Por qué Luzu TV sigue liderando los canales de streaming

Así fue el arranque de la nueva temporada de Luzu TV con muchas novedades

En la última década, el panorama de los medios de comunicación experimentó una transformación radical con la irrupción de plataformas alternativas y fueron varias las figuras que se volcaron a esa forma de interacción con sus seguidores y oyentes. Entre las figuras emergentes de esta nueva era se encuentra Nicolás Occhiato, quien entendió de inmediato cómo y a quién hablarle, hasta llegar a este fenómeno dentro de los medios alternativos con Luzu TV, marcando un antes y un después en cómo el público consume entretenimiento e información. Este joven de 29 años supo navegar las aguas de la fama televisiva desde sus inicios hace 10 años siendo parte del ciclo Combate, uno de los primeros éxitos de la nueva era digital, donde los fandoms se volcaban a las redes sociales para dar cuenta de sus apreciaciones sobre cada uno de los jugadores de ese reality de competencias físicas. En ese marco, él brilló desde la segunda hasta la sexta temporada. Tras varias experiencias tanto en la pantalla chica como en radio, llegaría el año 2020, con el mundo ensombrecido por una pandemia y él que no se sentía identificado al ciento por ciento con el producto que estaba realizando en Canal 9. Conductor y productor de Todo puede pasar, el rating no acompañaba como imaginaba y no podía disfrutar del producto en el que estaba al frente. Fue así que en medio del encierro buscó qué contenido darle a su audiencia.

Entrevista a Nicolás Occhiato ¿Cómo nació Luzu?

Comenzó haciendo unas transmisiones en Twitch en distintos horarios para ver cómo reaccionaba la audiencia, sin embargo, se dio cuenta pronto de que el público que allí se encontraba no era el que buscaba su producto. Fue entonces que, viendo los contenidos disponibles en YouTube, era el lugar ideal para poder dar forma a eso que tenía en su cabeza. Luzu TV surge en este contexto como una plataforma que redefine el acceso y la distribución de contenido en línea, al ofrecer propuestas que resuenan con las demandas actuales de los espectadores. Occhiato, al frente de este proyecto, demuestra no solo su versatilidad como creador de contenido sino también su visión empresarial en el competitivo mundo de los medios digitales. Así, en medio de ese 2021 a través de su propio canal estrenó un nuevo programa bajo un formato radial, Nadie dice nada, junto con Nati Jota, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde. De inmediato, el público se puso a su favor y Nico entendió qué es lo que estaba esperando la audiencia, así llegarían momentos icónicos como el último programa del año 2022 en un teatro Gran Rex a sala llena, tras lo que fue una de las coberturas más importantes, el Mundial de Qatar, donde los programas transmitieron desde allá, con el espíritu joven que siempre los caracterizó.

El estudio de Luzu TV

La competencia no tardaría en llegar, pero con ellos ya instalados y un público que había abrazado a la propuesta, el desafío para Luzu fue ser el mejor, porque el contexto te lleva a eso, y lo entendieron perfectamente. Así llegó el comienzo de 2024 con 11 programas al aire, con una transmisión que se inicia a las 8 de la mañana y culmina a las 23, para un universo de casi 1.4 millones de suscriptores en su cuenta de YouTube, más 740.000 en su perfil de Instagram y los 400.000 en Twitch. Es más, el rendimiento de 2023 detalla que fueron en total 251 millones de reproducciones en YouTube, con más de 166 millones de horas de visualización.

Para dar una noción de lo que se vive, en momentos en que se presentó la nueva programación, eran 15.000 espectadores en el inicio de transmisión con Paraíso Fiscal (Fer Dente, Noe Custodio y Luciana Geuna), para luego escalar a 60.000 con Antes que nadie (Diego Leuco, Yoyi Francella, Mica Vázquez y el Trinche). Para el momento de la nave insignia, Nadie dice nada, se superaron las 130 mil visualizaciones en simultáneo. Pese al avasallante número, Nico entiende que no es masividad, es un fenómeno en crecimiento, pero un evento importante en un canal de aire genera mucha más audiencia.

En lo que respecta al perfil de esa audiencia, en su mayoría se trata de mujeres de entre los 18 a 40 años, lo que ubica al contenido como algo muy buscado por un amplio rango etario. En lo que respecta a los hombres, se concentró más entre los 18 a los 25 años, según el informe elaborado por Digimind, compañía global de monitoreo de redes sociales, entre otros aspectos. Este fenómeno no solo transforma la manera en que el público interactúa con el contenido, sino que también ofrece nuevas oportunidades para profesionales y creativos que buscan explorar fuera de los medios tradicionales. Con iniciativas como Luzu TV, Nico Occhiato y otros pioneros digitales están redefiniendo el futuro de la comunicación, al demostrar que con innovación y dedicación es posible crear espacios alternativos de gran impacto y relevancia.