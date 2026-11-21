Reportaje televisivo sobre las medidas de cuidado para animales domésticos ante el incremento de la temperatura. Un especialista veterinario y dueños de mascotas detallan precauciones durante las caminatas, pautas de hidratación y las señales físicas de alerta frente a los golpes de calor en perros y gatos.

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Las altas temperaturas que se registran en distintas regiones del Perú no solo representan un riesgo para las personas. Los perros y gatos también pueden sufrir las consecuencias de la exposición prolongada al calor, especialmente cuando permanecen en ambientes poco ventilados, realizan actividad física bajo el sol o caminan sobre superficies demasiado calientes.

Una de las complicaciones más peligrosas es el golpe de calor, una emergencia veterinaria que puede ocasionar daños en distintos órganos e incluso provocar la muerte del animal. Por ello, reconocer las primeras señales y saber cómo actuar mientras se busca atención especializada puede marcar la diferencia.

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¿Qué es el golpe de calor y por qué puede ser mortal para las mascotas?

El golpe de calor ocurre cuando la temperatura corporal del animal aumenta de manera peligrosa y su organismo no consigue disipar el exceso de calor. A diferencia de las personas, los perros no regulan su temperatura principalmente mediante el sudor: utilizan el jadeo y otros mecanismos para liberar calor.

El médico veterinario Rodrigo Rondón advirtió que esta condición puede desencadenar una falla multiorgánica y tener consecuencias fatales si no se atiende a tiempo.

Tres perros exhaustos y deshidratados yacen en el asfalto bajo un sol abrasador, ilustrando las devastadoras consecuencias de las olas de calor para los animales en las calles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los perros de hocico corto, como los bulldogs y pugs, así como los animales mayores, con sobrepeso, pelaje abundante o enfermedades cardíacas y respiratorias, tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones. Los gatos también pueden presentar golpes de calor, especialmente si tienen la cara achatada, son adultos mayores o permanecen encerrados en espacios calientes y sin ventilación.

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¿Cómo reconocer un golpe de calor en perros y gatos?

Los primeros síntomas pueden confundirse con el cansancio habitual después de jugar o caminar. Sin embargo, hay señales que deben alertar a los dueños:

Jadeo excesivo: el animal respira aceleradamente y no consigue recuperar la normalidad.

Salivación abundante: comienza a babear más de lo habitual.

Debilidad: presenta dificultades para mantenerse de pie o caminar.

Desorientación: parece confundido, camina tambaleándose o pierde la coordinación.

Vómitos y diarrea: pueden aparecer como consecuencia del deterioro de su organismo.

Cambios en las encías y mucosas: pueden tornarse muy rojas, pálidas o adquirir una coloración azulada.

Colapso o convulsiones: son señales de gravedad que requieren atención veterinaria inmediata.

En los gatos, el jadeo con la boca abierta es especialmente preocupante, debido a que no es una conducta habitual en condiciones normales.

Si una mascota presenta estos síntomas después de exponerse a temperaturas elevadas, no se debe esperar a que se recupere por sí sola. El golpe de calor es una emergencia que necesita evaluación profesional.

¿Qué hacer si tu perro o gato sufre un golpe de calor?

Ante la sospecha de un golpe de calor, los primeros auxilios deben comenzar inmediatamente, mientras se organiza el traslado a una clínica veterinaria.

(Foto: Pixabay)

Las guías RECOVER de primeros auxilios para perros y gatos recomiendan seguir estos pasos:

Retirarlo del calor: detener cualquier actividad física y llevarlo inmediatamente a un lugar fresco, bajo sombra o con aire acondicionado. Comenzar a enfriarlo: aplicar agua corriente fresca sobre el cuerpo, principalmente en el tronco y el abdomen, procurando que llegue hasta la piel y no se quede únicamente sobre el pelaje. Facilitar la ventilación: utilizar un ventilador o aire acondicionado para favorecer la pérdida de calor. Ofrecer agua sin obligarlo: si está consciente y puede beber por sí mismo, permitirle tomar pequeñas cantidades. No se debe forzar la ingesta. Trasladarlo al veterinario: acudir inmediatamente a un establecimiento veterinario, incluso si comienza a respirar mejor o parece recuperado.

Si se dispone de un termómetro y se puede tomar la temperatura rectal sin poner en riesgo al animal, las recomendaciones indican suspender el enfriamiento activo cuando alcance aproximadamente entre 39,7 °C y 40 °C. Si no se cuenta con un termómetro, se recomienda enfriarlo activamente durante unos 15 minutos antes del traslado, sin retrasar la atención profesional.

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No se debe esperar a que desaparezcan todos los síntomas para buscar ayuda. El golpe de calor puede producir lesiones internas que no son evidentes a simple vista.

¿Qué no debes hacer si tu mascota tiene un golpe de calor?

En una emergencia, algunas acciones que parecen inofensivas pueden complicar la situación. Por eso, es importante evitar:

No colocar hielo directamente sobre el animal: utilizar agua fresca corriente para el enfriamiento.

No obligarlo a beber agua: podría atragantarse si está desorientado o tiene dificultades para tragar.

No cubrirlo completamente con toallas mojadas: pueden dificultar la disipación del calor si permanecen sobre el cuerpo.

No dejarlo solo: necesita vigilancia durante el enfriamiento y el traslado.

No esperar a que se recupere por sí mismo: aunque parezca estar mejor, debe recibir evaluación veterinaria.

¿Cómo proteger a tu mascota de las altas temperaturas?

La prevención es fundamental para evitar que los animales lleguen a una situación de emergencia. Una de las principales recomendaciones es modificar los horarios de paseo.

El veterinario Rodrigo Rondón aconseja evitar las salidas durante el mediodía y preferir las primeras horas de la mañana o la noche, cuando las condiciones son menos calurosas.

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(Getty Images)

También es importante comprobar la temperatura del suelo antes de caminar con el perro. Para ello, se puede colocar la mano sobre el pavimento durante varios segundos. Si resulta demasiado caliente para mantenerla, también puede quemar las almohadillas de sus patas.

Otras medidas que deben tener en cuenta los dueños son:

Mantener recipientes con agua fresca y limpia durante todo el día.

Garantizar que tengan acceso permanente a espacios con sombra y ventilación.

Evitar los juegos y ejercicios intensos durante las horas de mayor temperatura.

No dejarlos dentro de vehículos estacionados, aunque las ventanas permanezcan parcialmente abiertas.

Revisar sus patas después de los paseos para identificar enrojecimiento, ampollas o lesiones.

Evitar que permanezcan en terrazas, patios o habitaciones cerradas que acumulen calor.

En el caso de los gatos, también se recomienda mantenerlos en ambientes frescos, colocar varios recipientes con agua y comprobar que no queden atrapados en garajes, depósitos u otros espacios sin ventilación. Los animales de hocico corto, adultos mayores y con enfermedades previas requieren especial vigilancia.

Las altas temperaturas no son un riesgo exclusivo de las personas. Identificar las señales de alarma y actuar sin demora puede ayudar a proteger la vida de los animales que forman parte de la familia.

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