La separación manual de mercadería y los recorridos extensos dentro de los almacenes provocan cuellos de botella durante las jornadas de alta demanda.

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El Cyber Wow, Black Friday y Cyber Day pondrán a prueba la capacidad logística de las empresas en Perú, donde más de 18,7 millones de personas realizan compras por internet. Ante el incremento de órdenes en pocas horas, la automatización de los centros de distribución gana espacio como una alternativa para ordenar inventarios, reducir errores y acelerar los despachos.

Los eventos comerciales de noviembre trasladan parte de la competencia desde las plataformas digitales hacia los almacenes. Tras una promoción o una campaña de descuentos, los comercios deben clasificar productos, preparar pedidos y coordinar entregas dentro de plazos cada vez más cortos.

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Datos de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE) indican que el 55% de la población peruana compra en línea. El crecimiento del comercio electrónico elevó las exigencias sobre las operaciones de consumo masivo y retail, especialmente en las fechas con mayores volúmenes de venta.

Los pedidos simultáneos exponen los límites de la operación manual

Cuando la demanda aumenta de forma repentina, los procesos basados en la separación manual de mercadería y los desplazamientos extensos dentro de los almacenes pueden generar cuellos de botella. La clasificación y la preparación de órdenes suelen concentrar parte de las dificultades durante esas jornadas.

Leonardo Navarrete, director comercial de STG Latam, señaló que el aumento de pedidos incide de forma directa en esa etapa de la cadena logística. Según explicó, los esquemas tradicionales pueden elevar el margen de error en los despachos y afectar los plazos de entrega.

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Las diferencias entre el inventario registrado y el stock disponible causan retrasos en las entregas o la cancelación de compras confirmadas.

La presión no se limita a atender un mayor número de ventas. Las compañías deben cumplir con las fechas ofrecidas al cliente sin aumentar de manera permanente sus costos fijos. En centros de distribución de gran tamaño, los retrasos en la ubicación de productos, el empaquetado o la validación del inventario pueden extenderse a otras fases de la operación.

En ese escenario, la automatización permite detectar diferencias de inventario, ordenar tareas y reducir procesos repetitivos. La adopción de estas herramientas depende del tamaño de la operación, el volumen de pedidos y los sistemas de gestión que cada empresa ya tiene implementados.

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Los sistemas inteligentes buscan reducir errores en la clasificación

Entre las tecnologías disponibles se encuentran los sistemas de clasificación inteligente, que utilizan algoritmos y aprendizaje automático para asignar prioridades y organizar rutas de preparación de pedidos.

Estas herramientas pueden contribuir a mejorar la precisión durante el procesamiento de órdenes y a reducir el tiempo destinado a manipular productos. También facilitan la identificación de diferencias entre el inventario registrado y la mercadería disponible antes de la salida del pedido.

Para el sector retail, el control del stock cobra mayor importancia durante las campañas de descuentos. Una discrepancia en la disponibilidad puede derivar en la cancelación de una compra ya confirmada o en una demora que altera la fecha de entrega prevista.

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Los sistemas de clasificación inteligente aplican algoritmos y aprendizaje automático para organizar las rutas de preparación de pedidos.

Los robots móviles reducen traslados dentro de los almacenes

Los robots móviles autónomos, conocidos como AMR, son una de las tecnologías disponibles en el mercado para optimizar operaciones dentro de los centros de distribución. Estos equipos se desplazan de forma independiente por los almacenes y trasladan productos entre distintas zonas operativas.

Su incorporación puede reducir recorridos internos y disminuir la carga de tareas repetitivas. De ese modo, el personal puede concentrarse en labores de supervisión, control de calidad, inspección y resolución de incidencias.

Los AMR utilizan sistemas de navegación y algoritmos de control para organizar sus desplazamientos de acuerdo con las prioridades de cada pedido. Su uso busca agilizar la preparación de órdenes en instalaciones donde los operarios deben recorrer largas distancias para localizar o trasladar mercadería.

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La gestión de datos define la capacidad de respuesta ante los picos de demanda

Las plataformas de gestión de almacenes permiten concentrar información sobre inventarios, movimientos de productos y desempeño operativo. Su función es ofrecer una visión actualizada de los flujos de trabajo para detectar demoras, reorganizar prioridades y tomar decisiones con información disponible en tiempo real.

Navarrete, de STG Latam, sostuvo que la expansión del comercio electrónico obliga a las empresas a revisar la capacidad de sus operaciones durante las campañas de alta demanda. El ejecutivo indicó que las soluciones de robótica y análisis de datos, incluidas las que su firma integra junto con Mushiny, buscan adaptarse a los sistemas de gestión de almacenes ya existentes.

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La combinación de software, sistemas de clasificación y equipos autónomos forma parte de una tendencia que gana presencia en la logística. Para las compañías, el desafío estará en determinar qué tecnologías responden a sus necesidades operativas sin comprometer la continuidad de la cadena de abastecimiento.