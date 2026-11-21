En una entrevista en el estudio del programa El Niño de TVPerú Noticias, una especialista médica analiza el incremento de la temperatura y la sensación térmica en diversos distritos de Lima. Durante la transmisión, se muestra un mapa con los registros térmicos y se abordan los riesgos para la salud causados por los golpes de calor, así como medidas preventivas frente a la deshidratación y la exposición al sol.

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Las temperaturas elevadas y la falta de ventilación en distintos sectores de Lima elevaron el riesgo de golpes de calor, deshidratación y complicaciones en personas con enfermedades preexistentes. La coordinadora de la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres del Hospital Arzobispo Loayza, Cinthya Evangelista, advirtió que ya se registran pacientes con desorientación, alteraciones de conciencia y malestares asociados a la exposición prolongada a ambientes calurosos.

Los termómetros marcaron entre 29 ℃ y 32 ℃ (84,2 ℉ y 89,6 ℉) en varios puntos de la capital peruana, aunque la sensación térmica resultó mayor por la humedad y la escasa circulación de aire. En Carabayllo, la temperatura alcanzó los 32 ℃, con una percepción cercana a los 34 ℃ (93,2 ℉). En Jesús María, el registro llegó a 35 ℃ (95 ℉).

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Evangelista alertó que el riesgo puede aumentar en diciembre, enero y febrero, meses en los que suele incrementarse la temperatura. Los niños, los adultos mayores, las personas con movilidad reducida y quienes padecen enfermedades renales, cardiacas o metabólicas integran los grupos que requieren mayor vigilancia durante estos episodios.

En el noticiero de TVPerú, una especialista dialoga en el estudio sobre las medidas de prevención frente a los golpes de calor provocados por altas temperaturas en Lima. La entrevista aborda la protección de poblaciones vulnerables, pautas de hidratación diaria y el consumo de líquidos y alimentos para evitar complicaciones de salud ante una sensación térmica elevada.

La ausencia de sudor puede alertar sobre un golpe de calor

El golpe de calor puede ocurrir incluso si la persona permanece bajo sombra o dentro de un inmueble. La exposición directa al sol agrava el cuadro, pero no constituye la única causa: un ambiente cerrado, caluroso y sin ventilación puede impedir que el organismo elimine el exceso de temperatura, sobre todo si existe falta de hidratación.

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La especialista explicó que el cuerpo pierde capacidad para regular su temperatura cuando disminuye el nivel de líquidos. Entre las señales de alarma figuran la ausencia de sudor, escalofríos, temblores y un aumento de la temperatura corporal. También pueden aparecer dolor de cabeza, mareos, falta de aire, debilidad en las piernas y desmayos.

La sensación de sed indica que el organismo ya comenzó a perder líquidos. Esa pérdida puede acelerarse por transpiración intensa, vómitos, deposiciones líquidas o diarrea. La humedad de Lima agrava el bochorno y puede aumentar la percepción de calor, incluso durante las horas en que el termómetro no registra sus valores máximos.

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Una mujer aplica un paño húmedo y ofrece un vaso con agua a otra persona afectada por las altas temperaturas en el interior de una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agua, sombra y enfriamiento inmediato ante los primeros síntomas

Ante un malestar que no cede tras beber agua, la recomendación es llevar a la persona a un sitio fresco y sombreado. También se puede colocar agua fría o paños húmedos sobre la nuca, las axilas y el cuero cabelludo, zonas que ayudan a reducir la temperatura corporal. Si hay confusión, pérdida de conciencia o dificultad para desplazarse, debe solicitarse asistencia médica.

Los números de emergencia indicados para estas situaciones son el 116 y el 106. La atención debe ser prioritaria cuando la persona siente que va a desvanecerse, no puede caminar con normalidad, deja de responder o presenta alteraciones de conciencia. En esos casos, no conviene esperar a que los síntomas desaparezcan por sí solos.

