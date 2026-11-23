El plazo para pagar multas de tránsito con el 90% de descuento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones vence hoy.

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Los conductores con multas de tránsito pendientes tienen hasta hoy para acceder al descuento excepcional de 90% dispuesto por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) atenderá de forma continua hasta las 19:00 en su sede central para orientar a los usuarios y facilitar el pago de las sanciones incluidas en el régimen.

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Conductores podrán pagar solo 10% de las papeletas incluidas en el régimen

El beneficio, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC, permite cancelar solo el 10% del monto de determinadas papeletas.

Alcanzan las multas pendientes de procedimiento sancionador, en trámite, firmes, impugnadas o que se encuentren en cobranza coactiva. Si el infractor realizó abonos previos, la rebaja se aplica sobre el saldo de la deuda.

Las multas pagadas bajo este régimen no acumulan puntos en la licencia ni cuentan para determinar reincidencia.

No todas las sanciones califican. Quedan fuera las infracciones vinculadas con conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, manejar sin licencia válida, exceso de velocidad superior a 30 kilómetros por hora, falta de seguro obligatorio, falta de inspección técnica vehicular y accidentes con daños personales, lesiones o muerte. Tampoco se incluyen faltas de informalidad en el transporte ni agresiones contra inspectores.

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Los conductores pueden consultar si sus multas están comprendidas mediante Sutran Digital. La plataforma permite revisar expedientes de cobranza coactiva de 2025 y 2026, además de multas ordinarias impuestas entre 2021 y 2026. Las infracciones de periodos anteriores pueden verificarse en el portal “Verifica tu Infracción”.

El Decreto Supremo 017-2026-MTC habilita la cancelación de solo el 10% del saldo pendiente de las papeletas seleccionadas.

La rebaja se aprobó tras las protestas de transportistas y en medio de deudas millonarias

El descuento fue una de las medidas anunciadas por el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, durante una reunión del 22 de agosto con gremios de transporte, la presidenta Keiko Fujimori y autoridades del sector Interior.

El encuentro ocurrió en medio de reclamos por extorsiones, ataques y asesinatos de conductores, además de una convocatoria a paro para el 25 de agosto.

El Ejecutivo ofreció que las multas consideradas abusivas pudieran saldarse con el pago de 10% de su valor, con exclusiones para faltas graves. También anunció la revisión del sistema de sanciones y el impulso de una derogatoria de la llamada ley de puntos, con el compromiso de elaborar una nueva norma junto con los transportistas.

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Los acuerdos incluyeron dos mesas de trabajo: una, encabezada por Rey, para revisar multas y reclamos administrativos; y otra, dirigida por el Ministerio del Interior, para abordar la seguridad ciudadana.

Las sanciones por alcoholemia, exceso de velocidad superior a 30 kilómetros por hora y accidentes con lesiones quedan fuera del beneficio.

Solo 12% de las multas se acogió al descuento excepcional

El Gobierno también prometió reforzar el Plan Escudo, ampliar la presencia policial en paraderos y buses, instalar cámaras dentro de las unidades e involucrar a operadoras telefónicas y entidades financieras en la lucha contra las extorsiones.

La medida se aplica en un contexto de altas cifras de sanciones. Entre enero y junio de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima registró 496.156 papeletas por S/ 201,9 millones.

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Durante ese periodo, los descuentos ordinarios ya redujeron en S/ 81,28 millones el monto de las sanciones que fueron pagadas, mientras el cobro efectivo llegó a S/ 30,78 millones.

Al 28 de octubre, el SAT informó que solo 12% de las papeletas se había acogido al descuento excepcional. La vigencia para multas de tránsito vence hoy, mientras que el régimen para infracciones de transporte mantiene un plazo de 180 días