perú

El comercio físico concentra el 89,7% de la facturación del mercado y creció 10,1% durante el período analizado. Aunque mantiene la mayor participación, el canal online registró una expansión superior: las ventas digitales de juguetes aumentaron 23,9%.

Las plataformas de venta directa crecieron 25%, mientras que los marketplaces avanzaron 24%. Ambos canales ya representan en conjunto más del 10% del mercado peruano de juguetes.

José Luis Quezada, líder de Customer Success para Retail en NielsenIQ, consideró que las marcas y comercios deberán revisar su oferta según el desempeño de cada categoría. El análisis apunta a una mayor presencia de productos de construcción, vehículos, deportes, educación y segmentos dirigidos a adultos, mientras las compañías evalúan estrategias para las líneas que perdieron participación.

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