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Para quienes no realizan actividad física intensa, la pauta es beber al menos 2 litros de líquidos claros al día. El agua debe ser la principal fuente de hidratación. Las bebidas gaseosas o con alto contenido de azúcar pueden aumentar la sed y contribuir a una mayor pérdida de líquidos, mientras que el consumo excesivo de café puede elevar la frecuencia urinaria.

Un hombre en pijama observa con desánimo decenas de vasos con agua alineados junto a su cama, en una representación de las exigencias cotidianas de hidratación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las horas de mayor irradiación se concentran entre las 10:00 y las 16:00

Las bebidas isotónicas pueden ser una alternativa para las personas que realizan ejercicio intenso, trabajan bajo el sol o presentan diarrea, debido a que contienen sodio, potasio y cloro. Para los traslados habituales, las caminatas y la jornada laboral en oficinas o comercios, Evangelista recomendó priorizar el agua por encima de otras bebidas.

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La alimentación también puede colaborar con la hidratación. Frutas como la sandía, la papaya, las naranjas y las mandarinas aportan agua y pueden incorporarse a las comidas durante los días calurosos. Entre las verduras sugeridas figuran el brócoli y el zapallo. En cambio, las preparaciones abundantes y con alto contenido de grasa pueden incrementar la sensación de sed.

Entre las 10:00 y las 16:00 se concentra la mayor exposición a la radiación solar. Quienes trabajan en la vía pública, como policías de tránsito, repartidores, obreros y vendedores, deben tomar medidas para reducir el impacto del calor. El uso de sombreros de ala ancha, ropa liviana, paños húmedos y agua para refrescar la cabeza, el cuello y las axilas puede disminuir la exposición.

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Un termómetro sobre el tablero de un automóvil estacionado al sol registra la temperatura interior junto a una silla infantil vacía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Niños, adultos mayores y pacientes renales requieren precauciones adicionales

Los menores de cinco años, los adultos mayores y las personas con enfermedades preexistentes deben limitar las salidas en las horas de mayor temperatura. La precaución también alcanza a pacientes con problemas renales, incluidos quienes reciben hemodiálisis, porque sus condiciones pueden dificultar el manejo de líquidos y aumentar el riesgo de descompensación.

Nunca se debe dejar a niños, adultos mayores o mascotas dentro de vehículos cerrados, aunque el tiempo previsto sea breve. La temperatura en el interior de un automóvil puede elevarse con rapidez y transformar el espacio en un entorno peligroso. Los cuidadores también deben vigilar que las personas dependientes consuman agua de manera regular, aun cuando no expresen sed.

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El bloqueador solar debe aplicarse en el rostro, brazos, nuca, orejas y otras zonas expuestas. La recomendación es renovarlo cada cuatro horas. Los sombreros de ala ancha ofrecen mayor cobertura que las gorras, ya que pueden proteger el cuello y parte de la espalda de la radiación directa.

Un trabajador urbano utiliza ropa de manga larga, sombrero de ala ancha y una botella de agua para protegerse del sol durante su jornada en una calle de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso inadecuado de ventiladores y aire acondicionado puede causar molestias respiratorias

El Hospital Arzobispo Loayza también recibe consultas por infecciones respiratorias y neumonía durante los períodos de altas temperaturas. Según Evangelista, algunos niños presentan síntomas luego de consumir bebidas demasiado frías o permanecer destapados frente a cambios bruscos de temperatura durante la noche.

Dormir con un ventilador dirigido de forma constante hacia la cama o con el aire acondicionado encendido durante toda la noche puede generar molestias respiratorias. El riesgo aumenta si la persona permanece con ropa húmeda, consume líquidos extremadamente fríos o pasa de un ambiente caluroso a otro con una temperatura muy baja.

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(Gemini)

En ambientes cerrados con aire acondicionado, una persona resfriada puede facilitar la transmisión de virus si tose o estornuda sin cubrirse. Para reducir el contagio, se aconseja usar mascarilla cuando existan síntomas respiratorios o cubrirse con la parte interna del codo. La hidratación, la ventilación adecuada y la reducción de la exposición al calor forman parte de las medidas básicas para atravesar los días de temperaturas elevadas.