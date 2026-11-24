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MARTES, 24 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Aunque, durante décadas, los estadounidenses negros han registrado tasas de mortalidad prematura superiores a las de los blancos, nuevos datos muestran que esa brecha se ha reducido considerablemente.

Entre 1993 y 2023, esta «mortalidad excesiva» se redujo un 56% entre hombres negros y un 68% entre mujeres negras, en comparación con las tasas de mortalidad de los blancos, según un informe de la Sociedad Americana Contra el Cáncer (ACS).

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«Estamos muy esperanzados por estos resultados, porque los datos ofrecen una imagen clara de cuánto hemos avanzado», afirmó Hyuna Sung, autora principal del estudio y directora científica de investigación sobre vigilancia del cáncer de la ACS.

«Es un enorme logro de salud pública que demuestra que la desigualdad en materia de salud puede evitarse», señaló en un comunicado de prensa.

El nuevo estudio utilizó datos de mortalidad de 1990 a 2023 del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de Estados Unidos. El equipo de Sung analizó el exceso de muertes por 24 causas distintas.

Además de la reducción de la brecha racial en las muertes prematuras, los datos revelaron cambios en las causas específicas del exceso de mortalidad entre los estadounidenses negros.

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Por ejemplo, mientras que en 1993 el exceso de muertes por cáncer era la principal razón por la que los hombres negros morían antes que los blancos, en 2023 había caído al 6º puesto, según el informe. Las muertes por infección por el VIH también disminuyeron desde la década de 1990 y pasaron al décimo lugar en 2023.

En líneas generales, la disminución de las muertes por cáncer, enfermedades cardiovasculares y VIH explica en gran medida la reducción de la desigualdad racial en las tasas de mortalidad, según el equipo de Sung.

No obstante, las diferencias persistentes o cada vez mayores en las muertes por nefritis (enfermedad renal) y accidentes (incluidas las sobredosis de drogas) en ambos sexos frenaron los avances hacia la eliminación de esta desigualdad, según la investigación.

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Entre los hombres negros, los homicidios disminuyeron desde principios de la década de 1990, pero volvieron a aumentar hacia 2010 y alcanzaron niveles aún más altos durante los años de la pandemia, según los datos.

La COVID-19 también afectó de forma desproporcionada a los estadounidenses negros y casi duplicó la brecha en las tasas de mortalidad, antes de que volviese a los niveles anteriores tras la pandemia.

«Estas tendencias durante la pandemia nos recuerdan que los avances son frágiles y pueden perderse rápidamente», señaló Sung en un comunicado de prensa. «Por eso debemos mantenernos alerta».

«Una inversión sostenida en prevención a escala poblacional y detección temprana puede producir mejoras de salud medibles y ampliamente distribuidas, pero todavía hay muchos ámbitos en los que debemos redoblar los esfuerzos para seguir reduciendo las desigualdades raciales en salud», añadió. «La brecha sigue siendo grande».

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En lo que a las muertes por cáncer se refiere, Lisa Lacasse, presidenta de la Red de Acción contra el Cáncer de la ACS, afirmó que los legisladores deben «apoyar políticas que ayuden a abordar las desigualdades que afectan a nuestras comunidades y a reducir la carga del cáncer».

Entre esas políticas se encuentran «aumentar la financiación de los programas federales y estatales de control del tabaco, incluidos los servicios de eficacia demostrada para dejar de fumar; mejorar el acceso a las pruebas de detección del cáncer y a las pruebas de seguimiento; y eliminar las barreras de acceso a la medicina personalizada», afirmó.

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El estudio se publicó el 23 de noviembre en la revista Annals of Internal Medicine.

Más información

Para obtener más información sobre la prevención del cáncer, consulte la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer.

FUENTE: Sociedad Americana Contra el Cáncer, comunicado de prensa, 23 de noviembre de 2026