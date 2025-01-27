Perú

Receta de saltado de pollo

Disfruta de la exquisita gastronomía peruana con el tradicional saltado de pollo

Descubre cómo preparar esta deliciosa
Descubre cómo preparar esta deliciosa y sencilla receta. (Foto: Pinterest)

Sumérgete en los sabores únicos y auténticos de la cocina peruana y aprende a preparar un saltado de pollo; un platillo exquisito que te transportará a las vibrantes calles de Perú sin salir de tu cocina.

Ingredientes del Saltado de Pollo Peruano

Para este exquisito platillo necesitarás:

- 1 Pechuga de pollo

- 1 Cebolla roja

- 2 Tomates

- 2 Unidades de ají amarillo

- 1 Cucharada de sillao (salsa de soja peruana)

- 1 Cucharada de vinagre blanco

- 1/4 de Taza de aceite de girasol

- 1 Rama de culantro deshojado

- 2 Unidades de papa amarilla

- 4 Tazas de arroz cocido

Recuerda que la calidad de los ingredientes es crucial para obtener un platillo sabroso y auténtico.

Paso a paso para preparar el saltado de pollo

Preparación de las papas fritas

Primero, lava bien las papas y córtalas en 8 pedazos. Friélas en una sartén con la mitad del aceite caliente durante 5 minutos hasta que estén doradas por ambos lados. Retíralas y déjalas escurrir sobre un papel absorbente.

El Salteado de Pollo

Calienta el resto del aceite en una sartén a fuego alto. Saltea el pollo durante 2 minutos, agrega la cebolla y saltea durante 1 minuto más. Luego, añade el vinagre, el sillao, el ají amarillo y finalmente el tomate. Es esencial que el sazonado se haga en dos partes para mantener una alta temperatura.

Por último, agrega el culantro picado finamente.

Servir el saltado con una taza de arroz y las deliciosas papas fritas recién preparadas.

Información nutricional y consejos de preparación

Además de su exquisito sabor, este platillo aporta 714.2 kcal por porción. Para reducir el aporte calórico, puedes reemplazar el arroz con una ensalada fresca.

Es crucial recordar que el proceso de salteado debe realizarse en una sartén bien caliente a fuego alto, sin mover en exceso y con pocos ingredientes para mantener la temperatura alta y evitar el sobrecocción.

