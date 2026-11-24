Los consumidores tendrían acceso a agua gratuita en establecimientos. - Crédito Freepik

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Atención, asistentes a conciertos. La Ley que les permitiría poder ingresar a todo espectáculo público con su botella de agua avanza. La Comisión de Defensa del consumidor y Regulación de los servicios públicos aprobó el predictamen con algunos cambios, que especificaron cómo se aplicaría esta medida.

Por un lado, todo asistente a un espectáculo público podrá ingresar con agua para el consumo personal y los organizadores deberán permitir su ingreso. No se ha definido un límite de litros ni un envase específico. Pero se detallará la medida en su reglamento.

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Por otro lado, todo espectáculo público superior a 3.000 mil personas deberá asegurar el abastecimiento gratuito de agua apta para el consumo humano. Es decir, deberán instalar puntos de hidratación, como bebederos.

Los conciertos también tendrán que permitir el acceso de agua gratis a los consumidores. - Crédito Andina

Podrías llevar agua a conciertos

“La presente ley tiene por objeto establecer el libre ingreso de agua para consumo personal, así como su disponibilidad gratuita para los asistentes a espectáculos públicos con la finalidad de proteger la salud y salvaguardar los derechos de los consumidores”, señala el primer artículo del dictamen.

La medida fue afinada luego de observaciones presentadas por el Ministerio de Salud y otras entidades que señalaban que se especificaba que no se pudiera ingresar con bebidas alcohólicas, pero ahora el dictamen es claro en señala “agua para el consumo humano”. Tampoco deja abierta la posibilidad de que los consumidores ingresen con bebidas gasificadas.

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Para esto, el dictamen precisa que esto se aplica a todo espectáculo público. “Todo evento, actividad, representación, función o manifestación artística, cultural, recreativa o de esparcimiento que se realiza en un recinto con la concurrencia de asistentes”.

Indecopi fiscalizará que se cumpla la medida si se aprueba. - Crédito Indecopi

La responsabilidad de que esto se cumplan cae en los organizadores: “Toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, responsable de la organización, promoción y ejecución de un espectáculo público”.

Pero sí se “exceptúan de las disposiciones de la presente ley aquellos eventos en los que la autoridad competente determine, de manera fundamentada y por razones de seguridad, de preservación del patrimonio cultural o de salud pública, la restricción del ingreso de líquidos”.

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Organizadores deberán proveer de agua gratis

Pero la medida aprobada (que ahora debe pasar el filtro de la Cámara de senadores) contempla otra disposición adicional.

El artículo 4.1 aclara esta parte. Por un lado, “en los espectáculos públicos, el organizador está obligado a permitir el libre ingreso de agua para consumo personal. El reglamento de la presente ley determina las características, materiales y capacidad máxima de los envases con los que se permitirá el libre ingreso de agua para consumo personal, a fin de salvaguardar la seguridad e integridad física de los asistentes y participantes de los espectáculos públicos, de conformidad con la normativa vigente en materia de seguridad ciudadana y de espectáculos públicos”.

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La institución que vela por los derechos del consumidor reveló más de un problema con la productora de conciertos. (ATV)

En el artículo 4.2 se añade que para los espectáculos públicos cuyo aforo autorizado sea superior a las 3.000 personas, además de lo señalado en el párrafo anterior, “el organizador garantiza el abastecimiento y la entrega gratuita de agua apta el consumo humano a los asistentes o participantes que lo soliciten. Para ello debe disponer de puntos de hidratación debidamente señalizados y accesibles. El reglamento establece el volumen mínimo, la frecuencia, las modalidades de entrega y las demás condiciones técnicas para la provisión de agua”.

Si se aprueba la medida, los organizadores además deberán comunicar efectivamente en la publicidad sobre el ingreso gratuito de agua y los puntos de disponibilidad gratuita. Esto deberá informarse inclusive desde la preventa de entradas, o mínimamente tres días antes del evento.

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El texto también da un plazo máximo de 60 días calendario para publicarse (si se aprueba finalmente la norma y se promulga) y 90 días desde su publicación en el diario oficial El Peruano, para cobrar vigencia.